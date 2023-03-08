Солист группы «Динамит», участник «Дома-2», мошенник: как сложилась личная жизнь 40-летней Ксении Бородиной

В юбилей телеведущей «Дома-2» «Газета.Ru» вспоминает ее самые яркие романы и рассказывает, что происходит в личной жизни Ксении Бородиной сейчас.

Яркая пара нулевых

В начале 2000-х Ксения Бородина встречалась с солистом группы «Динамит» Леонидом Нерушенко. Телеведущую с музыкантом познакомила Ксения Собчак. В документальном фильме памяти Леонида Нерушенко Ксения Бородина вспоминала, что до их первой встречи Нерушенко никогда не видел реалити-шоу «Дом-2», поэтому не понял, что перед ним стоит ведущая этого проекта.

«Он сказал Собчак: «А это кто с тобой приехал? Опять ты притащила с собой своих администраторов». И я стою, вся покраснела. Я хотела провалиться в этот момент сквозь землю. Это была моя первая серьезная тусовка», — вспоминала Бородина.

В этом же документальном фильме Ксения Собчак призналась, что ей пришлось объяснить солисту «Динамита», кем является ее подруга. После этого молодой человек упал на колени перед Бородиной и попросил у нее прощения.

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Ксения Бородина признавалась, что почти сразу же влюбилась в Леонида Нерушенко, однако долгое время они просто дружили. Однажды артист позвал телеведущую к себе домой и предложил жить вместе. При этом солист группы «Динамит» предупредил Бородину, что будет продолжать встречаться с другими девушками.

«Он подводит ко мне стриптизершу и говорит: «Знакомься, это моя девушка». Я ему: «А я тогда кто?» И не знаю, что сказать. Он мне объяснил, что я на первом месте, но и другие женщины в его жизни будут», — рассказывала Ксения Бородина в документальном фильме.

Телеведущая признавалась, что отношения с Нерушенко были сложными. Певец то признавался в любви Бородиной, то говорил, что они просто друзья. Несколько раз возлюбленные расставались, а затем снова сходились. В итоге их отношения закончились из-за трагедии: 3 сентября 2005 года Леонид Нерушенко разбился на мотоцикле.

Периодически Ксения Бородина вспоминает возлюбленного в соцсетях. В 2021 году она рассказывала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о несостоявшемся последнем разговоре с музыкантом.

«Он был мне близким другом, многому научил, переживал за меня всегда… Так жалко, что он ушел. Все время думаю, что бы он мне сказал сейчас, когда увидел. Очень ругаю себя, что в день трагедии не взяла трубку. Он много раз звонил… А я обижена была что-то как всегда...» — отмечала Бородина.

Один из близнецов

close 100% Кадр из реалити-шоу «Дом 2»

В 2006 году Ксения Бородина встречалась с участником «Дома-2» Оскаром Каримовым, который приходил на проект вместе с братом-близнецом Стасом.

Оскар долгое время добивался телеведущей, однако она не реагировала на его знаки внимания. В конце концов Бородина стала встречаться с молодым человеком. Их роман продлился недолго, и они приняли решение расстаться.

После разрыва с Ксенией Бородиной Оскар Каримов рассказывал изданию StarHit, что раньше бывшие возлюбленные поддерживали отношения и «созванивались раз в пятилетку». Однако со временем их общение сошло на нет. При этом Каримов отмечал, что не жалеет о расставании с телеведущей.

«У нас просто нет общих друзей, интересов, поэтому и стимул поддерживать общение отсутствует. Слышал, она уже не один раз была в браке после наших отношений. Ну, у каждого свой путь. Главное, чтобы человек рядом был надежный. Как можно жалеть о расставании с тем, с кем не срослось? Вот и я не жалею! Мы пошли разными дорогами, каждый нашел свое счастье, значит, все было сделано правильно», — объяснял он журналистам.

В 2018 году Оскар Каримов рассказывал, что живет больше 10 лет с девушкой по имени Лена и в будущем мечтает о детях. Кроме этого мужчина занимается музыкой и выступает как диджей вместе с братом-близнецом Стасом.

Бизнесмен

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В 2008 году Ксения Бородина в первый раз вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Юрий Будагов, с которым она познакомилась на Comedy Club. В 2009 году у супругов родилась дочь Маруся. Однако брак продлился недолго — в 2011 году Будагов и Бородина расстались из-за постоянных ссор.

После развода с телеведущей «Дома-2» Юрий Будагов женился во второй раз на бизнесвумен Залине Башировой. В феврале 2021 года девушка родила от него дочь, которую назвали Юлией.

Ксения Бородина не раз рассказывала в соцсетях, что бывший муж не платит алименты и не содержит дочь Марусю. В январе 2023 года между Бородиной и Башировой случился конфликт в соцсетях, когда нынешняя супруга Будагова спросила подписчиков, готовы ли они помочь ей найти мужчину для ведущей «Дома-2».

«Ты лучше помоги своему мужу найти телефон 13-летней дочери и поздравить ее с Новым годом! И перечислить деньги на ее обучение — хоть раз! Вы не устали хайп ловить на моем имени?! У вас совесть есть?! Я молчу годами!» — отреагировала Ксения Бородина.

Уже много лет Юрий Будагов живет в Турции. В 2021 году бизнесмен попытался получить гражданство этой страны, однако ему было отказано. Оказалось, что в 2021 году Будагова объявили в розыск в России по делу о мошенничестве.

Еще один участник «Дома-2»

close 100% Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В 2011 году Ксения Бородина познакомилась с адвокатом Михаилом Терехиным, который участвовал в «Доме-2». Они пробыли вместе до 2015 года.

В соцсетях Ксения Бородина рассказывала, что рассталась с Терехиным из-за его тяжелого характера. В свою очередь адвокат заявлял журналистам Starhit, что у него просто пропали чувства к девушке.

«Мы расстались с Бородиной не только из-за моего тяжелого характера. Я начал ею буквально пользоваться под конец наших отношений вместо того, чтобы любить человека. У нас уже не было физического притяжения друг к другу. Мне было 34 года, расцвет мужской силы, но я не мог пойти налево. Во-первых, я уважал Ксюшу, а во-вторых, это бы сразу узнали все. Приходилось держаться!» — объяснял Михаил.

В 2022 году Терехин признался журналистам StarHit, что хотел прийти на телепроект «Дом-2» в качестве ведущего спустя пару лет после того, как начал встречаться с Бородиной, однако та запретила ему это делать.

«Она ревностно относилась к моим успехам и считала, что если я стану популярным, то брошу ее. Мы поругались. Ксения начала звонить моим друзьям, чтобы они меня отговорили от работы на реалити, а также поставила ультиматум продюсеру, мол, если я прихожу, то она уходит!» — объяснил адвокат.

При этом Терехин признался, что сейчас его не приглашают для работы в этом реалити-шоу.

Второй брак и тайна личной жизни

close 100% Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В 2015 году Ксения Бородина вышла замуж во второй раз. Ее супругом стал бизнесмен дагестанского происхождения Курбан Омаров. До отношений с Ксенией он уже был женат — от первого брака у мужчины остался сын Омар.

В союзе с Бородиной у Курбана Омарова также есть ребенок — в декабре 2015 года у супругов родилась дочь Теона.

В июне 2021 года СМИ сообщили о том, что Ксения Бородина и Курбан Омаров разводятся. Позднее эту информацию подтвердила телеведущая.

Долгое время Ксения Бородина не называла причину развода с бывшим мужем, однако в сентябре 2022 года она намекнула, что причиной расставания с супругом стала измена с его стороны. Отвечая на вопрос подписчика о том, почему она не разрешает Теоне знакомиться с новой возлюбленной Курбана Омарова, Бородина отметила, что девушка встречалась с бизнесменом, когда он официально был еще в браке.

«Зачем? В чем польза этого общения для ребенка? Девица спала с ее отцом по гостиницам, пока мама была на работе. А теперь давайте знакомиться?! Что за чушь! Он сам ребенка редко видит, практически никогда!» — высказалась Ксения Бородина.

Сейчас телеведущая не рассказывает о своих новых отношениях. Весной 2022 года она сообщила подписчикам, что не хочет делиться подробностями личной жизни из-за того, что раньше это никогда не приносило ей ничего хорошего.

«Если я вдруг захочу поделиться, я это обязательно сделаю, но на это должно быть желание», — высказалась Бородина.

При этом, в начале 2023 года рассуждая в соцсетях о мужчинах, Ксения Бородина отмечала, что точно не будет заводить отношения с «жадными, глупыми, злыми или завистливыми мужчинами».