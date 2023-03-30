«Это так выматывает»: почему актерам не нравится участие в сексуальных сценах

Актер Пенн Бэджли попросил создателей сериала «Ты» сократить количество постельных сцен в четвертом и пятом сезонах. По его словам, в работе его всегда беспокоил этот аспект, и в конце концов он решил от него отказаться. «Газета.Ru» рассказывает истории других актеров и актрис, которые с ужасом вспоминают опыт съемок секс-сцен.

Американский актер Пенн Бэджли сыграл маньяка Джо Голдберга в сериале «Ты». На данный момент вышло четыре сезона этого проекта Netflix. Недавно стало известно, что сериал продлили на пятый сезон.

close 100% Пенн Бэджли в кадре из сериала «Ты» Netflix

В феврале 2023 года Пенн Бэджли дал интервью ряду изданий и рассказал о том, что попросил создателей сократить количество сексуальных сцен в четвертом сезоне сериала. Он признался журналистам Variety, что его всегда беспокоило участие в подобном.

Этот аспект Голливуда всегда очень беспокоил меня — и этот аспект работы, эта граница — всегда был тем, с чем я вообще-то не хотел бы играть» — заявил Пенн Бэджли.

Кроме того актер признался в подкасте Podcrushed, что ему всегда было неловко играть в постельных сценах из-за верности жене.

«Я не думаю, что когда‑либо упоминал об этом публично, но один из главных вопросов: «Хочу ли я вернуться на тот карьерный путь, где я всегда буду главным романтиком?» Для меня это действительно важно, для меня важна верность в любых отношениях и особенно в моем браке. Просто дошло до того, что я не хочу этого делать», — рассказал актер.

С 2017 года 36-летний Пенн Бэджли женат на 39-летний певице и актрисе Домино Кирк. Их свадебная церемония состоялась в Ваккабуке, штат Нью-Йорк. На мероприятии присутствовали только самые близкие — в том числе сын Домино Кирк от предыдущих отношений, которого зовут Кассиус. В 2020 году у Пенна Бэджли и Домино Кирк родился сын Джеймс.

Эмилия Кларк в 2019 году беседовала с актером Даксом Шепардом для его подкаста Armchair Expert. Знаменитость обсудила откровенные сцены, с которыми она столкнулась во время съемок сериала «Игра престолов». Эмилия Кларк вспомнила, как согласилась принять участие в проекте, и только потом увидела сценарий. Актриса назвала сексуальные сцены в «Игре престолов» ужасными.

close 100% Эмилия Кларк в кадре из сериала «Игра престолов» HBO

«Я находилась на съемках совершенно голой со всеми этими людьми, и не знала, что должна делать, и что от меня ожидают», — призналась Эмилия Кларк.

Актриса отметила, что ей очень помог партнер по «Игре престолов» — актер Джейсон Момоа, у которого уже был опыт в съемках сексуальных сцен.

«Он был таким добрым и внимательным и заботился обо мне», — заявила исполнительница роли Дейенерис.

В 2015 году в беседе с The Hollywood Reporter Эмилия Кларк призналась, что позже отказалась от главной роли в «Пятидесяти оттенках серого» из-за обилия сцен с наготой.

«Я уже снималась обнаженной и была обеспокоена тем, что меня снова заклеймят за это», — заявила актриса и добавила, что не жалеет о своем выборе.

Актер и певец Джастин Тимберлейк в 2011 году сыграл главную роль в фильме «Секс по дружбе», где компанию по съемочной площадке ему составила актриса Мила Кунис.

После выхода фильма Тимберлейк пожаловался на обилие откровенных сцен, назвав их «раздражающими», об этом писали BBC.

close 100% Джастин Тимберлейк в фильме «Секс по дружбе» Sony/Columbia

«На самом деле меня такие сцены немного раздражают: ты находишься по двенадцать часов на площадке, и это выматывает», — высказался Джастин Тимберлейк.

В 2007 году певец познакомился с актрисой Джессикой Бил. Они стали встречаться, а в 2011 году поженились в Италии. У пары двое сыновей: в 2015 году у супругов родился сын Сайлас, а в 2020 году Финеас. В 2019 году СМИ писали о том, что Джастин Тимберлейк изменил своей супруге. Папарацци опубликовали снимки, на которых было видно, как актер флиртует с партнершей по фильму «Палмер» Алишей Уэйнрайт. Тогда Тимберлейк принес публичные извинения жене и всей своей семье.

Рут Уилсон стала известной благодаря роли Элис Морган в сериале «Лютер», а также роли Элисон Бейли в сериале «Любовники».

Во время съемок «Любовников» Уилсон была номинирована на премию «Сатурн», как лучшая актриса в драматическом сериале. В 2018 году артистка покинула проект, признавшись, что на съемках она «не чувствовала себя в безопасности».

close 100% Рут Уилсон в сериале «Любовники» Showtime

В декабре 2019 году журналисты издания The Hollywood Reporter раскрыли детали ухода актрисы из проекта. По словам источников, близких к Рут Уилсон, ей не нравилось количество сексуальных сцен в сериале.

«Источники, многие из которых отказались говорить под запись, говорят, что Уилсон часто просили раздеться в сценах, где, казалось, не было четкого творческого обоснования для наготы», — пишут журналисты The Hollywood Reporter.

Кроме того издание отмечает, что часто на площадке во время съемок постельных сцен присутствовали посторонние люди, которых не должно было быть.

Издание The Hollywood Reporter рассказывает, что иногда Рут Уилсон отказывалась от некоторых съемок. Так во время второго сезона она не снималась в одной агрессивной сексуальной сцене, посчитав, что она похожа на изнасилование.

«Рут это совсем не забавляло», — цитирует источник, близкий к актрисе, The Hollywood Reporter.

В 2016 году Меган Фокс рассказывала The Mirror, что отказалась от нескольких проектов с талантливыми режиссерами только потому, что по сценарию в них были постельные сцены.

Актриса вспомнила, как канал HBO предложил ей роль проститутки в одном из проектов, однако она отказалась от съемок из-за откровенных сцен.

close 100% Меган Фокс в кадре из сериала «Рок-н-ролл на выезде» Fremantle Media North America

«В проекте HBO есть очень натуралистичные сцены секса — какие вы могли бы увидеть в порнографическом фильме — и это вещи, которые унижают достоинство женщины, играющей эту героиню», — отметила Меган Фокс.

Также актриса призналась, что отказывается от фильмов и сериалов, где есть постельные сцены, из-за своих детей.

«Я не могу позволить своим сыновьям когда-либо увидеть такое», — объясняла звезда «Трансформеров».

В 2004 году Меган Фокс начала встречаться с Брайаном Остином Грином. В 2009 году они расстались, но в 2010 году вновь сошлись. В этом же году звезды поженились. В браке у супругов родилось трое сыновей: Ноа (2012 год), Боди (2014 год) и Джорни (2016 год). В 2020 году Фокс и Грин объявили о расставании.

Актриса Анна Старшенбаум в 2010 году снялась в фильме «Детям до 16...» режиссера Андрея Кавуна. В фильме она приняла участие в съемках эротической сцены. Артистка вспоминает этот опыт как негативный.

«Мне не понравилось, как я выглядела в кадре, но у режиссера и продюсера было свое отношение к моей героине. Со мной никто не посоветовался, не спросил, как бы я хотела, чтобы это выглядело. С одной стороны, все правильно — именно эти люди решают, каким будет фильм. С другой — я по неопытности думала, что такие вещи с актрисой обсуждают»,

— призналась Анна Старшенбаум в интервью «7 Дней».

close 100% Анна Старшенбаум в кадре из фильм «Детям до 16...» «Наше Кино»

После съемок в кинокартине «Детям до 16..» актриса стала отказываться от ролей, где требуется участие в постельных сценах.

«В общем, теперь к постельным сценам отношусь с настороженностью. После «Детям до 16…» обнаженной в кино я больше не появлялась», — отметила Анна Старшенбаум.

С 2009 по 2017 год Анна Старшенбаум была замужем за актером Алексеем Бардуковым. В 2011 году у них родился сын Иван.