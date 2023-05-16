Пережил смерть жены и дочери, отрекся от сына: что известно о личной жизни Пирса Броснана

Джеймс Бонд, почетный офицер ордена Британской империи и примерный семьянин. В юбилей актера Пирса Броснана «Газета.Ru» рассказывает, как он пережил смерть первой жены и дочери от рака, нашел новую любовь и воспитал пятерых детей.

До самой смерти

Пирс Броснан познакомился с актрисой Кассандрой Харрис в 1977 году в доме их общего друга. В 1980 году актер женился на ней, а спустя три года у них родился сын Шон.

До брака с Пирсом Броснаном Харрис дважды была замужем. От союза со вторым мужем у актрисы двое детей: Шарлотта (1971-2013) и Кристофер (1972). После заключения брака Пирс Броснан усыновил ее детей.

В 1987 году Кассандре Харрис диагностировали рак яичников. Она боролась с болезнью четыре года до своей смерти 28 ноября 1991 года. Актриса умерла в возрасте 43 лет. Ранее от этого заболевания скончалась мать артистки.

В 1992 году Пирс Броснан дал интервью журналу People и рассказал о том, как себя чувствует спустя год после потери жены.

«Во всем этом есть невероятная жестокость — потерять человека, с которым вы делили все. Это первый раз в моей жизни, когда я пережил тяжелую утрату, и это ошеломляет», — заявил он.

Актер вспомнил, как узнал, что болезнь его жены прогрессирует. Он признался, что супруга утешала его.

close 100% Пирс Броснан и Кассандра Харрис Colin Crawford/AP

«Я был беспомощен, в состоянии растерянности и гнева. Она утешала меня, сказала: «Дорогой, пожалуйста, не волнуйся. Это просто жизнь идет на спад», — вспоминал Броснан слова Кассандры Харрис.

Несмотря на то, что этот период для Пирса Броснана был тяжелым, он продолжал сниматься в кино и заботиться о детях. Он признался, что его жена никогда не терпела сентиментальности.

«Она подходила ко мне и говорила: «Давай, встряхнись, хватит об этом», — рассказывал Броснан.

В беседе с журналистами People актер вспомнил, как умирала жена. Он сообщил, что это была «самая длинная ночь в его жизни». При этом дети Кэтрин Харрис, кроме 8-летнего Шона, были рядом с ней в ее последние часы.

«Кэсси была у меня на руках, Шарлотта говорила (с нами) по телефону, а через две минуты в дверь вошел Кристофер, так что мы были все вместе. И вот так она пошла к Богу», — сообщил актер.

Второй шанс

Спустя три года после смерти жены на одной из вечеринок Пирс Броснан познакомился с моделью и журналисткой Кили Шей Смит. Девушка должна была брать интервью у актера Теда Денсона, однако, увидев Броснана, переключила внимание на него.

«Он был очарователен. Высокий, темноволосый и красивый — все, что сразу привлекало бы всех. У него был этот озорной блеск в глазах. Я подумала: «Вау!» — рассказывала в 2001 году Кили Шей Смит журналистам People.

Через несколько дней после знакомства пара пошла на первое свидание. В итоге они не расставались друг с другом до трех часов ночи.

Чуть позже Пирс Броснан признался журналистам, что встреча с Кили Шей Смит спасла его от глубокой депрессии, об этом сообщает The Mirror.

«Где бы я ни был в мире, я скучал по ней, и я посылал ей билеты, чтобы мы могли быть вместе. Мы просто подходили друг другу», — рассказывал актер в СМИ о начале романа с будущей женой.

close 100% Пирс Броснан и Кили Шей Смит IMAGO/Global Look Press

В 1997 году у Пирса Броснана и Кили Шей Смит родился сын Дилан Томас. В 2001 году они стали родителями во второй раз — на свет появился их сын Пэрис Беккет. В этом же году Броснан и Смит поженились. Шарлотта Харрис, приемная дочь актера, была подружкой невесты во время свадебной церемонии.

«Просто видеть безграничную любовь этих двух людей друг к другу было невероятно. Мой папа снова нашел ее, и это делает меня счастливой», — цитируют Шарлотту The Mirror.

Спустя 22 года после заключения брака Пирс Броснан постоянно обращается к супруге в соцсетях и многочисленных интервью. В 2014 году он рассказывал The Independent, что в его жене есть сила, без которой он не смог бы выжить.

«Когда Кили смотрит на меня, я слабею», — говорил артист.

Кроме того Броснан часто заступается за свою жену, когда ее критикуют за лишний вес.

«Друзья предложили ей операцию по снижению веса. Но я люблю каждый изгиб ее тела», — заявил однажды он.

Смерть дочери

В 2013 году умерла Шарлотта Харрис — приемная дочь Пирса Броснана от брака с Кассандрой Харрис. Женщина скончалась в 41 год от рака яичников. Незадолго до своей смерти она вышла замуж за давнего возлюбленного — Алекса. От отношений с мужчиной у нее осталось двое детей: дочь Изабелла и сын Лукас.

«Шарлотта боролась с раком с изяществом и человечностью, мужеством и достоинством. Наши сердца опустошены потерей прекрасной дорогой девочки. Мы молимся за нее и за то, чтобы лекарство от этой болезни скоро было под рукой», — сообщил Броснан журналистам People.

close 100% Пирс Броснан и Шарлотта Харрис Featureflash Photo Agency/Shutterstock

Отречение от сына

Пасынок Пирса Броснана, Кристофер, в 2002 году едва не умер от передозировки наркотиками. Чуть позже он несколько раз попадал в тюрьму — за кражу мобильного телефона, а также за хранение наркотиков.

Актер пытался помочь приемному сыну — некоторое время Кристофер работал ассистентом на съемочной площадке фильмов про Джеймса Бонда.

В 2005 году Броснан отрекся от сына и признался, что больше не будет с ним общаться.

«Он абсолютно пропащий человек. Конечно, я хочу верить, что он выкарабкается. Он испробовал уже все средства, но они не принесли результата. Причина в нем самом. Кристофер знает, как вылечиться. Проблема в том, что он этого не хочет», — заявил тогда Броснан журналистам.

В 2019 году СМИ заметили Кристофера Харриса в Лондоне, когда тот гулял в Ноттинг-Хилле.

Три красавца сына

Проблемы с наркотиками возникли и у общего сына Пирса Броснана с Кассандрой Харрис — Шон Броснан долгое время работал в киноиндустрии. Он снимался в кино, а также писал сценарии к фильмам и занимался продюсированием. Однако Шон ушел из кино, вернулся в университет и получил степень магистра в области клинической психологии. Сейчас он работает консультантом, и, по его словам, помогает людям с травмами, тревогой и депрессией.

В интервью Irish Central Шон Броснан рассказал, почему отказался от кинопроизводства. Он признался, что «потерял себя» в этой профессии.

«Я работал довольно долго и снял несколько фильмов. Однако, по итогу, потерял себя. На самом деле (кино) не моя страсть. В конце концов, я увлекся наркотиками и алкоголем, оставив за собой длинный след саморазрушения», — заявил он.

Также Шон сообщил, что изменил свой образ жизни после рождения детей — с 2014 года мужчина женат на актрисе Санье Банич. У них есть сын Лукас и дочь Марли.

Два сына Пирса Броснана от второго брака, Дилан и Пэрис, связаны с творчеством.

close 100% Пирс Броснан с сыновьями Vicki L.Miller/Shutterstock

Дилан Броснан — музыкант, выступает под псевдонимом Raspberry Blonde.

Пэрис Броснан — модель. Он сотрудничает с такими брендами, как Tommy Hilfiger, Moschino и Dolce & Gabbana. Недавно молодой человек окончил школу кино и телевидения Университета Лойолы Мэримаунт.