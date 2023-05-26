«Мечтал, чтобы Алферова от него родила»: как сложилась личная жизнь Александра Абдулова

29 мая актеру Александру Абдулову могло бы исполниться 70 лет. Его называли секс-символом 80-х. Артист имел множество романов, но женат был два раза. Первой супругой Абдулова стала актриса Ирина Алферова, а второй — астролог Юлия Мешина. «Газета.Ru» вспоминает личную жизнь звезды «Обыкновенного чуда».

Роман с Ириной Алферовой

Александр Абдулов познакомился с Ириной Алферовой в 1976 году, когда та начала работать в театре «Ленком». На момент встречи с актером Алферова переживала расставание с болгарским политиком Бойко Гюровым. От отношений с ним у знаменитости осталась 2-летняя дочь Ксения. В свою очередь Александр Абдулов встречался с танцовщицей Татьяной Лейбель.

О первой встрече Ирины Алферовой и Александра Абдулова писал Федор Раззаков в книге «Ирина Алферова. Любимая женщина красавца Абдулова». Артистка спешила в театр на первый сбор труппы и вдруг столкнулась с Абдуловым. Внешность актера совсем не впечатлила девушку.

«Он с ходу что-то начал мне рассказывать, а у меня в голове проносится мысль: вот что мне в жизни точно не грозит, так это роман с ним! Саша показался таким нескладным, некрасивым, волосы какого-то нелепого рыжего цвета», — приводит Раззаков слова Алферовой.

Тем не менее актриса не уходила от Абдулова, а стояла рядом с ним, хотя он нес «сущую несуразицу». В этот момент к паре подошел Олег Янковский.

«Он посмотрел на меня, потом на Абдулова, слегка нагнул голову и, показав на меня рукой, заговорщицки так сказал ему: «О! Твоя жена!»» — делилась знаменитость.

Ирина Алферова вспоминала, что предложение руки и сердца Абдулов сделал на первых театральных гастролях в Ереване. Они спешили в театр, однако Александр остановился и спросил, выйдет ли артистка за него замуж.

«Я сказала, если донесешь на руках до театра, тогда, может быть, и выйду. Саша взял меня на руки и нес до входа в театр. Вся труппа нас видела… Ну вот пришлось согласиться», — цитируют актрису kp.ru.

close 100% Александр Абдулов и Ирина Алферова Global Look Press

В 1976 году Ирина Алферова и Александр Абдулов поженились. Актер удочерил дочь женщины от предыдущих отношений. Брак знаменитостей просуществовал до 1993 года. Артисты не рассказывали, в чем была причина их расставания. СМИ писали, что Абдулов изменял супруге.

В 2021 году в программе «Привет, Андрей!» Ирина Алферова признавалась, что актер был виноват в разрыве. После развода артисты продолжали играть в одном театре и вместе снимались в кино, однако не были друзьями.

«Саша виноват в нашем расставании, он ушел, закрыл дверь и все. Он умер, и мы даже не поговорили. Мы играли вместе, он все время был недоволен. С Сашей вообще ничего невозможно», — рассказала артистка.

Актриса Елена Проклова, подруга Александра Абдулова, вспоминала в этой же программе, что после развода с Алферовой артист сильно переживал. Она призналась, что ему было очень одиноко.

В 2022 году другая подруга Александра Абдулова, Людмила Поргина, в разговоре с «Экспресс-газетой» предположила, что артист расстался с супругой из-за отсутствия общих детей.

«Он обожал детей и мечтал, чтобы Ира Алферова от него родила. Но Ира не хотела. Почему — не знаю», — призналась актриса.

Скандал с журналисткой

В 1992 году журналистка Дарья Асламова опубликовала статью в «Собеседнике», где рассказала о романе с Александром Абдуловым. Она призналась, что несколько раз у нее был секс со знаменитым актером. Первый раз журналистка встретила артиста, когда ей было 19 лет.

«В тот вечер, не смущаясь присутствием большой компании, Абдулов умело ласкал под столом мои колени. Момент Адама и Евы произошел в кабинке женского туалета, куда он пошел меня проводить под предлогом того, что я невозможно пьяна. Дальнейшее помню смутно, так как уснула на диванчике в его кабинете», — вспоминала свидание с актером Дарья Асламова.

Спустя полгода журналистка вновь пересеклась с ним. Асламова писала, что ей нужно было увидеть Абдулова «по телевизионным делам». На встречу она взяла подругу, однако артист настоял на свидании с девушкой наедине.

«Я пыталась лепетать что-то протестующее, но под первым поцелуем растаяло мое слабое сопротивление. Второй сексуальный опыт оказался менее удачным и принес и мне, и ему одно разочарование», — призналась Дарья Асламова.

На момент публикации статьи Александр Абдулов официально состоял в браке с Ириной Алферовой.

После выхода статьи актер был в гневе и объявил Асламовой и другим журналистам войну, сообщает «Центральное телевидение». Однако в 2003 году в беседе с kp.ru артист сообщил, что простил Дарью Асламову.

«Я ей все простил», — сообщил он.

Приемная дочь

Несмотря на то, что брак Александра Абдулова и Ирина Алферовой распался, актер поддерживал отношения с дочерью актрисы от первого брака.

Актриса Людмила Поргина в программе «Центрального телевидения» рассказывала, что Абдулов всегда был внимательным отцом.

«Идет спектакль, Саша подбегает, хватает телефон и говорит: «Ксюша, а ты поужинала? А уроки сделала?» Он ответственный. Он с Ксюшей и на анализы, и в поликлинику, и в школу. Он даже дал ей свое отчество», — отметила актриса.

close 100% Александр Абдулов с дочерью Ксенией Алферовой Микола Гнисюк/Global Look Press

В программе «Привет, Андрей!» Ксения Алферова призналась, что Абдулов был потрясающим папой.

«Он любил баловаться, хулиганить. Я росла в такой безусловной любви, страшные травмы меня миновали», — высказалась об отчиме девушка.

В октябре 2022 года Ксения Алферова почтила память Александра Абдулова, опубликовав с ним фото в День отца. Она призналась, что отчим всегда гордился и верил в нее. Кроме этого, он смотрел на Ксению с восхищением: «В его глазах я была самой красивой девочкой, девушкой на свете».

Второй брак и скандал с наследством

В 2005 году Александр Абдулов познакомился с Юлией Мешиной. Он встретил свою будущую жену, когда летел на Камчатку. На тот момент Юлия развелась с первым супругом — Алексеем Игнатенко. Абдулов предложил Юлии прилететь к нему в Санкт-Петербург, однако девушка, жившая в то время в Одессе, отказала актеру и сказала, чтобы он сам к ней приехал.

Год спустя, в 2006-м, Александр Абдулов и Юлия сыграли свадьбу. В 2007 году родилась их дочь Евгения.

В интервью «8 каналу» Юлия Мешина рассказывала о совместной жизни с актером. Она призналась, что ей было комфортно находиться рядом с супругом.

«Говорили, что у него тяжелый характер. Да нормальный у него характер. Легче, чем с Сашей, мне ни с кем не было. Мы друг друга понимали на полутонах. В быту с ним было очень комфортно», — признавалась она.

close 100% Александр Абдулов и Юлия Мешина Russian Look/Global Look Press

В 2007 году у Александра Абдулова обнаружили рак легких, а спустя год борьбы с болезнью он скончался.

После смерти актера Юлия Мешина судилась с его матерью и братом Робертом за наследство. В 2021 году СМИ написали, что вдове артиста удалось получить московскую квартиру и дом во Внуково, заплатив Роберту Абдулову 800 тыс. долларов. Собрать деньге Юлии помогли друзья покойного артиста.

Сегодня Евгении Абдуловой, младшей дочери Александра Абдулова, 15 лет. Четыре года назад девочка появилась на телевидении в одной из передач, посвященной отцу. Тогда она рассказала, что увлекается футболом и хочет заниматься кино. В 2017 году Евгения Абдулова появилась на экране, снявшись в фильме «Любовь и Сакс».

Последние несколько лет Евгения Абдулова и ее мать ведут закрытый образ жизни и не появляются на телевидении. В январе 2023 года журналисты kp.ru сфотографировали мать и дочь на могиле Александра Абдулова. Юлия была замечена в компании мужчины. В СМИ предположили, что это ее новый возлюбленный.