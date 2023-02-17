«У нее большое сердце, как и у ее мамы»: как сейчас выглядят дети звезд журнала Playboy

Сыновья Памелы Андерсон часто выходят в свет вместе со звездной мамой. Недавно они сопроводили ее на премьере документального фильма Netflix «Памела: История любви». Внешность сыновей часто обсуждают в соцсетях и телеграм-каналах, а вот на их деятельность внимания почти не обращают. «Газета.Ru» рассказывает подробнее о детях Памелы Андерсон и других звезд Playboy.

close 100% Брэндон Томас, Памела Андерсон и Дилан Джаггер AP

Памела Андерсон впервые появилась на обложке журнала Playboy в 1989 году. Впоследствии знаменитость 18 раз украшала это глянцевое издание: 13 раз с 1989 по 1999 год и 5 раз с 2001 по 2011 год.

Актриса и модель Памела Андерсон, имя которой сейчас особенно обсуждаемо в связи с премьерой нового документального фильма Netflix, в 1990-е стала настоящим секс-символом. В 1995 году она вышла замуж за рок-музыканта Томми Ли. Они поженились на четвертый день знакомства.

Супруги были женаты до 1998 года, однако после официального развода еще некоторое время оставались вместе. В браке у знаменитостей родилось двое сыновей: Брэндон Томас (1996 год) и Дилан Джаггер (1997 год).

В 2001 году в интервью журналу Rolling Stones Томми Ли рассказал, что расстался с Памелой Андерсон из-за постоянных ссор.

«Мы с Памелой все время ссорились. Попытка вырастить наших детей, продолжить карьеру, которая поглотила нас, наладить новые отношения и справиться с непрекращающимся шквалом в прессе, оказалась более сложной задачей, чем мы могли ожидать», — отметил музыкант.

При этом Памела Андерсон сохранила теплые отношения с экс-супругом в том числе из-за детей. В своей недавно вышедшей книге «С любовью, Памела» она призналась, что благодарна бывшему мужу за сыновей.

«У меня с ним прекрасные дети, которые благодарны за то, что родились от настоящей любви», — цитируют журналисты People мемуары Андерсон.

Сейчас старший сын Памелы Андерсон и Томми Ли, 26-летний Брэндон Томас Ли, снимается в кино. Он начал карьеру в 2017 году. Сегодня на его счету несколько ролей в кино и сериалах: среди них кинокартины «Сьерра Берджесс — неудачница» (2018 год), «Звездный рубеж» (2020 год).

Памела Андерсон поддерживает творческие начинания сына. В 2019 году в интервью изданию US Weekly она рассказала, что у ее старшего сына пробивной характер.

«Брэндон непобедим и может все», — приводят слова актрисы журналисты.

В ноябре 2021 года Брэндон Томас Ли также запустил собственную линию одежды Swingers Club. И Памела Андерсон, и Томми Ли присутствовали на вечеринке в Лос-Анджелесе в честь запуска линейки.

26-летний Брэндон также известен своими романами. Он встречался с Беллой Торн, Кэтрин Ньютон и Даниэллой Бекерман. Сейчас сын Памелы Андерсон состоит в отношениях с моделью Лили Истон.

Младший сын звезды Playboy 25-летний Дилан Джаггер Ли с 2016 года строит модельную карьеру. Он работал с такими брендами, как Dolce & Gabbana, Hugo Boss и True Religion. В разное время он появлялся в журналах Vogue, W и Wonderland.

Известно, что Дилан Джаггер Ли увлекается музыкой. Некоторое время он был участником группы Midnight Kids, однако покинул ее в 2021 году. В июне этого же года Дилан стал участником музыкального коллектива Motel 7.

В разговоре с журналистами WWD Дилан Ли признался, что его отец был в шоке, когда узнал, что его сын занимается музыкой.

«Я не говорил своим родителям ничего об этом, старался держать их подальше от этой темы, насколько это возможно. Он (Томми Ли) был весьма раздражен, когда узнал. Он такой: «Чувак, какого хрена. Ты не рассказывал мне, что поешь и все такое. Это же охренительно. Какого черта?» — описывал Дилан реакцию своего знаменитого папы.

После развода с Томми Ли Памела Андерсон была замужем пять раз. С 2006 по 2007 год мужем актрисы был рок-музыкант Кид Рок. С 2008 по 2008 год и с 2014 по 2015 год Андерсон была замужем за кинопродюсером Риком Саломоном. В январе 2020 года звезда «Спасателей Малибу» несколько недель состояла в браке с продюсером Джоном Питерсом. В последний раз Памела Андерсон выходила замуж за своего телохранителя Дэна Хейхерста. Они расстались в 2022 году.

close 100% Анна Николь Смит и Дэниэль Уэйн Смит/ Дэннилин и Ларри Биркхед Global Look Press

Анна Николь Смит, настоящее имя которой Вики Линн Хоган, впервые появилась на обложке журнала Playboy в 1992 году. После этого девушка стала сотрудничать с различными модными брендами, в числе которых Guess, H&M и Heatherette, в качестве модели под псевдонимом Анна Николь Смит.

В 16 лет будущая звезда Playboy вышла замуж за Билли Уэйна Смита, с которым познакомилась во время работы в кафе Jim's Krispy Fried Chicken. В 1986 году у супругов родился сын Дэниэль Уэйн Смит. Однако уже через год пара рассталась. В 1991 году, работая в стриптиз-клубе, Анна Николь Смит познакомилась с 86-летним нефтяным магнатом Джеймсом Говардом Маршаллом. Впоследствии она вышла за него замуж. Однако через тринадцать месяцев после свадьбы с моделью Маршалл умер.

Вскоре Анна Николь Смит познакомилась с адвокатом Говардом Кевином Стерном, который представлял интересы модели в суде на процессе о спорах за наследство нефтяного магната. Они поженились в 2006 году. Вскоре звезда Playboy родила дочь Дэннилинн. Однако в результате ДНК-теста выяснилось, что биологическим отцом ребенка является фотограф Ларри Биркхед, с которым у Анны Николь Смит был роман. Этот факт выяснился после смерти модели в 2007 году.

Дэниэль Уэйн Смит, сын Анны-Николь и ее первого мужа Билли Смита, долгое время жил в Техасе вместе с мамой и бабушкой. После того, как его мама вышла замуж за Джеймса Говарда Маршалла, он переехал в Лос-Анджелес. В 16 лет единственный сын Анны Николь Смит появился в одноименном реалити-шоу своей матери, которое транслировал телеканал Entertainment с 2002 по 2004 год.

В 2006 году в возрасте 20 лет Дэниэль Уэйн Смит скончался от передозировки наркотиками. По словам фотографа Ларри Биркхеда, отца дочери Смит, модель не следила за окружением сына.

«Ей было наплевать на детей, с которыми он тусовался в местном колледже», — рассказывал он во время судебного заседания по делу о смерти 20-летнего Дэниэля.

В 2007 году после того, как Анна-Николь Смит скончалась от передозировки лекарствами, Ларри Биркхед стал единственным опекуном их общей дочери Дэннилинн. Когда девочке было семь лет, она приняла участие в кампании Guess Kids.

С 2008 года Дэннилинн вместе с отцом посещает Дерби в Кентукки — конные скачки, где впервые встретились Анна-Николь Смит и Ларри Биркхед. Недавно единственной дочери модели Playboy исполнилось 16 лет.

Беседуя с журналистами в 2021 году, Ларри Биркхед признался, что характеры его дочери и Анны Николь Смит похожи.

«У нее большое сердце, как и у ее мамы», — рассказывал мужчина People.

close 100% Дженни Маккарти и Эван Эшер evanjasher/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дженни Маккарти начала сниматься для журнала Playboy еще в 1993 году, однако впервые попала на обложку в 2005 году. Съемки в журнале позволили Маккарти сделать актерскую карьеру — так в 1997 году она стала сниматься в ситкоме «Дженни». Также знаменитость в разное время появилась в фильмах «Баскетбол», «Крик – 3», «Очень страшное кино – 3».

С 1999 по 2005 год Дженни Маккарти была замужем за актером и режиссером Джоном Меллори Эшером. В 2002 году у супругов родился сын Эван. В три года ему поставили диагноз аутизм.

Сегодня сыну Дженни Маккарти 20 лет. В 2021 году он окончил среднюю школу Сент-Чарльз-Ист в Иллинойсе, США. В настоящее время он учится в муниципальном колледже Элгина.

С 2013 года Эван Эшер активен в социальных сетях и ведет блог на YouTube: он выкладывает туда игровой контент. Сейчас в этой соцсети за ним следят 11 тыс. человек. У Эвана также есть аккаунты в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и TikTok.

В феврале 2023 года стало известно, что Эван начал музыкальную карьеру — он записал песню. На создание композиции его вдохновила певица Селена Гомес.

«Одна из тех причин, из-за которых я восхищаюсь Селеной Гомес, — это ее смелость. Селена так откровенно рассказывала о своих проблемах, что это помогло мне пережить самые трудные времена», — цитируют Эвана журналисты People.

После развода с отцом Эвана, Дженни Маккарти вновь вышла замуж. С 2014 года она состоит в браке с актером и режиссером Донни Уолбергом. Именно отчим помог Эвану снять видеоклип на дебютную песню.

«Было очень приятно помочь Эвану. Он такой невероятно искренний молодой человек, у которого действительно сердце святого и дух художника, но ему пришлось проделать большую работу. Я им очень горжусь», — признался Уолберг People.