«Смерть для меня не проблема»: с какими личными драмами столкнулась Тина Тернер

Певица Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет. Артистка с 2013 года боролась с раком кишечника. Однако это не единственная драма в жизни певицы. Жизнь с тираном, потеря двух сыновей, болезни — «Газета.Ru» рассказывает, как сложилась жизнь «королевы рок-н-ролла».

Певица Тина Тернер скончалась 24 мая на 84-м году жизни. Журнал People сообщил, что причиной смерти стали рак кишечника, с которым певица боролась с 2015-го года, и последующая пересадка почки.

Представитель Тины Тернер рассказал изданию сообщил Sky News, что она ушла из жизни в городе Кюснахт близ Цюриха.

Брак с тираном

Певица Анна Мэй Буллок, в последствии ставшая Тиной Тернер, с 1957 по 1958 год была в отношениях с музыкантом Рэймондом Хиллом. От этого романа у нее родился сын Крейг.

В 1960-х артистка встретила Айка Тернера. До этого она видела его, когда была подростком. Как пишет The Sun, будущую звезду привлек голос и манера выступления Айка. В 1960-е Тина стала солисткой дуэта «Ike & Tina Turner». В это же время между музыкантами завязались романтические отношения. В 1960 году у них родился сын Рональд. Артистка также усыновила детей Айка от предыдущих отношений — Айка Тернера-младшего (1958 год) и Майкла Тернера (1960 год).

В 1962 году Тина и Айк поженились. В мемуарах «Моя история любви» певица рассказывала, что в отношениях с первым мужем не было никакой романтики. По ее словам, он сделал предложение, поскольку не мог выйти из сложной ситуации с одной из бывших жен.

«Она (бывшая жена) узнала, что мы успешно поработали вместе над записью нового альбома, и захотела вытянуть из него какие-то деньги», — рассказала артистка.

Певица также объяснила, что Айк был женат несколько раз и, помимо бывших супруг, у него были многочисленные подружки, которые «сменяли друг друга с головокружительной скоростью».

Тина Тернер признавалась, что не хотела выходить замуж за Айка. Она сообщала, что к тому времени успела узнать его «темную сторону». Артистка решилась на брак из-за общих детей и общей работы.

«Выбора практически не было», — писала знаменитость в мемуарах.

close 100% Тина Тернер и Айк Keystone Press Agency/Global Look Press

В союзе с Айком певица страдала от домашнего насилия. В 1968 году Тина Тернер забеременела во второй раз от мужа, но сделала аборт, узнав, что еще одна из подруг Айка также находится в положении. В этом же году артистка пыталась покончить с собой. В какой-то момент она убедила себя, что смерть — единственный выход.

«Я действительно пыталась убить себя. Я пошла к своему врачу и сказала, что испытываю проблемы со сном. Сразу после ужина я приняла все 50 таблеток, которые он мне выписал. Я не была счастлива, когда проснулась. Но я вышла из тьмы, веря, что мне суждено выжить», — признавалась певица.

В 1976 году Тина Тернер ушла от мужа. Как пишет The Sun, в то время, когда она покинула Айка Тернера, у нее было меньше доллара в кармане. В дальнейшем артистка судилась с бывшим супругом за общих детей и за право выступать под своим именем.

close Певица Тина Тернер (26 ноября 1939 — 24 мая 2023) Тина Тернер и Лайонел Ричи во время церемонии вручения «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 1985 год Тина Тернер во время карнавала в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 1987 год Музыканты Тина Тернер и Мик Джаггер на стадионе имени Кеннеди в Филадельфии, 13 июля 1985 года Певицы Тина Тернер и Шер в Нью-Йорке, 1985 год Полную галерею можно посмореть

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В книге Тина Тернер признавалась, что не хотела денег от бывшего мужа.

«Я сказала судье: «Мне не нужны эти кровавые деньги. У меня одна просьба: использовать имя «Тина Тернер», которое принадлежало Айку». Я вышла из зала суда с именем Тина Тернер и двумя моими «Ягуарами», один от Сэмми Дэвиса-младшего и один от Айка, вот и все. Сейчас это кажется забавным — денег на еду не было, зато два «Ягуара», — вспоминала Тина Тернер, добавляя, что на тот момент ей было 39 лет.

Встретила новую любовь

Тина Тернер познакомилась с Эрвином Бахом в 1985 году. Мужчина был моложе певицы на 16 лет. Артистка делилась в «Моей истории любви», что во время первых свиданий предложила Эрвину «приехать в Америку и заняться с ней любовью».

«Я посмотрела на него — такого красивого в рубашке «Лакост», джинсах и мокасинах без носков — и прошептала: «Эрвин, когда ты приедешь в Америку, я хочу, чтобы ты занялся со мной любовью». Он просто смотрел на меня, не веря ушам. Я тоже не могла поверить в то, что сказала!» — писала Тина Тернер.

Артистка признавалась, что ей было страшно начинать новые отношения. В мемуарах она рассказывала, что боялась его разочарования в ней настоящей. Больше всего знаменитость переживала, что кавалер не примет ее настоящую прическу (Тина Тернер носила парик. — Прим. «Газета.Ru»).

close 100% Тина Тернер и Эрвин Бах IMAGO/Global Look Press

«Я всегда рисковала встретить мужчину, у которого могут возникнуть романтические отношения с Тиной, ее пышными волосами, но проснется он с ненакрашенной Анной Мэй. Что если он разочаруется в том, какая я настоящая?» — поделилась она.

Вскоре Эрвин Бах сделал предложение руки и сердца Тине Тернер, однако певица не приняла его. В 2013 году возлюбленные все же поженились. Их медовый месяц продлился недолго, так как спустя три недели после свадьбы Тина Тернер перенесла инсульт. Через пару лет артистке диагностировали рак кишечника.

Певица отказалась от традиционного лечения и обратилась к гомеопатии, в результате она столкнулась с почечной недостаточностью. Эрвин Бах пожертвовал почку супруге.

«Он сказал, что не хочет ни другую женщину, ни другую жизнь. Затем он потряс меня. Он сказал, что хочет отдать мне одну из своих почек», — сообщила Тина Тернер в мемуарах.

Похоронила двух сыновей

В 2018 году ушел из жизни Крейг Тернер — первый сын артистки. Мужчина покончил с собой. Крейг не был связан с творчеством — он работал риелтором.

Тина Тернер признавалась, что не знала, из-за чего ее сын покончил с собой. Артистка рассказывала, что Крейг был доволен жизнью, кроме этого, он состоял в романтических отношениях с девушкой и собирался познакомить возлюбленную с матерью. При этом знаменитость отметила, что ее ребенок был замкнутым человеком.

close 100% Тина Тернер и Крейг Тернер Craig Turner/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Он был очень застенчивым, так что я тоже ничего не знала, но теперь, когда я слушаю наши последние разговоры, я замечаю перемену. В последние несколько раз, когда мы разговаривали, он был другим, и я не знала об этом до самоубийства», — цитировали Тину Тернер Us Magazine.

В 2022 году Тина Тернер потеряла второго сына — Рональда. Мужчина умер от рака в 62 года. Чуть позже артистка поделилась архивным снимком с Рональдом в соцсетях.

«Ронни, ты слишком рано покинул этот мир. В печали я закрываю глаза и думаю о тебе, мой любимый сын», — написала она.

close 100% Тина Тернер с Ронни Тернером и его женой Афидой afida_turner/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Смерть

24 мая 2023 года стало известно о смерти Тины Тернер. Певица умерла на 84-м году жизни после продолжительной болезни. О трагедии сообщил представитель артистки.

Тина Тернер скончалась в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха, где жила вместе с мужем Эрвином Бахом.

В 2013 году, рассуждая о своей болезни, Тина Тернер признавалась, что не боится смерти.

«Смерть для меня не проблема. Я действительно не против уйти», — отметила она.

Подруга Тины Тернер Опра Уинфри написала в соцсетях, что Тернер была «образцом для подражания» не только для нее, но и для всего мира.

«Она наша вечная богиня рок-н-ролла, которая несла в себе огромную внутреннюю силу, растущую на протяжении всей ее жизни», — призналась телеведущая.