«Теперь стреляет холостыми»: знаменитые мужчины, которые сделали вазэктомию

В марте 2023 года Эшли Грэм призналась, что ее муж сделал вазэктомию — операцию, при которой у мужчины удаляются семявыносящие протоки. «Газета.Ru» вспоминает другие случаи, когда известные люди решались на эту процедуру.

Эшли Грэм и Джастин Эрвин

close 100% Джастин Эрвин и Эшли Грэм Global Look Press

Плюс-сайз модель Эшли Грэм познакомилась с видеооператором Джастином Эрвином в церкви в 2009 году. Через год они поженились. В 2020 году у супругов родился первенец — сын Айзек. В 2021 году звезда забеременела во второй раз — на этот раз мальчиками-близнецами. В январе 2022 года Эшли Грэм родила двух сыновей — Малакая и Романа.

В марте 2023 года Эшли Грэм сообщила в эфире подкаста Milk Drunk by Bobbie, что она и ее муж приняли решение сделать вазэктомию.

«Мы находимся в режиме полной вазэктомии. Теперь он стреляет холостыми. Мне, слава Богу, больше не нужно принимать противозачаточные таблетки»,

— цитируют модель журналисты E! News.

Модель сообщила, что ее супруг хорошо перенес операцию. «Сразу после этого Джастин пошел со мной за покупками», — отметила Эшли Грэм.

В прошлом модель рассказывала о том, каково ей быть многодетной матерью. Она признавалась журналистам, что это похоже на цирк.

«Это цирк, которым я никак не могу насытиться», — заявляла она E! News.

close 100% Эштон Кутчер и Мила Кунис Peter Barreras/Invision/AP

В 2012 году актер Эштон Кутчер начал встречаться с Милой Кунис, с которой был знаком с конца 1990-х, когда снимался с ней в «Шоу 70-х». В 2014 году у звезд родилась дочь Уайатт. В 2015 году СМИ писали о том, что актеры поженились. В 2016 году Кутчер и Кунис стали родителями во второй раз — у них родился сын Димитрий.

В январе 2023 года Эштон Кутчер в интервью Esquire признался, что сделал вазэктомию. Он упомянул об операции, рассказывая журналистам о случае, после которого перестал употреблять наркотики. Кутчер вспомнил, как после вазэктомии попробовал мятную конфету с каннабисом.

«Это не закончилось ничем хорошим», — отметил он.

На следующий день Кутчер пообещал себе больше никогда не употреблять наркотики.

Дэкс Шепард и Кристен Белл

close 100% Дэкс Шепард и Кристен Белл Matt Sayles/Invision/AP

Американский актер Дэкс Шепард с 2013 года женат на Кристен Белл. У супругов есть две дочери — Линкольн (2013 год) и Дельта (2014 год).

В 2016 году Дэкс Шепард в эфире «Шоу Джимми Киммела» признался, что перенес вазэктомию. Он сказал, что ему и Кристен Белл достаточно двоих детей. При этом актер отметил, что его жена не была в восторге от того, что Шепард так быстро решился на процедуру.

«Мне сделали вазэктомию, и Кристен не была в восторге от того, что я сделал это так быстро, но я — человек действия», — заявил артист.

Дэкс Шепард вспомнил тот день, когда они с женой решились на операцию. По его словам, Кристен Белл плохо себя чувствовала на протяжении 10 дней и подумала, что ждет ребенка. Актеру пришлось ждать, пока его супруга вернется со съемок и сделает тест на беременность.

«Я тогда подумал: «Мы собираемся превратить свою жизнь в шоу «Джон, Кейт и восемь детей» (американское реалити-шоу — «Газета.Ru»). Это не стоит всей жизни! Я взбесился. Восемь часов я представлял свою жизнь со всеми этими детьми, но оказалось, это была ложная тревога. Это был вторник. А в четверг мне уже сделали операцию», — объяснил актер.

Роналдо и Селина Локс

close 100% Роналдо и Селина Локс Luca Bruno/AP

Бразильский футболист Роналдо является отцом четверых детей. Его первый сын Роналд родился в 2000 году. В 2005 году на свет появился второй сын спортсмена — Александр. Мать детей — бразильская официантка, с которой футболист познакомился в Токио.

В 2008 году у Роналдо родилась дочь Мария София, а в 2010 году — дочь Алиса. Мать девочек — Мария Беатрис Антони, с которой футболист был в браке с 2008 по 2012 год.

В 2010 году Роналдо сделал вазэктомию, потому что не хотел больше детей. Предварительно спортсмен заморозил сперму.

«Я сделал вазэктомию, но если моя девушка захочет детей, я заморозил достаточно спермы для создания целой футбольной команды»,

— цитирует футболиста Sport24.ru

В 2021 году СМИ писали о том, что невеста Роналдо, модель Селина Люкс, ждет ребенка. Тогда девушка опубликовала эмоциональный пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и призналась, что «внутри нее огромное счастье». Однако позже оказалось, что Селина Люкс поделилась с фолловерами новостью о запуске бренда духов.

Келли Кларксон и Брэндон Блэксток

close 100% Брэндон Блэксток и Келли Кларксон Jordan Strauss/Invision/AP

С 2013 года Келли Кларксон замужем за менеджером талантов Брэндоном Блэкстоком. У супругов двое общих детей: дочь Ривер Роуз (2014 год) и сын Ремингтон (2016 год). Также певица воспитывает двоих детей Блэкстока от предыдущих отношений — Саванну (2001 год) и Сета (2006 год).

Певица рассказывала на радиошоу Дженни Маккарти, что и первая, и вторая беременности были для нее сложными, поэтому она не хотела бы повторить этот опыт.

«Это ужасно. Нет ничего красивого, ничего волшебного. Я буду напоминать своим детям каждый день их жизни, через что я [прошла]», — заявила артистка.

После вторых родов Келли Кларксон попросила супруга пройти процедуру вазэктомии.