«Жутко сложный человек»: звезды, которые не общаются с родителями

Александр Ревва
Юморист Александр Ревва родился в 1974 году в Донецке. Его отец, Владимир Ревва, работал преподавателем математики в одном из институтов, а мать, Любовь Рачеева, была солисткой Кубанского хора. У Александра Реввы есть также сестра-двойняшка Наталья. Сейчас она преподает английский язык в школе.
В феврале 2023 года Александр Ревва рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не общается со своим отцом много лет, потому что тот бросил его с сестрой и матерью.
«У меня никогда не было отца! Мой «папа» ушел от нас, когда нам с моей сестрой-двойняшкой было всего четыре месяца. Но ничего, как-то выросли», — написал в соцсетях Александр Ревва.
При этом Владимир Ревва в интервью kp.ru в 2022 году признался, что перестал общаться с сыном из-за спецоперации на Украине. Отец юмориста утверждал, что Ревва-младший не поддержал свою страну.
«Когда на Донбассе началась война в 2014 году, он ни разу сюда не приехал. Лепс у нас выступал, многие другие артисты, а сын в родном Донецке ни разу не появился», — объяснил Владимир Ревва.
Мать шоумена, Любовь Рачеева, осенью 2022 года в разговоре с журналистами НТВ призналась, что тоже редко общается с сыном.
«Иногда звонит: «Мама, привет, как здоровье?» — я говорю: «Сыночек, сегодня я с палочкой иду, очень печально». Он говорит: «Мне отрицательные эмоции не нужны», и кладет трубку», — поделилась Рачеева.
Сейчас женщина живет в Сочи. В программе «Звезды сошлись» она сообщила, что редко видит своих внучек — Алису и Амели. По словам Любови, ее невестка Анжелика Ревва ограничивает общение девочек с бабушкой. Последний раз Рачеева видела Алису и Амели на конкурсе «Новая волна» в Сочи пару лет назад.
«Я не видела внучек. Я приехала на концерт, на который он не приглашал, с шоколадкой вышла к ребенку, обняла ее. Все сделано, чтобы я не видела ни детей, ни внуков. Сыну нравится быть подкаблучником, так что пусть», — отметила Любовь Рачеева.
Напомним, что Александр Ревва с 2007 года женат на Анжелике Ревве, с которой познакомился в 2005 году на дискотеке в Сочи. В 2007 году у супругов родилась дочь Алиса, а в 2013 году — Амели.
Настасья Самбурская
Актриса Настасья Самбурская выросла в городе Приозерске Ленинградской области. Когда девочке было пять лет, ее отца отправили в тюрьму. Будущую актрису и ее старшего брата Григория воспитывала мать, которая работала продавцом на рынке.
Семья жила бедно, а в школе Самбурская сталкивалась с травлей со стороны одноклассников. Однажды актриса рассказала в соцсетях, что из-за отсутствия денег не смогла посетить выпускной в школе.
В интервью Ирине Шихман (признана в РФ иностранным агентом) Настасья Самбурская признавалась, что в детстве отец постоянно бил ее. При этом мать, видя, как обижают дочь, ни разу не заступилась за нее.
«Меня били, и я злилась. Когда я выпендривалась, то били еще сильнее. Однажды я пошла вечером с друзьями, не пила, не общалась с мальчиками, так отец начал меня бить, когда я вернулась. Он бил меня, а я молчала. Когда я поняла, что уже не могу, издала какой-то звук, и он перестал. Мать ничего не делала, когда отец избивал меня», — вспоминала Самбурская.
В интервью Надежде Стрелец актриса говорила, что помогает своим родителям финансово, однако практически с ними не общается.
«Сейчас я с ней (матерью) общаюсь, насколько могу. Она болеет, я ей финансово помогаю. Дом я ей уже давно купила. Я это делаю, потому что надо. Меня ничего не гложет. Но просто это надо делать, чтобы в моей жизни тоже все было нормально. Общаться меня с ними не тянет», — признавалась Настасья Самбурская.
Сама актриса была замужем один раз — с 10 ноября 2017 года по январь 2018 года она состояла в браке с актером Кириллом Дыцевичем. В беседе с Надеждой Стрелец Настасья Самбурская признавалась, что рассталась с мужем из-за его агрессивного поведения. Однажды он поднял на девушку руку.
«Стоит в квартире со словами: «Шлюха, проститутка, иди туда, откуда пришла». А это моя квартира, на секунду. И он меня бьет по лицу…» — вспоминала актриса.
Настасья Самбурская объяснила, что ушла от мужа на седьмой день брака. Также она призналась, что одной из причин агрессивного поведения Кирилла Дыцевича было злоупотребление спиртными напитками.
Анна Седокова
Певица Анна Седокова родилась в Киеве. Ее мать, Светлана Седокова, работала учителем музыки и английского языка, а отец Владимир Седоков — директором киевского телеканала «Марс-ТВ». Когда девочке было пять лет, отец ушел из семьи. Некоторое время Анна Седокова жила с бабушкой в Томске, затем отец попытался забрать ее в Киев, однако девочка переехала жить к матери.
В автобиографии «Я сильная. Я справлюсь» певица утверждала, что отец хотел продолжить общение с дочерью, но мать была против. После развода родителей Анна Седокова не общалась с папой, а в 2010 году выяснилось, что он умер.
В интервью Светлане Бондарчук Анна Седокова признавалась, что практически не общается с матерью. Она рассказала, что с детства испытывает дискомфорт, когда начинает диалог с ней. Седокова объясняла, что не помнит ни одного момента из детства, когда бы мама поддерживала и хвалила ее.
«Наверное, слишком как-то мама передавила на меня. Я же, в принципе, неплохая, а маме все время казалось, что наилучший способ моей мотивации — это абсолютное давление», — вспоминала Седокова.
Певица рассказывала, что сейчас они созваниваются с мамой только по праздникам. Каждый год Анна Седокова отправляет ей цветы на 8 марта и день рождения.
«Я с мамой больше не общаюсь. Мы, конечно, поздравляем друг друга с днем рождения, но она жутко сложный человек», — заявила экс-солистка группы «ВИА Гра».
Сегодня Анна Седокова является трижды мамой. В 2004 году у певицы родилась дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича. В 2011 году Анна Седокова стала мамой дочери Моники. На данный момент девочка живет в США вместе со своим отцом Максимом Чернявским. В 2017 году у экс-солистки группы «ВИА Гра» родился сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова.
С 2020 года Анна Седокова в браке с баскетболистом Янисом Тиммой.
Маколей Калкин
Маколей Калкин родился в семье театрального актера Кита Калкина и телефонистки Патриции Брентрап. Мальчик рос в многодетной семье. Всего у Калкиных семеро детей: Шейн Арлисс (1976 год), Маколей (1980 год), Киран Кайл (1982 год), Куинн Кэй (1984 год), Кристиан Патрик (1987 год), Рори Хью (1989 год) и Дакота (1978—2008).
На момент начала актерской карьеры Маколея Калкина его семья жила в маленькой квартире в Нью-Йорке. В четыре года мальчик сыграл в спектакле «Bach Babies», а спустя год снялся в своем первом фильме «В полночный час». Успех пришел к Маколею Калкину в 1990 году после того, как он принял участие в съемках кинокартины «Один дома».
В 1995 году родители Маколея Калкина развелись и стали судиться за опеку над ним. И Патриция, и Кит являлись менеджерами своего сына. Режиссер фильма «Один дома» Крис Коламбус отмечал, что борьба за опеку над мальчиком проходила в первую очередь из-за заработка.
«Кажется, это борьба двух родителей из-за заработка молодого парня. Если бы я был ребенком, я бы хотел, чтобы мои родители боролись за опеку надо мной, потому что они любят меня, а не из-за моих денег», — заявлял Коламбус в 1995 году Los Angeles Times.
В 16 лет Маколей Калкин эмансипировался от родителей. После суда он перестал общаться со своим отцом. В 2018 году в подкасте «WTF» Маколей Калкин назвал Калкина-старшего «плохим и жестоким человеком».
В свою очередь Кит Калкин заявил Daily Mail, что больше не считает Маколея своим сыном. В 2014 году мужчина перенес инсульт. Сегодня бывший театральный актер живет в маленьком доме в Грантс-Пасс вместе с 27-летней возлюбленной. СМИ писали, что другие дети также не общаются с ним.
Кейт Хадсон
Кейт Хадсон родилась 19 апреля 1979 года в семье певца Билла Хадсона и актрисы Голди Хоун. Когда девочке было полтора года, ее родители развелись. У звезды фильма «Война невест» есть старший брат Оливер, который также появился в браке Хадсона и Хоун.
В 1983 году Голди Хоун стала встречаться с актером Куртом Расселом, который занимался воспитанием Кейт и Оливера.
В 2021 году Кейт Хадсон рассказала Today, какую роль в ее становлении сыграл Курт Рассел. Она также призналась, что не общается с биологическим отцом, и назвала это «проблемой 41-летней давности».
«У меня есть отчим, который сыграл огромную роль в том, чтобы я поняла, что значит иметь в жизни надежного отца. Но это не отменяет того факта, что мы с братом не знали своего отца», — отметила актриса.
В 1982 году Билл Хадсон женился на актрисе Синди Уильямс. В браке у них родились двое детей: Эмили (1982 год) и Закари (1986 год). В 2000 году супруги развелись.
У Билла Хадсона есть также дочь Лалания, родившаяся в 2006 году.
В интервью Today Кейт Хадсон призналась, что больше всего жалеет, что не общается со своими сводными сестрами.
«У меня недавно был момент, когда я подумала, что неплохо бы пообщаться с сестрами. Мы так много говорили об отношениях между братьями и сестрами. Думаю, что важно протянуть руку всем братьям и сестрам и немного пообщаться с ними», — рассказала актриса.