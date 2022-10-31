Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен по истории России за 6-й класс

Эти вопросы – из школьной программы по истории России за 6-й класс. Специально для читателей «Газеты.Ru» мы попросили методиста по истории онлайн-школы «ИнтернетУрок» Александра Зырянова принять небольшой «экзамен» по этому предмету. Готовы потягаться с учениками средней школы – тогда приступайте к заданиям! Интересно, кто справится с этими вопросами лучше – родители или их дети?