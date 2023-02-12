Какие заболевания грозят мужчине, если он не будет пользоваться увлажняющим кремом

Сухость кожи, раздражение и шелушение — с этими проблемами сталкиваются все. В материале «Газеты.Ru» эксперты рассказывают, как часто нужно увлажнять кожу рук, лица и тела мужчине.

Различия между кожей мужчин и женщин

Наталия Николаева, врач-косметолог, соучредитель центра эстетической медицины «Красивая жизнь», рассказывает, что кожа мужчин и женщин отличается из-за гормональной регуляции.

«У мужчин главенствует тестостерон, поэтому их кожа обычно на 20-25% толще, чем у женщин, имеется больше сальных желез, которые работают интенсивнее, из-за чего проблемы с акне встречаются чаще. Потовые железы также работают интенсивнее, что в совокупности с хорошей секрецией себума может положительно сказываться на коже лица, поскольку активно вырабатывается натуральный увлажняющий фактор и укрепляется водно-липидная мантия, поддерживающая иммунитет кожи и способная защитить ее от сухости», — объясняет врач.

Косметолог Николаева отмечает, что мужчины имеют больше коллагеновых волокон в коже. Кроме этого, их кожный покров не склонен к ранней потере плотности, а также снижению тургора: «Поэтому у мужчин старение, связанное с провисанием кожи, наступает позже. Им также не свойственен целлюлит, поскольку эпидермис толще, чем у женщин».

Однако врач-косметолог назвала проблему с кожей, которая появляется у мужчин с возрастом. По ее словам, из-за гормонов и особенностей кожи у них может появиться выраженный купероз (расширенные капилляры, «сосудистые звездочки», которые как правило локализуются на носу, щеках и скулах. — «Газета.Ru»). Еще одна проблема — раздражение на лице после бритья.

«В целом, не беря во внимание некоторые «тестостероновые» издержки, уход за кожей для мужчин может отличаться от женского ухода в сторону некоторого послабления, также могут быть различия в составе средств. При этом увлажнение и антивозрастной уход мужчинам необходим, как и женщинам», — резюмирует эксперт.

Зачем мужчине крем для лица

Светлана Машак, доктор медицинских наук, эксперт Coral Club отмечает, что нужно обязательно использовать крем или эмульсию после бритья.

«Ежедневное бритье — это большой стресс для кожи и регулярное повреждение гидролипидного слоя эпидермиса. При выраженных покраснениях и шелушениях стоит отказаться от спиртосодержащих лосьонов и отдать предпочтение легким по текстуре эмульсиям после бритья, которые обладают заживляющим и противовоспалительным эффектом», — рассказывает врач.

Эксперт рекомендует добавить в ежедневный уход увлажняющий крем для восстановления защитной функции. По ее мнению, лучше отдавать предпочтение обезжиренным продуктам во избежание появления акне, но с достаточным количеством увлажняющего фактора, так как мужская кожа в большинстве случаев относится к жирному типу.

Выбирая крем для лица, эксперт просит обратить внимание на следующие ингредиенты в составе:

— Ретинол, липогидроксикислота для обновления и отшелушивания;

— Витамины А, С, Е, ресвератрол, астаксантин для предупреждения первых признаков старения;

— Проксилан, пептиды и гликопептиды для коррекции видимых возрастных изменений;

— Кофеин, аденозин для тонизирования и улучшения кровообращения;

— Аллантоин, растительные экстракты, витамины группы В для устранения раздражений.

Врач-косметолог Наталия Николаева говорит, что после 30 лет мужчинам нужно не забывать использовать увлажняющий крем для век.

close 100% 1. Дневной крем для лица с гиалуроновой кислотой, Hiskin

2. Тонер для лица с гиалуроновой кислотой, Hiskin

3. Сыворотка для лица с гиалуроновой кислотой, Hiskin

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5. Крем для чувствительной кожи, La Roche-Posay

6. Масло для губ, 7 days

7. Крем для лица LAMI NARI, АВ1918 Пресс-службы брендов

Увлажнение рук и тела

Марина Лазарук, управляющий бренд-директор Natura Siberica, объясняет, что частота использования кремов для тела зависит от времени года.

«Зимой кожа часто подвергается агрессивному воздействию среды: мужчины чистят снег, занимаются активными видами спорта на открытом воздухе, ходят на рыбалку и т.д. Поэтому в это время года наносить крем надо не менее двух раз в день. Летом обычно достаточно одного раза в день, чтобы поддерживать внутренние ресурсы кожи», — рассказывает Марина Лазарук.

Доктор медицинских наук Светлана Машак объясняет, как правильно наносить увлажняющее средство на кожу: «После каждого приема душа или ванны тело необходимо промокнуть и нанести крем утром, максимум за 30 минут до выхода из дома. А вечером лучше использовать более плотные текстуры с большим содержанием масел, так как процессы регенерации активнее всего протекают в ночное время».

Врач отмечает, что стоит избегать косметики, в составе которой есть минеральные масла, вазелин и парафин. По ее словам, лучше обратить внимание на средства с растительными маслами и другими компонентами: гиалуроновой кислотой, лецитином и экстрактом календулы.

«Такие компоненты, как гиалуроновая кислота и лецитин, подарят чувство комфорта коже тела, а экстракты алоэ и календулы успокоят и снимут раздражение», — говорит Машак.

Врач-косметолог Наталия Николаева отмечает, что стоит взять за правило нанесение увлажняющего крема для рук после каждого использования мыла или антисептика. Это нужно делать, чтобы обеспечить коже рук защиту и предотвратить сухость.

close 100% 1. Мужской крем для лица увлажняющий, Zeitun

2. Крем-мыло для тела и рук, Lia Lab

3. Балансирующая сыворотка для мужчин, dAlba

4. Увлажняющий крем для мужчин, dAlba

5. Увлажняющий гель для душа, Brand For My Son

6. Крем для лица 5 в 1 «Комплексный уход», Ecolatier Men

7. Гель «Увлажняющий», Ecolatier Men

8. Гель для умывания, Ecolatier Пресс-службы брендов

Чем отличается крем для женщин от крема для мужчин

Светлана Машак рассказывает, что по типу активных компонентов средства для ухода за мужской кожей мало чем отличаются от женских, а вот концентрация активных веществ и плотность текстур — разнятся.

«Часто мужские средства делают многофункциональными, это продиктовано особенностью мужских привычек ухода за собой. Нередко женщины используют средства из мужских линеек в качестве средства SOS. Например, крем для ухода за областью вокруг глаз с акцентом на устранение темных кругов с повышенной концентрацией активных веществ и более выраженным результатом», — приводит пример Машак.

Доктор медицинских наук отмечает, что мужчины тоже могут использовать ряд средств из женской линейки в зависимости от типа кожи и классификации проблем. Некоторые лосьоны и сыворотки прекрасно справятся с увлажнением и питанием мужской кожи.

Что будет, если не увлажнять кожу

Бренд-директор Natura Siberica Марина Лазарук говорит, что регулярное отсутствие ухода рано или поздно приведет к обезвоживанию кожи, которое проявляется постоянным дискомфортом, шелушением, потенциальной гиперреакцией сальных желез с дальнейшим появлением воспалений.

«А в более далекой перспективе — ранним старением», — отмечает Лазарук.

Врач-косметолог Наталия Николаева просит обратить внимание на ежедневное использование увлажняющего крема зимой.

«Поскольку зимой защитный барьер кожи особенно страдает, а ее способность удерживать влагу в это время года может сократиться на 25%, ежедневное использования крема необходимо, чтобы восстановить гидролипидный баланс кожи и дать ей надежную защиту», — предостерегает доктор.

Светлана Машак просит не игнорировать ежедневный уход. Ведь иначе, по ее мнению, кожа может потерять свою эластичность, кроме этого появятся пятна, а также купероз.

«Своевременный и качественный уход за мужской кожей лица гарантирует более ухоженный респектабельный внешний вид, что непременно скажется на настроении», — заключает она.