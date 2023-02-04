Без обезболивающих и за большие деньги: как мужчины делают интимную депиляцию

В каких случаях нужно обращаться за услугами интимной депиляции, важно ли пить обезболивающие перед процедурой и с какого возраста можно получить эту услугу — на эти и другие вопросы «Газете.Ru» ответили эксперты.

Правила интимной депиляции у мужчин

Ирина Павленко, ведущий технолог-эксперт учебного центра Aravia, отмечает, что интимная депиляция требует от мастера особых знаний, квалификации и опыта. По ее словам, специалист не должен ограничиваться только лишь базовым обучением, нужно обязательно пройти повышение квалификации, иметь опыт работы.

Кроме этого, Ирина Павленко объясняет, что мужская интимная депиляция сложнее женской.

«У мужчин волосяной покров больше, волоски жестче, луковицы располагаются более глубоко, соответственно, это увеличивает продолжительность процедуры, расход пасты или воска», — рассказывает эксперт.

Технолог отмечает, что для мужской интимной депиляции подойдет и сахар, и воск: серьезных ограничений нет, однако необходимо учитывать длину волос обрабатываемой зоны, состояние кожи, индивидуальные предпочтения, болевой порог.

Ирина Павленко рассказывает о преимуществах депиляции: во-первых, отсутствие порезов, раздражений, воспалений, исключено травмирование кожи при соблюдении всех норм проведения процедуры; во-вторых, продолжительный эффект — волосы начнут расти через 12–15 дней; в-третьих, происходит ослабление роста волос при регулярном проведении процедуры.

При этом Наталья Щеплева, врач-дерматолог «СМ-Клиника» просит обратить внимание на противопоказания.

«Делать депиляцию воском нельзя при высыпаниях в интимной зоне (пятна, прыщи, новообразования, шелушение). Что касается депиляции сахаром, ее не следует выполнять в течение двух недель после загара. Я также не рекомендую делать это и за две недели до предполагаемого загара (похода в солярий, поездки на море). Дело в том, что вместе с волосками во время процедуры шугаринга частично снимается верхний слой эпидермиса, кожа становится незащищенной перед ультрафиолетовыми лучами. В результате при нахождении на солнце возможны воспаления», — объясняет специалист.

Наталья Щеплева настаивает на использовании бритвы, а не воска или сахара в случае, если есть склонность к вросшим волосам. Она говорит, что бритье, с медицинской точки зрения, считается наиболее безопасным методом удаления волос в интимной зоне.

close 100% Freepik

Отличия интимной депиляции у мужчин и женщин

Ирина Павленко рассказывает, что мужская интимная депиляция состоит из всех тех этапов, которые применяются в женской: очищение кожи, нанесение талька (способствует лучшему схватыванию волосков с воском или пастой, и также защищает кожу и облегчает выход волоса из фолликула), сама депиляция, очищение после депиляции и завершающий уход — нанесение крема, флюида, молочка в зависимости от типа кожи и обрабатываемой зоны.

«Мужская интимная депиляция занимает больше времени, чем женская, особенно, если клиент пришел на процедуру впервые. Помимо того, что у мужчин обрабатываемые площади больше, мастеру требуется чаще менять пасту или воск, иначе препараты будут забиваться», — делится эксперт.

Также Ирина Павленко отмечает, что при мужской депиляции нужно делать больше аппликаций, несколько раз обрабатывать одно и то же место, так как у мужчин волос больше и они жестче.

«Если мужчина регулярно делает депиляцию, конечно, времени на обработку уходит меньше, но в любом случае, процедура занимает больше времени, чем женская», — резюмирует эксперт.

Врач Наталья Щеплева добавляет, что сохранение эффекта после депиляции и скорость волос зависят в большей степени от индивидуальных особенностей роста волоса, гормонального фона, этнических особенностей, а не полового признака.

Насколько больно делать интимную депиляцию

Технолог Ирина Павленко говорит, что если мастер депиляции имеет квалификацию, у него достаточно опыта, то процесс происходит практически безболезненно.

Эксперт говорит о минусах обезболивающих косметических средств, которые иногда используют при интимной депиляции: «Ни один крем или гель не проникает глубоко в дерму, а остается на поверхности кожи. Безболезненным будет только нанесение пасты или воска, но на срыв — процесс извлечения волос — это особо не повлияет».

Павленко просит быть осторожнее с медикаментозными обезболивающими препаратами: мастер депиляции может использовать медицинские препараты только при наличии соответствующей лицензии в учреждении, где работает, если сам имеет медицинское образование и если в учреждении работает врач, который может порекомендовать обезболивающее.

Как выбрать мастера

Ирина Павленко рассказывает, как выбрать мастера для интимной депиляции: «Обязательно узнайте о наличии сертификатов и дипломов, об опыте работы именно в депиляции».

Кроме этого, эксперт просит обратить внимание на стоимость услуги. По ее мнению, мужская интимная депиляция не может стоить дешево, так как для работы требуется больше расходных материалов.

«Если заявлена такая же цена, как при женской депиляции, значит, мастер экономит на расходных материалах или на соблюдении санитарно-эпидемиологического режима», — говорит Павленко.

Помимо этого, имеет значение чистота рабочего места, внешний вид специалиста (опрятность, аккуратность), хороший сервис, инструменты и материалы должны быть одноразовыми.

close 100% Freepik

Волосы и болезни

Врач Наталья Щеплева рассказывает, что наличие волос в интимной зоне не влияет на появление различных заболеваний.

«Это скорее вопрос гигиены», — объясняет Щеплева.

Дерматолог, напротив, предупреждает о риске заболеть после депиляции: «Грязная бритва, салон, не соответствующий санитарным нормам, и т.п. — все это связано с определенными рисками для здоровья».

Наталья Щеплева объясняет, что большинство мужчин обращается за услугой из-за профессиональной необходимости — например, если они работают моделями или занимаются спортом.

Также врач-дерматолог отмечает, что нет строгих противопоказаний с какого возраста можно обращаться за услугами интимной депиляции.

«Строгих показаний или противопоказаний нет. Все зависит от потребности человека и выраженности полового развития», — рассказывает Щеплева.

Однако технолог Ирина Павленко объясняет, что если несовершеннолетний юноша решит сделать депиляцию, в этом случае потребуется письменное разрешение родителей, опекунов или официальных представителей ребенка, а также их обязательное присутствие на процедуре.

«При желании подросткам можно обработать подмышечные впадины, но я не вижу смысла депилировать юношей в других зонах, ведь у них проходит гормональное становление до 20-22 лет», — заключает технолог.