Группа распалась, концерты в России отменены: как сложилась жизнь Томаса Андерса из Modern Talking

Уже много лет бывшие участники Modern Talking выступают отдельно друг от друга с репертуаром коллектива и сольными песнями, то и дело вспоминая старые времена в разных интервью. В юбилей Томаса Андерса «Газета.Ru» рассказывает, как сложились его карьера и личная жизнь.

Отрицает, что Modern Talking распались из-за его бывшей жены

Дуэт Modern Talking, участниками которого были музыканты Томас Андерс и Дитер Болен, распадался несколько раз. Впервые это случилось в 1987 году. По одной из версий дуэт перестал существовать из-за жены Томаса Андерса Норы Баллинг, — экс-участник Modern Talking был в браке с ней с 1984 по 1999 год.

Нора Баллинг пела на бэк-вокале в Modern Talking, а еще работала менеджером своего супруга. В некоторых интервью Дитер Болен признавался, что Нора имела большое влияние на Томаса Андерса, и часто это вредило творческой деятельности. Так, в разговоре с газетой «Музыкальная правда» в 1998 году Болен вспомнил, как его коллега по сцене мог внезапно исчезнуть по просьбе жены перед важной презентацией.

«Я чувствовал себя в заднице, когда они оба исчезали перед очередной презентацией. Я оставался в студии один, и все негодование и возмущение продюсера отражалось на мне», — вспоминал Дитер Болен.

Однако сам Томас Андерс считает, что коллектив распался не из-за его бывшей жены. В беседе с изданием «Интервью. Люди и события» музыкант вспоминал, что Нора и Дитер действительно не любили друг друга, но его бывшая супруга всегда действовала в интересах Андерса.

close 100% IMAGO/Global Look Press

«Дитер делал только то, что было лучше для него, а моя бывшая жена всегда хотела, чтобы лучше было мне. Но не факт, что именно она стала причиной распада группы», — признавался Томас Андерс.

Говоря о причинах развода с Норой Баллинг, Томас Андерс рассказывал, что расстался с ней из-за ревности. Артист объяснял, что его бывшая жена старалась оградить его от женского внимания.

«Нора решила, что женщины станут для нее безопасны только в том случае, если она сама будет их от меня отгонять. Когда на одной телепередаче наше выступление должна была объявлять очаровательная ведущая, жена даже пыталась запретить мне выходить на сцену», — вспоминал Томас Андерс.

Не общается с Дитером Боленом

В 2003 году группа Modern Talking окончательно распалась. В том же году Дитер Болен выпустил автобиографию «За кулисами», где обвинил своего бывшего напарника в незаконном присвоении общих денег.

«Мне сразу стало ясно, какие обширные возможности для творческих финансовых операций были у Томми и его менеджера. К примеру, этот последний [менеджер] заключил от имени Modern Talking все договоры на наши концерты в России», — писал Дитер Болен.

После выхода книги Томас Андерс подал в суд на Дитера Болена, доказав, что тот оклеветал его в автобиографии. Артисты уже много лет не общаются друг с другом.

«Честно вам скажу, я даже счастлив, что сейчас мне не нужно его видеть. Надеюсь, он тоже от этого счастлив», — рассказывал Андерс изданию «Интервью. Люди и события».

Кроме этого, Томас Андерс признавался журналистам, что никогда близко не общался с Дитером Боленом. По его словам, после концертов они не проводили время вместе.

close 100% Stefan Hesse/Global Look Press

«Мы с Дитером Боленом очень разные люди. На сцене действительно добились успеха, но личная жизнь была у каждого своя: отработали концерт — и разбежались в разные стороны», — отмечал экс-участник Modern Talking.

К слову, Томас Андерс также выпустил автобиографию. В 2011 году вышли его мемуары «100% Андерс. Моя жизнь: правда о Modern Talking, Норе и Дитере Болене». В них Андерс назвал свою бывшую жену «машиной для уничтожения денег». После этой публикации экс-супруга подала на артиста в суд, который удовлетворил ее иск.

Счастлив в браке больше 20 лет

В 2000 году Томас Андерс женился на Клаудии Хесс. В интервью ТВЦ артист признавался, что не влюбился в супругу с первого взгляда.

«Мне Клаудия казалась привлекательной, я ей тоже. Наши отношения развивались шаг за шагом — мне было где-то 33 года. В этом возрасте уже не теряешь голову мгновенно. Я собирался переехать в Нью-Йорк, хотел пойти на актерские курсы, был настроен на что-то новое в профессии. Я дал нам время узнать друг друга. Это было правильно», — рассказывал Томас Андерс.

После нескольких месяцев общения артист уехал из Нью-Йорка обратно в Германию, где в скором времени они с Клаудией поженились. В 2002 году у музыканта и его супруги родился сын Александр Мик. Экс-участник Modern Talking и его жена часто публикуют снимки с 20-летним сыном. В интервью ТВЦ Томас Андерс рассказывал, что Александр очень влюбчивый, однако редко рассказывает что-то о личной жизни отцу.

close 100% imago stock&people/Global Look Press

«Он очень влюбчивый, но личную жизнь обсуждает с мамой», — признавался артист.

Несмотря на 23-летний брак с женой, Томас Андерс не перестал быть романтиком в отношениях с ней. Супруги часто путешествуют вместе, о чем рассказывают в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Недавно, например, они отдохнули на Мальдивах.

«Я творческий и очень романтичный человек. Хотя появилась тенденция, когда женщины не хотят романтики. Но это плохой тренд, так мужчины перестанут быть рыцарями», — отметил Томас Андерс в интервью ТВЦ в 2013 году.

Ведет активную гастрольную деятельность

Сегодня Томас Андерс гастролирует по миру с репертуаром Modern Talking, а также сольным творчеством. В 2015 году артист записал собственные версии почти всех синглов известного дуэта 1990-х.

До недавнего времени певец часто посещал с концертами Россию. В 2020 году он планировал дать тур по российским городам, однако перенес выступления из-за начавшейся пандемии коронавируса. Концерты должны были состояться в 2022 году, но Томас Андерс передвинул тур на неопределенный срок. Причина — начавшаяся специальная военная операция на Украине.

close 100% IMAGO/Global Look Press

«В такие кризисные времена артист не может делать вид, что все хорошо. Всеми своими мыслями он с теми, кто пострадал в ходе российско-украинского конфликта, и надеется на то, что когда-нибудь снова сможет выступить и на Украине, и в России», — говорится в официальном заявлении Томаса Андерса.

При этом артист продолжает выступать в других странах. Последние его концерты прошли в Болгарии.