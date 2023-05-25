Роман с мужем Сальмы Хайек, отношения с фокусником: как сложилась личная жизнь супермоделей 90-х

Пока одни модели, вроде Клаудии Шиффер, не расстаются с супругом на протяжении многих лет, другие — как Наоми Кэмпбелл, — так и не вышли замуж. «Газета.Ru» — о личной жизни супермоделей.

Клаудиа Шиффер

В 1993 году модель Клаудиа Шиффер познакомилась с иллюзионистом Дэвидом Копперфильдом. Они встретились на гала-вечере в Берлине. Фокусник был на сцене и выбрал модель из зала, чтобы она помогла ему в номере. После этого звезды стали встречаться, а в 1994 году стало известно об их помолвке. При этом многие СМИ писали о том, что роман Дэвида и Клаудии не был настоящим.

«Клаудии заплатили 12 500 фунтов за то, чтобы она была там (на шоу), а ее билеты первого класса до Берлина, гостиничный номер, лимузин Mercedes и телохранитель были оплачены пиар-компанией Дэвида», — пишет издание Independent.

В 1999 году Дэвид и Клаудиа разорвали помолвку из-за несовместимости рабочих графиков. В 2000 году Шиффер заявила журналистам Canoe, что была искренна в отношениях с Копперфильдом.

«Я была открыта и честна в отношениях с Дэвидом, и посмотрите, к чему это нас привело. Вся ложь, которая вышла наружу, была таким стрессом. Несправедливо!» — призналась модель.

В 2002 году Клаудиа Шиффер вышла замуж за британского режиссера и продюсера Мэттью Вона. Они познакомились в конце 1990-х на одном из званых ужинов. На тот момент супермодель была помолвлена с Дэвидом Копперфильдом, поэтому режиссер не решился пригласить ее на свидание. Однако в «нулевых» они начали встречаться. При этом Мэттью Вон признавался, что первое свидание организовал их общий друг.

close 100% Клаудиа Шиффер/Дэвид Коперфильд/Мэттью Вон IMAGO/CNP/AdMedia/Global Look Press

«Как пригласить супермодель на свидание? Ну попросите кого-нибудь сделать это за вас. Поскольку мы оба очень застенчивы, общий друг устроил все для нас таким образом, что никто так и не понял, что это свидание», — вспоминал встречу с супермоделью британский режиссер в интервью Mirror.

У Шиффер и Вона трое детей: сын Каспар, а также дочери Клементина и Козима.

«Моя семья — причина, по которой я отказываюсь от 80% съемок, которые мне предлагают», — рассказывала как-то супермодель журналистам.

Немецкая и американская модель Хайди Клум была замужем трижды. Ее первым супругом стал стилист Рик Пипино, за которого она вышла замуж в 1997 году. Свадьба состоялась в поместье Stone Ridge площадью 50 акров в штате Нью-Йорк.

«Свадьба была романтичной и традиционной, но свободной», — писал тогда о торжестве журнал People.

Церемония бракосочетания включала несколько немецких обычаев. Сначала Рик Пипино поднялся по лестнице, чтобы «достать куклу из деревянного аиста, помещенного в окно их номера для новобрачных». Данный обычай «гарантировал детей», пишет People.

Затем Клум и Пипино распилили бревно пополам двуручной пилой — их первая задача в качестве партнеров.

«Американцы думали, что мы сошли с ума», — рассказывала тогда журналистам Хайди Клум.

Модель была вместе со стилистом на протяжении пяти лет. В 2002 году они расстались, не раскрывая причин развода.

В 2003 году Хайди Клум начала встречаться с менеджером «Формулы-1» Флавио Бриаторе. Вскоре модель забеременела. Однако знаменитости расстались, когда Клум была в положении. В 2004 году Хайди стала встречаться с музыкантом Силом, а в 2005 году они поженились.

close 100% Хайди Клум/Сил/Том Каулитц Keystone Press Agency/dpa/Global Look Press

«Меня сразу же физически влекло к нему, а потом мы разговорились, и я подумала: «Вау, он такой теплый и очаровательный мужчина», — рассказывала Хайди Клум Опре Уинфри о муже в 2008 году.

Сил удочерил дочь знаменитости от итальянского менеджера. В 2005 году у пары родились сыновья Генри и Йохан, а в 2009 году — дочь Лу.

В 2012 году Хайди Клум и Сил расстались. Одной из причин разрыва стало то, что музыкант много путешествовал и редко находился дома.

«(Сил) никогда не был типичным отцом, который утром уходил на работу со своим портфелем и каждый вечер возвращался домой. Он много путешествовал. Дети это знали. Это было частью его работы. Я мама и папа одновременно», — признавалась модель в интервью Redbook.

После расставания с Силом Хайди Клум встречалась со своим телохранителем Мартином Кристеном, а также с арт-дилером Вито Шнабелем.

С февраля 2019 года Хайди Клум замужем за гитаристом Tokio Hotel Томом Каулитцем. Супруг младше модели на 16 лет.

«Том делает ее невероятно счастливой! Том — человек совершенно другого уровня. Он очень уверен в себе и полностью предан их отношениям», — признавался источник, близкий к паре, в 2018 году в интервью US Magazine.

В 1993 году Наоми Кэмпбелл была помолвлена с басистом группы «U2» Адамом Клейтоном. Их первое свидание состоялось после того, как в интервью у музыканта спросили: есть ли в мире то, чего он так желал, но не получил.

«Свидание с Наоми Кэмпбелл», — ответил он, пишет The Sun.

Несмотря на то, что свадьба в итоге не состоялась, Адам и Наоми сохранили дружеские отношения. В 2015 году модель в одном из интервью призналась, что очень гордится Адамом.

В 1995 году Наоми Кэмпбелл встречалась с Леонардо ДиКаприо. С 1998 по 2003 год состояла в отношениях с менеджером «Формулы 1» Флавио Бриаторе.

«Она замечательная, но лучше как друг, чем как девушка!» — прокомментировал Флавио Бриаторе расставание с моделью.

После этого Наоми Кэмпбелл встречалась с Джерардом Батлером, Шоном «Дидди» Комбсом, Маркусом Элиасом.

С 2009 по 2013 год супермодель состояла в отношениях с российским миллиардером Владиславом Дорониным. Как сообщало издание Page Six, пара рассталась из-за того, что Доронин «был слишком увлечен миром шоу-бизнеса, частью которого была Наоми».

close 100% Наоми Кэмпбел/Владислав Доронин Keystone Press Agency/Global Look Press/Михаил Фомичев/РИА Новости

В 2016 году Наоми Кэмпбелл заметили на свидании с саудовским бизнесменом и филантропом Хассаном Джамилем. Модель также встречалась с мультимиллионером Луи К. Камиллери, рэпером Skepta и экс-участником One Direction Лиамом Пейном.

В 2021 году Наоми Кэмпбелл сообщила в соцсетях, что впервые стала матерью девочки. В 2022 году знаменитость снялась вместе с дочерью для журнала Vogue. Модель не стала уточнять, как стала мамой в 50 лет.

«Я всегда знала, что однажды стану матерью, но это самая большая радость, которую я могла себе представить. Мне повезло, что она у меня есть, и я знаю это», — рассказала Наоми Vogue.

Супермодель Хелена Кристенсен ни разу не была замужем. В 1990-х она встречалась с фронтменом австралийской рок-группы INXS Майклом Хатченсом. Они были вместе на протяжении пяти лет.

В 1992 году Хелена Кристенсен и Майкл Хатченс возвращались поздно ночью домой в Копенгагене на такси. Во время поездки таксист напал на Хатченса, в результате чего тот упал на проезжую часть и получил травму черепа. Случившееся подорвало здоровье мужчины. После травмы он стал плохо чувствовать запахи и вкусы. Кроме того Кристенсен отмечала, что ее возлюбленный стал вести себя агрессивно.

«Произошло что-то ужасное. Я была глубоко опечалена, растеряна, но в то же время понимала, что дальше так продолжаться не могло», — цитируют модель Grazia US.

В ноябре 1997 года Майкл Хатченс был найден мертвым в отеле своего номера в Сиднее. Он покончил с собой.

Хелена Кристенсен часто вспоминает бывшего возлюбленного. Так, пару лет назад она выкладывала снимки с ним в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Майкл был очень красивым и добрым человеком, невероятно одаренным и душевным. Мы отлично проводили время и много смеялись за годы вместе, но в конце концов мы просто разошлись», — написала супермодель.

После романа с австралийским рокером Хелена Кристенсен начала встречаться с актером Норманом Ридусом. В 1999 году у пары родился сын Мингус. Актер и модель были вместе на протяжении пяти лет, однако в конце концов расстались.

close 100% Хелена Кристенсен/Норман Ридус Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывшие возлюбленные поддерживают отношения ради сына. В 2013 году Норман Ридус в интервью The Sydney Morning Herald описал бывшую возлюбленную как «удивительную, невероятно умную и веселую женщину».

«Она успешная, влиятельная, умная женщина и действительно отличная мама и образец для подражания для Мингуса, который ее обожает. Мы хорошие друзья», — признался Ридус.

В 2023 году Норман Ридус и Хелен Кристенсен воссоединились ради выпускного сына, который окончил колледж.

В 1987 году в 22 года Линда Евангелиста вышла замуж за директора европейского отделения Elite Model Management в Париже Джеральда Мари. Супруг был старше модели на 15 лет. Отношения пары продлились недолго: в 1993 году они расстались.

«Примерно в 1991 году Мари и Евангелиста, по сути, стали отдельными личностями: Евангелиста путешествовала по миру по работе», — рассказывал репортер из Сиднея Ричард Рид в подкасте Mamamia «Extraordinary Stories».

После развода с мужем Линда Евангелиста стала встречаться с актером Кайлом Маклахленом. Они были вместе несколько лет.

«Это было похоже на вечеринку. Я погрузился в мир моды. Линда открыла мне этот мир», — цитируют актера «Твин Пикс» Daily Mail.

Также Маклахлен добавлял, что ему и модели нравилось, когда вокруг было много людей и шума — они обожали публичность.

В 1998 году Линда Евангелиста и Кайл Маклахлен расстались. Актер признавался, что не хотел жениться, в то время как модель «очевидно хотела большего», пишет The Guardian.

close 100% Линда Евангелиста/Кайл Маклакхлен ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В конце 1990-х году Линда Евангелиста стала встречаться с футболистом Фабьеном Бартезом. Пара ждала ребенка, однако, к сожалению, у модели случился выкидыш.

По мнению журналиста Ричарда Рида, после этого у Бартеза и Евангелисты начались проблемы в отношениях.

«Выкидыш действительно создал эмоциональную дистанцию ​​между ней и Бартезом. Они не могли преодолеть то, что произошло», — рассказал журналист в подкасте Mamamia «Extraordinary Stories».

С 2006 по 2007 год Линда Евангелиста встречалась с французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. Знаменитость забеременела, однако мужчина расстался с моделью, узнав, что она в положении. Чуть позже Франсуа-Анри Пино женился на Сальме Хайек.

В 2006 году Линда Евангелиста впервые стала мамой — она родила сына Августина. Долгое время модель не рассказывала об отце ребенка. В 2011 году она подала иск на Франсуа-Анри Пино и потребовала от миллиардера алименты.

«Мы встречались четыре месяца, и я даже не очень хорошо ее знал. Она была так счастлива быть беременной, но это не было запланировано. Я решил прекратить отношения», — заявил миллиардер в суде.

Франсуа-Анри Пино обвинил модель в том, что та завысила сумму алиментов и хочет получить деньги, чтобы потратить их на себя. Позже иск удалось урегулировать во внесудебном порядке.