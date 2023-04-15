«Есть серьезные опасения, что она убьет себя»: почему знаменитостей берут под опеку родственники

В течение девяти лет родители Аманды Байнс опекали ее из-за проблем, связанных с психическим здоровьем. Недавно опека была снята, после чего популярная актриса «нулевых» появилась на одной из улиц Лос-Анджелеса голой. «Газета.Ru» вспоминает, кого еще из звезд родственники когда-то брали «под контроль».

В 2007 году суд лишил Бритни Спирс опекунства над двумя ее сыновьями — Шоном Престоном и Джейденом Джеймсом. На тот момент официальным опекуном стал их отец — Кевин Федерлайн. Причиной такого решения суда послужила наркотическая зависимость певицы.

close 100% Бритни Спирс PA/Global Look Press

О том, что Бритни употребляла запрещенные вещества, рассказал бывший телохранитель звезды Тони Барретто в интервью таблоиду News of the World:

«От скуки или депрессии Бритни стала принимать наркотики — ей не помогло даже лечение в центре реабилитации.

По словам телохранителя, знаменитость не следила за гигиеной, от нее плохо пахло, также она ходила голой перед своими сыновьями.

После суда Бритни Спирс разрешили видеться с детьми несколько раз в неделю. 3 января 2008 года певица отказалась добровольно возвращать сыновей их отцу. 14 января 2008 года мировой судья запретил ей встречаться с Шоном и Джейденом, а чуть позже назначил ей опекуна — им стал отец звезды Джеймс Спирс.

Под надзором родителя Бритни Спирс продолжала выступать, записывать песни, участвовать в съемках телевизионных шоу. За время опеки она выпустила собственную линейку одежды и парфюмерии, а также стала членом жюри «X-Factor». Все это время певица хранила молчание, однако в 2016 году знаменитость выразила недовольство сложившейся ситуацией.

«Ей надоело, что ею пользуются, и она сказала, что сама работает и зарабатывает, но все вокруг у нее на зарплате. Она заявила, что, по ее мнению, опекунство стало инструментом подавления и контроля над ней», — цитирует The New York Times судебного следователя, который занимался опекунством певицы.

В 2019 году артистка через суд заявила, что против воли оказалась в психиатрической больнице.

При этом адвокат Джеймса Спирса рассказывал журналистам, что Бритни Спирс может выйти из-под опеки в любое время.

«В любое время, когда Бритни захочет выйти из-под опеки, она может попросить своего адвоката подать прошение о его прекращении; она всегда имела это право, но за 13 лет ни разу им не воспользовалась», — цитирует адвоката People.

Выступая на суде в июне 2021 года, Бритни Спирс сообщила, что отец на протяжении многих лет заставлял ее выступать, использовать противозачаточные средства и принимать лекарства против воли, передает CNN.

12 ноября 2021 года опекунство над Бритни Спирс было официально прекращено. В июне 2022 года певица вышла замуж за танцора и модель Сэма Асгари, с которым была вместе с 2016 года.

В последнее время близкие переживают за здоровье знаменитости. По словам источника TMZ у Бритни Спирс есть серьезные проблемы с ментальным здоровьем, при этом она неправильно принимает лекарства, которые выписывает ей врач.

«Все как в 2008 году. Есть серьезные опасения, что она или умрет сама, или убьет кого-нибудь», — поделился информацией анонимный источник с журналистами.

Аманда Байнс

close 100% Аманда Байнс rlamandabynes/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В 2013 году мать звезды фильма «Она мужчина» Линн Байнс стала постоянным опекуном дочери. Это произошло после того, как актрису несколько раз арестовывали. Кроме того, у звезды «нулевых» были постоянные проблемы со злоупотреблением психоактивными веществами.

В 2014 году Аманде Байнс диагностировали расстройства психики. Об этом знаменитость сообщила в Twitter.

«У меня диагностировали биполярное и маниакально-депрессивное расстройство, поэтому я принимаю лекарства и еженедельно посещаю своего психолога и психиатра, так что я в порядке», — цитирует знаменитость E!News.

После этого актриса опубликовала серию «твитов» об отце, заявив, что тот оскорблял ее. Позднее актриса извинилась перед родителем.

В 2018 году Аманда Байнс заявила, что не пила четыре года благодаря контролю матери и отца. Она также извинилась за свое поведение и оскорбительные сообщения в соцсетях.

«Мне очень стыдно и неловко за то, что я сказала. Я не могу повернуть время вспять, но если бы могла, я бы сделала это. Мне очень жаль тех, кого я обидела и кому я солгала, потому что это действительно съедает меня», — цитирует актрису журнал Papermag.

В феврале 2022 года Аманда Байнс подала заявление о прекращении опекунства. В марте этого же года она стала свободной.

Спустя год после освобождения из-под опеки родителей Аманда Байнс оказалась на улице. В марте 2023 года она гуляла по Лос-Анджелесу обнаженной, после чего ее госпитализировали в психиатрическую клинику, сообщает TMZ.

close 100% Питер Фальк Global Look Press

Звезде сериала «Коломбо» Питеру Фальку в 2008 году диагностировали болезнь Альцгеймера. Daily Mail написал, что актер впал в слабоумие за несколько недель после проведения серии стоматологических операций. Лечащий врач Питера Фалька рассказывал журналистам, что актер не мог вспомнить даже свою культовую роль.

После постановки диагноза суд назначил опекуна американскому актеру — ею стала жена «Коломбо» Шера Фальк. За опеку над актером боролась также его дочь — Кэтрин, которую актер удочерил в первом браке с Элис Мэйо. Однако последняя жена актера заявила суду, что у ее мужа всегда были плохие отношения с дочерью.

«Он никогда не хотел общаться с ней», — цитирует Шеру Фальк Daily Mail.

В суде Кэтрин призналась, что они с отцом рассорились после того, как она подала иск, чтобы заставить его оплатить ее обучение в университете. Но заявила, что с тех пор они помирились.

В 2009 году суд разрешил Кэтрин видеться с отцом в присутствии Шеры Фальк.

В 2011 году актер умер. На тот момент ему было 83 года. Шера Фальк не сообщила о похоронах дочери актера Кэтрин.

В 2015 году в США был принят так называемый «Закон Питера Фалька». Согласно ему, дети больных родителей должны быть осведомлены об их здоровье и смерти — информацию должны предоставлять опекуны или попечители недееспособного лица.