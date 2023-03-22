«Не хотел стычек с ней»: Том Круз, Ольга Бузова и другие звезды, которые игнорируют бывших при встрече

Том Круз не пришел на «Оскар», так как боялся пересечься с бывшей супругой Николь Кидман. «Газета.Ru» вспоминает, кто еще из звезд отказывался от посещения светских раутов только потому, что там был бывший, или избегал общения с экс-возлюбленным, оказавшись на одном с ним приеме.

close 100% Том Круз и Николь Кидман, 1992 год Steven Felsch/Global Look Press

В марте 2023 года Том Круз не пришел на церемонию вручения премии «Оскар», чтобы не пересекаться с бывшей женой Николь Кидман. Актер проигнорировал мероприятие даже несмотря на то, что фильм «Топ Ган: Мэверик», где он снялся, был представлен в шести номинациях.

«Тома там не было, потому что там была она, и он не хотел стычек», — рассказал источник изданию Daily Mail.

При этом журналисты отметили, что Том Круз и Николь Кидман уже несколько лет не появляются на одних и тех же мероприятиях.

Том Круз познакомился с Николь Кидман на съемках фильма «Дни грома». Они стали встречаться, а в 1990 году поженились. Вскоре пара усыновила двух детей — Изабеллу Джейн и Коннора Энтони. В 2001 году супруги решили расстаться. На момент развода у Николь Кидман случилась внематочная беременность, пишет E Online.

В 2009 году Николь Кидман рассказывала журналистам Easy Living, что живя в браке с Томом Крузом, «следовала за его тенью».

«Мы шли на «Оскар», и я думала: «Я здесь, чтобы поддержать его». Я чувствовала, что моя работа — надеть красивое платье, чтобы меня не видели и не слышали», — признавалась голливудская звезда журналистам.

Однако издание Daily Mail пишет, что одна из причин развода Николь Кидман и Тома Круза — нежелание актрисы присоединиться к церкви сайентологов. С середины 1980-х звезда фильма «Миссия невыполнима» исповедует сайентологию.

После развода с Николь Кидман Том Круз женился в 2005 году на актрисе Кэти Холмс. У супругов родилась дочь Сури. В 2012 году звезды развелись. В 2013 году во время судебного разбирательства Круза против Bauer Media Group актер признался, что Кэти Холмс развелась с ним из-за сайентологии.

В 2005 году Николь Кидман начала встречаться с музыкантом Китом Урбаном. В 2006 году они поженились. В 2008 году у супругов родилась дочь Сиднэй, а в 2010 — Фэйт. Супруги не скрывают, что обе девочки появились на свет при помощи суррогатной матери.

Блейк Шелтон и Миранда Ламберт

close 100% Блейк Шелтон и Миранда Ламберт, 2011 год Chris Pizzello/AP

Кантри-певец Блейк Шелтон в 2011 году женился на кантри-певице Миранде Ламберт. Однако в 2015 году они развелись.

«Это не то будущее, которое мы себе представляли. И с тяжелым сердцем мы решили двигаться вперед по отдельности», — написала пара в официальном заявлении о разводе.

С тех пор артисты старались не посещать одни и те же мероприятия, пишет US Magazine. Однако в 2019 году оба появились на церемонии вручения наград Country Music Association Awards.

Блейк Шелтон пришел на мероприятие вместе с Гвен Стефани — артисты начали встречаться в 2015 году. В свою очередь Миранда Ламберт присутствовала на церемонии награждения с мужем — офицером полиции Нью-Йорка Брэндоном Маклафлином.

US Magazine пишут, что после выступления Блейка Шелтона его бывшая супруга и ее муж демонстративно встали с мест и покинули церемониальный зал.

«Все порадовались за Блейка в конце его выступления кроме Миранды Ламберт и ее мужа, которые во время рекламной паузы покинули свои места», — сообщил очевидец US Magazine.

В 2021 году Блейк Шелтон женился на Гвен Стефани. Их свадебная церемония состоялась на ранчо певца. От прошлого брака с Гэвином Россдэйлом у Гвен Стефани осталось трое сыновей.

«Каждый день я влюбляюсь в мальчиков так же сильно, как и в Гвен», — рассказывал в 2022 году Блейк Шелтон журналистам People.

Остин Батлер и Ванесса Хадженс

close 100% Остин Батлер и Ванесса Хадженс, 2018 год Brent N. Clarke/Invision/AP

С 2011 по 2020 год звезда фильма «Классный мюзикл» Ванесса Хадженс встречалась с актером Остином Батлером. В 2023 году актеры появились на премии «Оскар», однако, столкнувшись, сделали вид, что не знакомы друг с другом, пишет US Magazine, публикуя видеоролик случившегося.

В июле 2019 года Остин Батлер получил роль Элвиса Пресли в байопике «Элвис». В этом же году Ванесса Хадженс рассказывала журналистам, как намекнула своему парню сыграть музыканта.

«Мы ехали и слушали рождественскую музыку, а затем заиграла рождественская песня Элвиса Пресли. Он (Остин) только что покрасил волосы в темный цвет, я смотрела на то, как он подпевал, и воскликнула: «Детка, тебе нужно сыграть Элвиса», — цитируют актрису US Magazine.

С 2021 года Остин Батлер встречается с моделью Каей Гербер. В свою очередь Ванесса Хадженс с 2021 года состоит в отношениях с бейсболистом Коулом Такером. В феврале 2023 года спортсмен сделал предложение Ванессе Хадженс.

close 100% Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова, 2013 год Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Телеведущая Ольга Бузова вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова в 2012 году. Однако в 2016 году супруги развелись. После этого артистка рассказывала, что спортсмен стал избегать ее.

«На самом деле он всегда избегает мест, которые посещаю я. Боится, наверное…» — цитирует «Вокруг ТВ» певицу.

Однако в декабре 2021 года Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов появились на общем мероприятии. Оба посетили ежегодное вручение премии Fashion TV. Организаторы постарались весь вечер разводить экс-возлюбленных, но Бузова обратилась к футболисту, когда поднялась на сцену за наградой.

«Мне сказали, что в этом зале сидит мой бывший муж Дмитрий Тарасов. Дим, где ты? Я тебя не вижу. Он машет с галерки… Как всегда! И если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти сидя дома, то сейчас он, воочию глядя на икону стиля, глядя на самую популярную и влиятельную девушку страны, думает: «Какой же я дурак! Как я мог ее потерять!» — заявила со сцены Ольга Бузова.

Позднее Дмитрий Тарасов, оказавшись на сцене, также обратился к экс-супруге.

«Ответ мой Оле будет простой. Я желаю ей счастья, найти такую же любовь, какую нашел я. Я люблю свою жену, своих детей. Спасибо тебе за все, моя любимая!» — сказал Тарасов.

Напомним, что футболист женат на модели Анастасии Костенко. У них две дочери: Милана (2018 год) и Ева (2020 год), а также сын Алексей (2021 год).

В свою очередь Ольга Бузова с 2019 по 2021 год встречалась с блогером и певцом Давидом Манукяном.