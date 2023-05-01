«Мы очень преданы нашей семье»: как изменились знаменитые пары, которые поженились в 90-х

В феврале 2023 года Дэвид и Виктория Бекхэм отметили 26 лет со дня знакомства. За это время у супругов родилось четверо детей, а сама пара не утратила статуса самой стильной со времен 90-х. «Газета.Ru» рассказывает о них и других звездах 90-х, которым удалось сохранить отношения спустя много лет.

Футболист Дэвид Бекхэм познакомился с будущей женой Викторией Адамс в 1997 году во время благотворительного матча. Тогда спортсмен был в составе команды «Манчестер Юнайтед». В 2016 году певица поделилась историей их знакомства в британском Vogue. Она призналась, что это была любовь с первого взгляда.

В 1998 году солистка группы Spice Girls объявила о помолвке на пресс-конференции. Тогда же выяснилось, что девушка беременна. В то время Виктория активно гастролировала с группой Spice Girls. Участница группы Мел Би вспоминала, что в этот период Виктории было нелегко — она часто покидала сцену из-за плохого самочувствия, пишет US Magazine.

В 1999 году у Виктории Адамс родился сын Бруклин. В этом же году футболист и певица поженились. В 2002 году стало известно, что супруги ждут второго ребенка — вскоре у пары родился сын Ромео.

В 2003 году Дэвид Бекхэм покинул «Манчестер Юнайтед» и стал игроком мадридского «Реала». Всей семье пришлось покинуть Великобританию. В это же время СМИ стали писать о неверности футболиста. Папарацци сфотографировали Дэвида Бекхэма, когда он выходил из ночного клуба в компании своей помощницы Ребекки Лус.

«Она подтвердила, что у нее был роман с Дэвидом», — рассказал в 2004 году Daily Mail брат девушки Чарльз.

В 2005 году Дэвид и Виктория Бекхем стали родителями в третий раз. На свет появился их сын Круз. В 2007 году семья Бекхэмов переехала в Лос-Анджелес, так как Дэвид перешел в клуб «ЛА Гэлакси».

close 100% Дэвид и Виктория Бекхэм davidbeckham/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В 2011 году у пары родилась дочь Харпер.

«Бруклин, Ромео и Круз рады приветствовать свою новую младшую сестренку в семье», — сказал тогда представитель семьи US Magazine.

В 2016 году Виктория Бекхэм обратилась к супругу в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) со словами, что рядом с ним чувствует себя счастливой. Год спустя певица рассказывала о своем браке в интервью Today.

«Мне очень повезло, что Дэвид — самый фантастический отец и муж, и он замечательный, и мы очень, очень хорошая команда», — признавалась она.

В 2022 году сын знаменитой пары Бруклин Бекхэм женился на дочери миллиардера Нельсона Пельтца — Николе Пельтц. В 2023 году уже другой сын звезд — Ромео Бекхэм, — сделал предложение своей девушке модели Мии Риган.

Сегодня Дэвид и Виктория Бекхэм часто рассказывают о своем браке в соцсетях. Так, например, в начале апреля 2023 года они показали, как проводят время на занятиях по танцам. А недавно футболист поздравил жену с 47-летием в соцсетях.

«С Днем Рождения самую замечательную жену и маму и того, кто вдохновляет нас каждый божий день», — обратился Дэвид Бэкхэм к супруге.

Уилли Смит и Джада Пинкетт-Смит

Уилл Смит познакомился с Джадой Пинкетт в 1994 году. Она пробовалась на роль его девушки в сериале «Принц из Беверли-Хиллз». В мемуарах актер рассказывал, что обратил внимание на Джаду, но в то время артист был женат на Шери Зампино — у супругов был общий сын Трей.

После расставания с Шери в 1995 году, Уилл Смит пригласил на свидание Джаду Пинкетт. Они стали встречаться, а в 1997 году поженились. Актер сделал предложение Джаде после того как узнал, что она ждет ребенка. В 1998 году у них родился сын Джейден, а в 2000 году дочь Уиллоу.

В 2011 году СМИ начали писать о том, что Джада Пинкетт изменила своему супругу. Актрисе приписывали отношения с партнером по сериалу «Хоторн» Марком Энтони. Представитель Уилла Смита опроверг эту информацию.

«Все слухи о романе Марка и Джады — ложны. Что касается информации о разводе, я не буду это комментировать», — рассказал источник, близкий к паре, журналистам People.

Однако пресса продолжила обсуждать возможный разрыв пары. Тогда Уилл Смит выступил с заявлением и сообщил, что когда решит расстаться с женой, сам расскажет об этом.

«Я обещаю вам всем, если когда-нибудь решу развестись с моей королевой, клянусь, я сам вам скажу!», — цитируют актера Cosmopolitan.

close 100% Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит Chris Pizzello/AP/AdMedia/Global Look Press

В 2020 году певец Август Алсина заявил, что встречается с Джадой Пинкетт-Смит. Год спустя Уилл Смит дал интервью GQ и признался, что у него с женой открытый брак.

«Джада никогда не верила в традиционный брак. У нее были члены семьи, у которых были нетрадиционные отношения. Мы дали друг другу доверие и свободу, считая, что каждый должен найти свой собственный путь. И брак для нас не может быть тюрьмой. Но опыт, свобода, которую мы дали друг другу, и безусловная поддержка — для меня это высшее определение любви», — признался он.

В 2022 году на премии «Оскар» произошел скандал с участием Уилла Смита. Актер ударил ведущего церемонии комика Криса Рока, когда тот пошутил над Джадой Пинкетт-Смит, страдающей алопецией. После этого Уилл Смит перестал появляться на светских мероприятиях. В это время Джада Пинкетт-Смит поддержала мужа.

«Джада очень любит и обожает Уилла. Они нерушимая пара, и они всегда будут вместе. Это никак не повлияет на их отношения», — цитируют источник, близкий к паре US Magazine.

В декабре 2022 года Уилл Смит вышел в свет вместе со своей супругой. Они появились на премьере фильма «Эмансипация».

Актриса Сара Джессика Паркер впервые встретилась с Мэттью Бродериком в 1991 году на Бродвее. Их познакомили братья звезды «Секса в большом городе» — Пипин и Тоби. Вскоре актеры стали встречаться, а в 1997 году поженились. При этом свадьба у звезд прошла в необычном формате: друзья молодоженов думали, что были приглашены на обычную вечеринку, а в результате оказались на церемонии бракосочетания.

В 2002 году у супругов родился первенец — сын Джеймс. В 2009 году у пары родились близнецы Марион и Табита — они появились на свет благодаря суррогатной матери.

В 2013 году Сара Джессика Паркер дала интервью Harper's Bazaar, где рассказала, что очень предана мужу.

close 100% Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик Allaccess/ZUMA Press/Global Look Press/Charles Sykes/Invision/AP

«Мы очень преданы нашей семье и нашей жизни. Я люблю нашу жизнь. Мне нравится, что он (Мэттью) отец моих детей, и именно из-за него существует весь этот другой мир, который я люблю», — слова актрисы приводит US Magazine.

В 2022 году Мэттью Бродерик и Сара Джессика Паркер сыграли вместе в постановке «Люкс плаза». В интервью Джесси Кейгл актер признался, что ему понравилось играть с женой.

«Она хороший партнер на сцене», — высказался тогда Бродерик.

Ольга и Дмитрий познакомились на съемках фильма «Прогулка по эшафоту». Актриса вспоминала, что на пробах должна была целоваться с Певцовым. Тогда между ней и актером не было искры. Однако спустя день артистка почувствовала, что ей не хватает Дмитрия.

«Прошел день, другой, и я вдруг поняла, что мне не хватает Димы. Видимо, он это тоже почувствовал и на третий день позвонил, пригласив на свой спектакль», — цитирует Ольгу StarHit.

На тот момент Дмитрий Певцов расстался с актрисой Ларисой Блажко. В этих отношениях у пары родился сын Даниил. В свою очередь Ольга Дроздова была замужем с 1989 по 1991 год за актером Александром Боровиковым.

В программе «Он и она» Дмитрий Певцов рассказывал, что изначально не понимал, как завоевать Ольгу Дроздову.

«Потому что я жил с мамой и папой в трехкомнатной квартире, у меня был автомобиль советского производства и зарплата 110 рублей в театре. А она была богиней», — признавался актер.

close 100% Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова Дмитрий Коробейников/РИА Новости/dima_pevtsov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В 1994 году Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова поженились. У них не было общих детей на протяжении 15 лет. В 2007 году у них родился сын Елисей.

В 2012 году в семье Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой случилась трагедия — погиб старший сын актера Даниил.

Долгое время Певцов не признавал наследника, однако в последние годы жизни сына сблизился с ним, об этом артист рассказывал в программе «Судьба человека» в 2018 году.

«Это один из моих больших грехов: то, что я не признавал Даню. Но это закончилось, в последние годы мы тесно общались, вместе в фильме снялись, у нас появилась масса общих тем для разговоров», — рассказывал он.

В 2022 году Дмитрий Певцов рассказал в соцсетях о том, что у него и Ольги Дроздовой появилась дочь. Они стали крестными родителями новорожденной дочери одной из их студенток (с 2013 году супруги преподают в Институте современного искусства — «Газета.Ru»).

«С некоторых пор у нас появилась еще одна радость. Наши выпускники и студенты сами становятся родителями. А мы — крестными родителями их деток. Вот это уже другая и еще более (извините за тавтологию) радостная радость!», — признался артист.