Какие заболевания грозят мужчине, если он не будет пользоваться увлажняющим кремом

Различия между кожей мужчин и женщин
Наталия Николаева, врач-косметолог, соучредитель центра эстетической медицины «Красивая жизнь», рассказывает, что кожа мужчин и женщин отличается из-за гормональной регуляции.
«У мужчин главенствует тестостерон, поэтому их кожа обычно на 20-25% толще, чем у женщин, имеется больше сальных желез, которые работают интенсивнее, из-за чего проблемы с акне встречаются чаще. Потовые железы также работают интенсивнее, что в совокупности с хорошей секрецией себума может положительно сказываться на коже лица, поскольку активно вырабатывается натуральный увлажняющий фактор и укрепляется водно-липидная мантия, поддерживающая иммунитет кожи и способная защитить ее от сухости», — объясняет врач.
Косметолог Николаева отмечает, что мужчины имеют больше коллагеновых волокон в коже. Кроме этого, их кожный покров не склонен к ранней потере плотности, а также снижению тургора: «Поэтому у мужчин старение, связанное с провисанием кожи, наступает позже. Им также не свойственен целлюлит, поскольку эпидермис толще, чем у женщин».
Однако врач-косметолог назвала проблему с кожей, которая появляется у мужчин с возрастом. По ее словам, из-за гормонов и особенностей кожи у них может появиться выраженный купероз (расширенные капилляры, «сосудистые звездочки», которые как правило локализуются на носу, щеках и скулах. — «Газета.Ru»). Еще одна проблема — раздражение на лице после бритья.
«В целом, не беря во внимание некоторые «тестостероновые» издержки, уход за кожей для мужчин может отличаться от женского ухода в сторону некоторого послабления, также могут быть различия в составе средств. При этом увлажнение и антивозрастной уход мужчинам необходим, как и женщинам», — резюмирует эксперт.
Зачем мужчине крем для лица
Светлана Машак, доктор медицинских наук, эксперт Coral Club отмечает, что нужно обязательно использовать крем или эмульсию после бритья.
«Ежедневное бритье — это большой стресс для кожи и регулярное повреждение гидролипидного слоя эпидермиса. При выраженных покраснениях и шелушениях стоит отказаться от спиртосодержащих лосьонов и отдать предпочтение легким по текстуре эмульсиям после бритья, которые обладают заживляющим и противовоспалительным эффектом», — рассказывает врач.
Эксперт рекомендует добавить в ежедневный уход увлажняющий крем для восстановления защитной функции. По ее мнению, лучше отдавать предпочтение обезжиренным продуктам во избежание появления акне, но с достаточным количеством увлажняющего фактора, так как мужская кожа в большинстве случаев относится к жирному типу.
Выбирая крем для лица, эксперт просит обратить внимание на следующие ингредиенты в составе:
— Ретинол, липогидроксикислота для обновления и отшелушивания;
— Витамины А, С, Е, ресвератрол, астаксантин для предупреждения первых признаков старения;
— Проксилан, пептиды и гликопептиды для коррекции видимых возрастных изменений;
— Кофеин, аденозин для тонизирования и улучшения кровообращения;
— Аллантоин, растительные экстракты, витамины группы В для устранения раздражений.
Врач-косметолог Наталия Николаева говорит, что после 30 лет мужчинам нужно не забывать использовать увлажняющий крем для век.
1. Дневной крем для лица с гиалуроновой кислотой, Hiskin
2. Тонер для лица с гиалуроновой кислотой, Hiskin
3. Сыворотка для лица с гиалуроновой кислотой, Hiskin
4. Гель для душа, Mixit
5. Крем для чувствительной кожи, La Roche-Posay
6. Масло для губ, 7 days
7. Крем для лица LAMI NARI, АВ1918
Увлажнение рук и тела
Марина Лазарук, управляющий бренд-директор Natura Siberica, объясняет, что частота использования кремов для тела зависит от времени года.
«Зимой кожа часто подвергается агрессивному воздействию среды: мужчины чистят снег, занимаются активными видами спорта на открытом воздухе, ходят на рыбалку и т.д. Поэтому в это время года наносить крем надо не менее двух раз в день. Летом обычно достаточно одного раза в день, чтобы поддерживать внутренние ресурсы кожи», — рассказывает Марина Лазарук.
Доктор медицинских наук Светлана Машак объясняет, как правильно наносить увлажняющее средство на кожу: «После каждого приема душа или ванны тело необходимо промокнуть и нанести крем утром, максимум за 30 минут до выхода из дома. А вечером лучше использовать более плотные текстуры с большим содержанием масел, так как процессы регенерации активнее всего протекают в ночное время».
Врач отмечает, что стоит избегать косметики, в составе которой есть минеральные масла, вазелин и парафин. По ее словам, лучше обратить внимание на средства с растительными маслами и другими компонентами: гиалуроновой кислотой, лецитином и экстрактом календулы.
«Такие компоненты, как гиалуроновая кислота и лецитин, подарят чувство комфорта коже тела, а экстракты алоэ и календулы успокоят и снимут раздражение», — говорит Машак.
Врач-косметолог Наталия Николаева отмечает, что стоит взять за правило нанесение увлажняющего крема для рук после каждого использования мыла или антисептика. Это нужно делать, чтобы обеспечить коже рук защиту и предотвратить сухость.
1. Мужской крем для лица увлажняющий, Zeitun
2. Крем-мыло для тела и рук, Lia Lab
3. Балансирующая сыворотка для мужчин, dAlba
4. Увлажняющий крем для мужчин, dAlba
5. Увлажняющий гель для душа, Brand For My Son
6. Крем для лица 5 в 1 «Комплексный уход», Ecolatier Men
7. Гель «Увлажняющий», Ecolatier Men
8. Гель для умывания, Ecolatier
Чем отличается крем для женщин от крема для мужчин
Светлана Машак рассказывает, что по типу активных компонентов средства для ухода за мужской кожей мало чем отличаются от женских, а вот концентрация активных веществ и плотность текстур — разнятся.
«Часто мужские средства делают многофункциональными, это продиктовано особенностью мужских привычек ухода за собой. Нередко женщины используют средства из мужских линеек в качестве средства SOS. Например, крем для ухода за областью вокруг глаз с акцентом на устранение темных кругов с повышенной концентрацией активных веществ и более выраженным результатом», — приводит пример Машак.
Доктор медицинских наук отмечает, что мужчины тоже могут использовать ряд средств из женской линейки в зависимости от типа кожи и классификации проблем. Некоторые лосьоны и сыворотки прекрасно справятся с увлажнением и питанием мужской кожи.
Что будет, если не увлажнять кожу
Бренд-директор Natura Siberica Марина Лазарук говорит, что регулярное отсутствие ухода рано или поздно приведет к обезвоживанию кожи, которое проявляется постоянным дискомфортом, шелушением, потенциальной гиперреакцией сальных желез с дальнейшим появлением воспалений.
«А в более далекой перспективе — ранним старением», — отмечает Лазарук.
Врач-косметолог Наталия Николаева просит обратить внимание на ежедневное использование увлажняющего крема зимой.
«Поскольку зимой защитный барьер кожи особенно страдает, а ее способность удерживать влагу в это время года может сократиться на 25%, ежедневное использования крема необходимо, чтобы восстановить гидролипидный баланс кожи и дать ей надежную защиту», — предостерегает доктор.
Светлана Машак просит не игнорировать ежедневный уход. Ведь иначе, по ее мнению, кожа может потерять свою эластичность, кроме этого появятся пятна, а также купероз.
«Своевременный и качественный уход за мужской кожей лица гарантирует более ухоженный респектабельный внешний вид, что непременно скажется на настроении», — заключает она.