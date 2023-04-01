«Я показала маме собственный труп»: 6 историй про детские розыгрыши

В преддверии Дня смеха россияне вспомнили о самых глупых, нелепых и неудачных розыгрышах из своего детства. А психолог, младший научный сотрудник ЦМИСД МГППУ Ольга Саломатова прокомментировала, как чувство юмора ребенка зависит от его возраста и почему детские и подростковые шутки могут привести к негативным последствиям.

Оксана из Подмосковья, 30 лет: «В детстве я выдернула стул из-под бабушки»

Мне было десять лет, когда я решила разыграть пожилую бабушку. Она сидела за столом и что-то перебирала, но периодически вставала, чтобы доставать и ставить обратно на полки разные коробки.

Я подошла к бабушке и стала задавать вопросы, чтобы усыпить ее бдительность. Потом уличила момент, когда она привстала, и незаметно отодвинула стул.

70-летняя бабушка с грохотом упала на пол. В комнату тут же зашли родственники – кто-то тоже стал смеяться, кто-то вскрикнул от испуга. Тогда мне было очень смешно. А сейчас я со страхом понимаю: в таком возрасте бабушка могла бы сломать шейку бедра, а она у пожилых очень плохо срастается или не срастается вообще.

Так что у меня очень крепкая бабуля! Сейчас ей 90 лет.

Кстати, за эту шутку меня никто не наказал, даже бабушка не ругалась, а наоборот – смеялась.

Ольга из Мурманской области, 38 лет: «Одноклассница пошутила, что у нее нашли рак»

В нашем классе была компания трудных подростков, в нее входили мальчик и девочка, которые встречались. На тот момент им было по 14 лет.

Однажды одноклассница решила разыграть и своеобразно проверить чувства своего мальчика и заявила ему, что у нее – рак. Услышав это, он испугался, рыдал и долго страдал от этой новости. А когда через время узнал от подруг девочки, что это был розыгрыш, то начал ее разыскивать, чтобы побить.

Одноклассница долго пряталась от своего парня, скрываться ей помогали подруги. Потом влюбленные перестали даже разговаривать.

Этот случай обсуждали ученики всей школы.

Алла из Москвы, 29 лет: «В школе я пыталась разыграть учительницу с помощью огурца»

В детстве я часто отдыхала на даче, где взрослые выращивали на огороде огурцы и другие овощи.

Мне было пять-шесть лет, когда я решила пошутить над близкими, и разложила в их обувь огурцы так, чтобы их не было видно. Когда мама, бабушка и тетя обувались, они обнаружили сюрприз и сильно смеялись. Потом еще не раз вспоминали и хохотали.

Это заставило меня поверить в то, что шутка действительно удалась.

В первом классе я решила таким же образом удивить свою учительницу, но доступа к ее обуви у меня не было. Поэтому принесенный из дома огурец я положила на ее стул во время перемены.

Педагог не оценила мою шутку – вместо смеха я увидела на ее лице непонимание. Когда одноклассники выдали меня, что огурец мой, она сказала: «Спасибо за угощение, но лучше бы ты положила его на стол». А потом отдельно от всех пыталась у меня выяснить, что я этим хотела сказать.

Екатерина из Брянской области, 37 лет: «Я показала маме собственный труп»

Не помню точно, сколько мне тогда было лет – где-то 10-13. В то время девочки носили обтягивающие штанишки с разными узорами. А у меня были худые ножки, и штаны висели…

Я решила развлечься и «создать» идеальные ноги – стала набивать свои штаны одеждой. Получилось смешно (как будто часть человека), и я продолжила. Набила одеждой свитер, связала его со штанами, добавила еще каких элементов и расположила тряпичного человека на полу в «страдальческой» позе. Сама спряталась в шкафу.

Дедушка зашел в комнату, увидел мой «труп» и закричал. У мамы в первую секунду была такая же реакция.

За этот розыгрыш мама меня очень сильно отругала. А дедушка жаловался, что я его чуть до инфаркта не довела.

Павел из Новосибирска, 23 года: «Мы подарили однокласснику пачку прокладок»

У нас в классе был мальчик, которого буллили. Он был такой тихий, безобидный и немного странный. Его дразнили почти все ученики класса, а кто-то даже обзывал «гомиком».

Накануне праздника 8 Марта главный хулиган класса перед уроком и на глазах у всех одноклассников подарил ему пачку прокладок, намекая, что он девочка. Нам всем было очень смешно. Это был восьмой класс или девятый.

Когда я рассказал об этом дома, папа отреагировал: «Тупые у вас шутки. Потом будет стыдно».

Тогда я подумал, что отец слишком серьезный и не понимает юмора. Я ошибался и только с возрастом осознал, насколько этот розыгрыш был гадким, а мы – глупыми и трудными подростками.

Аглая из Подмосковья, 25 лет: «Моя выдуманная беременность наделала шума»

Я дружила с мальчиком из параллельного класса, ближе к выпуску из школы у нас с ним случилась близость. Вместо того, чтобы готовиться к экзаменам, я думала только о своей личной жизни. Чтобы сбросить лишнюю энергию, я придумала розыгрыш для своего парня.

Нашла тест на беременность, пририсовала красным фломастером полосочку и показала мальчику.

В тот же вечер он «покаялся» перед своими родителями. А на следующий день его мать позвонила моей маме, чтобы обсудить наши отношения.

Помню мамины глаза, когда она подошла ко мне и проревела: «Почему ты мне ничего не рассказываешь?»

Кстати, потом с удивлением узнала, что во время разговора наши мамы даже успели решить, что мне придется рожать.

Я сохраняла интригу несколько дней, когда же все раскрылось – родители вздохнули с облегчением. А парень просто перестал со мной общаться.

«В силу отсутствия жизненного опыта детские шутки могут представлять опасность для жизни и здоровья»

Комментирует Ольга Саломатова, психолог, младший научный сотрудник ЦМИСД МГППУ:

Способность человека шутить и понимать чужие шутки развивается по мере взросления.

Совсем маленький ребенок будет от души хохотать, когда мама или папа начнут играть с ним «в прятки» – закроют лицо платком и будут выглядывать из-под него, говоря «ку-ку».

В детском саду появляется совершенно особая тема для шуток – «туалетная». Все, что связано с темой похода в туалет, вызывает улыбки и смех, и это совершенно нормально для детей 5-7 лет.

В начальной школе ребенок начинает понимать абстрактный юмор. Он с большим удовольствием читает детские юмористические рассказы. Такие произведения строятся либо на игре слов, либо на доведении до абсурда какой-либо ситуации, либо на неожиданном повороте сюжета. Младший школьник чаще всего строит свои шутки, опираясь на одну из этих характеристик. Кроме того, им часто руководит интерес к реакции взрослых, который связан с желанием привлечь внимание, оказаться в центре разговоров.

Иногда в силу отсутствия жизненного опыта детские шутки могут представлять опасность для жизни и здоровья окружающих или самого ребенка. В этом случае следует спокойно обсудить с ребенком его шутку.

Сначала отметить находчивость и желание ребенка подшутить, а потом без криков рассказать, чем могла быть опасна сложившаяся ситуация.

В первой истории девочка решила устроить для бабушки «неожиданный поворот сюжета» – отодвинуть стул с привычного места. Героиню истории в первую очередь интересовала реакция взрослых, даже сейчас, спустя 20 лет после этого случая, она особо отмечает реакцию взрослых и самой бабушки. Шутка, безусловно, представляла опасность для здоровья бабушки, поэтому взрослым целесообразно было бы обсудить риск подобных шуток с девочкой.

Героиней истории про огурцы руководил тот же мотив, что и героиней первой истории. Она сама пишет, что ей понравилось, как родственники отреагировали на ее шутку, поэтому она решила повторить ее с учительницей. Однако реакция учительницы была противоположной: если родственники обсуждали и смеялись над шуткой, то есть девочка получила желаемое внимание, то учительница предпочла обсудить случай наедине с девочкой.

В подростковом возрасте юмор становится более сложным. Подростки в силу возрастных особенностей хотят выделяться. Желание привлечь к себе внимание соседствует с желанием чувствовать себя нужным и важным как в глазах родителей, так и в глазах друзей. Кроме того, подростку хочется поделиться своим опытом, переживаниями и мыслями на темы, обсуждение которых в обществе непринято и считается некультурным. Именно поэтому подростки часто выбирают для шуток темы секса, половой идентификации, аморального или агрессивного поведения, черный юмор.

Истории про выдуманный рак и свой собственный тру на первый взгляд совершенно непохожи. Однако стоит предположить, что мотивы поступков героинь этих историй близки. Героини, по всей видимости, испытывали потребность ощутить себя значимыми в глазах своих друзей и, чтобы удовлетворить эту потребность, придумали шутки в стиле черного юмора.

В истории про подаренные прокладки показано, как шутки могут стать средством унижения и буллинга. В данном случае в «шутке» подчеркивалось отличие подростка, его «неполноценность» при сравнении со сверстниками. Границы между шуточными и агрессивными высказываниями зачастую размыты и проявляются лишь на уровне индивидуального восприятия. Далеко не у всех подростков развиты чувство эмпатии и способность сопереживать, поэтому отследить эту границу для них очень сложно. Об этом говорит и сам автор истории, сравнивая восприятие произошедшего глазами подростка и взрослого мужчины.

В истории про тест на беременность, помимо табуированных в обществе тем секса и ранней беременности, появляется еще одна важная тема – доверительные отношения между мамой и подросшей дочерью. Можно предположить, что желание девушки так подшутить было вызвано невозможностью обсудить с мамой свои переживания.