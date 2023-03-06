«Жутко сложный человек»: звезды, которые не общаются с родителями

Одни знаменитости обижены на родителей за поступки, которые они совершили в их детстве. Другие же перестали общаться с матерью или отцом во взрослом возрасте. «Газета.Ru» рассказывает истории пяти звезд, у которых разладились отношения с родственниками.

Юморист Александр Ревва родился в 1974 году в Донецке. Его отец, Владимир Ревва, работал преподавателем математики в одном из институтов, а мать, Любовь Рачеева, была солисткой Кубанского хора. У Александра Реввы есть также сестра-двойняшка Наталья. Сейчас она преподает английский язык в школе.

close 100% arthurpirozhkov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В феврале 2023 года Александр Ревва рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не общается со своим отцом много лет, потому что тот бросил его с сестрой и матерью.

«У меня никогда не было отца! Мой «папа» ушел от нас, когда нам с моей сестрой-двойняшкой было всего четыре месяца. Но ничего, как-то выросли», — написал в соцсетях Александр Ревва.

При этом Владимир Ревва в интервью kp.ru в 2022 году признался, что перестал общаться с сыном из-за спецоперации на Украине. Отец юмориста утверждал, что Ревва-младший не поддержал свою страну.

«Когда на Донбассе началась война в 2014 году, он ни разу сюда не приехал. Лепс у нас выступал, многие другие артисты, а сын в родном Донецке ни разу не появился», — объяснил Владимир Ревва.

Мать шоумена, Любовь Рачеева, осенью 2022 года в разговоре с журналистами НТВ призналась, что тоже редко общается с сыном.

«Иногда звонит: «Мама, привет, как здоровье?» — я говорю: «Сыночек, сегодня я с палочкой иду, очень печально». Он говорит: «Мне отрицательные эмоции не нужны», и кладет трубку», — поделилась Рачеева.

Сейчас женщина живет в Сочи. В программе «Звезды сошлись» она сообщила, что редко видит своих внучек — Алису и Амели. По словам Любови, ее невестка Анжелика Ревва ограничивает общение девочек с бабушкой. Последний раз Рачеева видела Алису и Амели на конкурсе «Новая волна» в Сочи пару лет назад.

«Я не видела внучек. Я приехала на концерт, на который он не приглашал, с шоколадкой вышла к ребенку, обняла ее. Все сделано, чтобы я не видела ни детей, ни внуков. Сыну нравится быть подкаблучником, так что пусть», — отметила Любовь Рачеева.

Напомним, что Александр Ревва с 2007 года женат на Анжелике Ревве, с которой познакомился в 2005 году на дискотеке в Сочи. В 2007 году у супругов родилась дочь Алиса, а в 2013 году — Амели.

close 100% Алексей Майшев/ РИА Новости

Актриса Настасья Самбурская выросла в городе Приозерске Ленинградской области. Когда девочке было пять лет, ее отца отправили в тюрьму. Будущую актрису и ее старшего брата Григория воспитывала мать, которая работала продавцом на рынке.

Семья жила бедно, а в школе Самбурская сталкивалась с травлей со стороны одноклассников. Однажды актриса рассказала в соцсетях, что из-за отсутствия денег не смогла посетить выпускной в школе.

В интервью Ирине Шихман (признана в РФ иностранным агентом) Настасья Самбурская признавалась, что в детстве отец постоянно бил ее. При этом мать, видя, как обижают дочь, ни разу не заступилась за нее.

«Меня били, и я злилась. Когда я выпендривалась, то били еще сильнее. Однажды я пошла вечером с друзьями, не пила, не общалась с мальчиками, так отец начал меня бить, когда я вернулась. Он бил меня, а я молчала. Когда я поняла, что уже не могу, издала какой-то звук, и он перестал. Мать ничего не делала, когда отец избивал меня», — вспоминала Самбурская.

В интервью Надежде Стрелец актриса говорила, что помогает своим родителям финансово, однако практически с ними не общается.

«Сейчас я с ней (матерью) общаюсь, насколько могу. Она болеет, я ей финансово помогаю. Дом я ей уже давно купила. Я это делаю, потому что надо. Меня ничего не гложет. Но просто это надо делать, чтобы в моей жизни тоже все было нормально. Общаться меня с ними не тянет», — признавалась Настасья Самбурская.

Сама актриса была замужем один раз — с 10 ноября 2017 года по январь 2018 года она состояла в браке с актером Кириллом Дыцевичем. В беседе с Надеждой Стрелец Настасья Самбурская признавалась, что рассталась с мужем из-за его агрессивного поведения. Однажды он поднял на девушку руку.

«Стоит в квартире со словами: «Шлюха, проститутка, иди туда, откуда пришла». А это моя квартира, на секунду. И он меня бьет по лицу…» — вспоминала актриса.

Настасья Самбурская объяснила, что ушла от мужа на седьмой день брака. Также она призналась, что одной из причин агрессивного поведения Кирилла Дыцевича было злоупотребление спиртными напитками.

close 100% Global Look Press/ Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Седокова родилась в Киеве. Ее мать, Светлана Седокова, работала учителем музыки и английского языка, а отец Владимир Седоков — директором киевского телеканала «Марс-ТВ». Когда девочке было пять лет, отец ушел из семьи. Некоторое время Анна Седокова жила с бабушкой в Томске, затем отец попытался забрать ее в Киев, однако девочка переехала жить к матери.

В автобиографии «Я сильная. Я справлюсь» певица утверждала, что отец хотел продолжить общение с дочерью, но мать была против. После развода родителей Анна Седокова не общалась с папой, а в 2010 году выяснилось, что он умер.

В интервью Светлане Бондарчук Анна Седокова признавалась, что практически не общается с матерью. Она рассказала, что с детства испытывает дискомфорт, когда начинает диалог с ней. Седокова объясняла, что не помнит ни одного момента из детства, когда бы мама поддерживала и хвалила ее.

«Наверное, слишком как-то мама передавила на меня. Я же, в принципе, неплохая, а маме все время казалось, что наилучший способ моей мотивации — это абсолютное давление», — вспоминала Седокова.

Певица рассказывала, что сейчас они созваниваются с мамой только по праздникам. Каждый год Анна Седокова отправляет ей цветы на 8 марта и день рождения.

«Я с мамой больше не общаюсь. Мы, конечно, поздравляем друг друга с днем рождения, но она жутко сложный человек», — заявила экс-солистка группы «ВИА Гра».

Сегодня Анна Седокова является трижды мамой. В 2004 году у певицы родилась дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича. В 2011 году Анна Седокова стала мамой дочери Моники. На данный момент девочка живет в США вместе со своим отцом Максимом Чернявским. В 2017 году у экс-солистки группы «ВИА Гра» родился сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова.

С 2020 года Анна Седокова в браке с баскетболистом Янисом Тиммой.

close 100% Hubert Boesl/Global Look Press

Маколей Калкин родился в семье театрального актера Кита Калкина и телефонистки Патриции Брентрап. Мальчик рос в многодетной семье. Всего у Калкиных семеро детей: Шейн Арлисс (1976 год), Маколей (1980 год), Киран Кайл (1982 год), Куинн Кэй (1984 год), Кристиан Патрик (1987 год), Рори Хью (1989 год) и Дакота (1978—2008).

На момент начала актерской карьеры Маколея Калкина его семья жила в маленькой квартире в Нью-Йорке. В четыре года мальчик сыграл в спектакле «Bach Babies», а спустя год снялся в своем первом фильме «В полночный час». Успех пришел к Маколею Калкину в 1990 году после того, как он принял участие в съемках кинокартины «Один дома».

В 1995 году родители Маколея Калкина развелись и стали судиться за опеку над ним. И Патриция, и Кит являлись менеджерами своего сына. Режиссер фильма «Один дома» Крис Коламбус отмечал, что борьба за опеку над мальчиком проходила в первую очередь из-за заработка.

«Кажется, это борьба двух родителей из-за заработка молодого парня. Если бы я был ребенком, я бы хотел, чтобы мои родители боролись за опеку надо мной, потому что они любят меня, а не из-за моих денег», — заявлял Коламбус в 1995 году Los Angeles Times.

В 16 лет Маколей Калкин эмансипировался от родителей. После суда он перестал общаться со своим отцом. В 2018 году в подкасте «WTF» Маколей Калкин назвал Калкина-старшего «плохим и жестоким человеком».

В свою очередь Кит Калкин заявил Daily Mail, что больше не считает Маколея своим сыном. В 2014 году мужчина перенес инсульт. Сегодня бывший театральный актер живет в маленьком доме в Грантс-Пасс вместе с 27-летней возлюбленной. СМИ писали, что другие дети также не общаются с ним.

close 100% Dave Starbuck/ Global Look Press

Кейт Хадсон родилась 19 апреля 1979 года в семье певца Билла Хадсона и актрисы Голди Хоун. Когда девочке было полтора года, ее родители развелись. У звезды фильма «Война невест» есть старший брат Оливер, который также появился в браке Хадсона и Хоун.

В 1983 году Голди Хоун стала встречаться с актером Куртом Расселом, который занимался воспитанием Кейт и Оливера.

В 2021 году Кейт Хадсон рассказала Today, какую роль в ее становлении сыграл Курт Рассел. Она также призналась, что не общается с биологическим отцом, и назвала это «проблемой 41-летней давности».

«У меня есть отчим, который сыграл огромную роль в том, чтобы я поняла, что значит иметь в жизни надежного отца. Но это не отменяет того факта, что мы с братом не знали своего отца», — отметила актриса.

В 1982 году Билл Хадсон женился на актрисе Синди Уильямс. В браке у них родились двое детей: Эмили (1982 год) и Закари (1986 год). В 2000 году супруги развелись.

У Билла Хадсона есть также дочь Лалания, родившаяся в 2006 году.

В интервью Today Кейт Хадсон призналась, что больше всего жалеет, что не общается со своими сводными сестрами.

«У меня недавно был момент, когда я подумала, что неплохо бы пообщаться с сестрами. Мы так много говорили об отношениях между братьями и сестрами. Думаю, что важно протянуть руку всем братьям и сестрам и немного пообщаться с ними», — рассказала актриса.