«Не доешь – из-за стола не выйдешь»: психолог – о последствиях пищевого насилия для детей

Многие россияне в детстве слышали подобное от старших: «Пока не доешь, из-за стола не выйдешь», «Давай по ложечке – за маму и папу», «Всю силу в тарелке оставил, кто так ест?» Подобное поведение – ни что иное, как пищевое насилие, которое со временем может привести к серьезным проблемам со здоровьем. О том, почему нельзя заставлять ребенка есть и как сформировать правильную культуру питания, «Газете.Ru» в своей колонке рассказала детский психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники Наталия Дербенева.

Почему пищевое насилие – это плохо

Дети отлично чувствуют свой организм, благодаря чему способны контролировать количество съедаемого и отбирать нужные им продукты, опираясь лишь на собственные ощущения. Многие родители об этом не знают, поэтому бьют тревогу, как только ребенок начинает есть чуть меньше, чем обычно, и кормят его насильно: наказывают едой, упрекают и так далее.

Насильные приемы пищи против воли ребенка формируют плохие пищевые привычки: вредные перекусы, использование гаджетов за едой, заедание.

Когда пищевое насилие в семье становится нормой, это отражается и на психоэмоциональном состоянии ребенка. Некоторые его последствия и вовсе переходят во взрослую жизнь.

1. Формируется привычка есть, когда не голоден. Если человека постоянно закармливают со словами: «Это ты не голодный, но желудок-то голодный!» – ничего хорошего ждать не стоит. Со временем это перерастает в настоящее расстройство пищевого поведения и может привести к проблемам с ЖКТ, а также к набору веса.

2. Привычка есть, чтобы угодить. Бывает такое, что детей и даже взрослых заставляют есть под предлогом того, что тот, кто готовил, очень старался, и не попробовать его еду будет настоящим оскорблением. И даже этот, казалось бы, невинный посыл, в итоге может привести к тому, что человек будет есть без какого-либо удовольствия, а просто для того, чтобы не спровоцировать конфликт на семейном ужине.

3. Сложности с соблюдением диет. Когда привыкаешь съедать целый противень бабушкиных пирожков (ведь ей это приятно), то следить за питанием и контролировать количество и качество потребляемых продуктов становится сложнее. Особые трудности вызывают диеты, которые, к примеру, прописывают врачи.

4. Бесконтрольное поедание того, что раньше было запрещено. Нередки ситуации, когда родители запрещают детям шоколад, газировки, мучное или любые другие продукты, которые считают вредными. Абсолютный запрет того или иного продукта может привести к тому, что с появлением первых карманных денег ребенок начнет тратить их на «запрещенку» и объедаться чипсами и конфетами как в последний раз. И далеко не всегда такое поведение проходит с возрастом.

5. Возникновение тревоги при отказе от пищевого насилия. Когда пищевое насилие в семье становится нормой, то любое отклонение от нее начинает невольно смущать. Поэтому человеку, который лечится от расстройства пищевого поведения, может казаться, что он делает что-то неправильное, ведь раньше он считал пищевое насилие нормой.

Далеко не каждый родитель может определить нарушение пищевого поведения у ребенка и тем более сказать о том, что причина тому – пищевое насилие дома. Поэтому воспитатели и педагоги могут определить его косвенно, например, наблюдая за поведением ребенка во время еды в саду или в течение игры и беседы с самим малышом. Так и у педагога, и у семьи появляется возможность предупредить возможные негативные последствия или найти решение проблемы.

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Как привить ребенку культуру питания без пищевого насилия

Примерно у 80% детей сегодня есть нарушения пищевого поведения, и этот показатель совсем не привязан к возрасту. Например, у ребенка школьного возраста может быть монопитание, когда он ест только один продукт – хлеб и ничего больше. Кроме того, есть избегание продуктов, которое встречается у каждого второго: дети избегают супов, бульонов, мяса, рыбы, картофеля, и зачастую это связано с неправильными пищевыми привычками. Бывают случаи, когда дети вообще не едят фрукты, овощи, ягоды или вовсе страдают от позывов тошноты при виде хорошей, вкусно пахнущей еды. С такими проблемами, конечно, обращаться стоит не к психологу, а к психиатру.

Пищевая избирательность может встречаться в любом возрасте, но начинать бороться с ней следует как можно раньше. Желательно сделать это до школы. Безусловно, не нужно кормить насильно, но можно идти на некоторые несложные ухищрения. Давайте разберемся, что нужно для того, чтобы ребенок начал хорошо питаться безо всякого принуждения:

1. Соблюдайте режим дня. Это очень важно, ведь режим питания связан с ним напрямую. Чтобы ребенок хорошо и разнообразно ел, ему нужны нормированные физические нагрузки и качественный сон. По мере возможности старайтесь включать в рацион сезонные продукты, а слишком сладкие или острые – исключать.

2. Начинайте с малого. В психологии существует термин «пищевая неофобия», который объясняет негативное отношение ребенка к новой еде. Постепенно давайте небольшие кусочки продуктов, чтобы ребенок имел возможность самостоятельно рассмотреть, понюхать, попробовать. После года сложности с кормлением возникают практически у всех, главное, вовремя начать бороться с ними.

3. Не награждайте за съеденное. Еда – не инструмент воспитания, поэтому не нужно обещать сладости или игрушки за съеденный на обед суп.

4. Не отвлекайте ребенка гаджетами. Ребенок должен понимать что именно он ест, учиться наслаждаться едой, поэтому любой отвлекающий маневр в виде телефона или планшета с мультиками не сработает, если вы хотите привлечь ребенка к культуре питания.

5. Проводите семейные обеды и ужины. Родитель – ролевая модель для малыша. Во время совместных приемов пищи взрослые могут научить ребенка поведению за столом всего лишь своим примером.

6. Знакомьте ребенка с продуктами и процессом приготовления блюд. К примеру, у нас в детском саду одно из любимых блюд – это творожная запеканка. Парадокс в том, что многие дети не пробовали творог сам по себе. Чтобы познакомить их с продуктом, мы устраиваем мастер-классы, на которых обязательно все показываем, пробуем на вкус, сравниваем и вместе готовим.

Что делать, если ребенок совсем отказывается от еды

Если вы установили режим дня, ребенок быстро к нему привыкнет и начнет есть в специально отведенное время. Не стоит переживать, если малыш отказывается от одного из приемов пищи. Например, в жару есть хочется значительно меньше, а значит, не следует кормить насильно.

Когда отказ от еды становится регулярной практикой, это может быть сигналом о том, что ребенок находится в состоянии стресса или заболевает. Не торопитесь самостоятельно ставить диагноз и для начала сравните то, как малыш ел до и ест сейчас, изменился ли размер порции? Если смена пищевого поведения произошла резко, а причину установить не удается, не стесняйтесь обращаться к специалистам.