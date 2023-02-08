Певица Валерия: «Не намерена влезать в семью сына с советами»

Валерия открыла своим выступлением суперсезон музыкального шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов» на телеканале «Россия» и присоединилась к сотне экспертов. В интервью «Газете.Ru» певица рассказала о самых запоминающихся артистах этого проекта, своих любимых исполнителях и отношениях с внучкой.

— Вы стали членом жюри шоу «Ну-ка, все вместе!». Расскажите, за кого вы болели в этот раз?

— Проект абсолютно уникальный. Если в начале первого выпуска я болела за одних участников, то потом мои фавориты поменялись. Вообще удивительно, потому что соревнуются лучшие из лучших. Все такие разные, их даже невозможно сравнивать между собой по большому счету, потому что они все представители разных музыкальных жанров. Ну, наверное, сильнее всех меня впечатлила Дарья Храмова. Я, конечно же, болела за свою землячку из Саратова — Алину Бахшалиеву. Невероятная девчонка, такая талантливая. И еще был народный коллектив «Русский праздник», просто сногсшибательный.

— Чем отличаются съемки суперсезона «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов» от записи предыдущих программ?

— Съемки суперсезона отличает накал страстей, потому что эмоциональный уровень невероятно высок. Когда соревнуются лучшие из лучших, эмоции бьют через край: у артистов в жюри возникают определенные музыкальные предпочтения, но они не могут решить судьбу участников, потому что представляют другой жанр, и от невозможности что-либо изменить становится обидно. В общем, эмоций много. Этот проект — невероятный энергетический всплеск. Я уверена, что до зрителей это все тоже долетело, ведь на съемках творилось что-то невероятное.

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— Если не брать телевизионный проект, за кем из современных исполнителей вы сейчас следите? Как относитесь к «поющим блогерам»? Нравится ли что-то из творчества таких артистов?

— Мне нравятся многие молодежные исполнители, обожаю JONY, Аню Asti, классный репертуар у HammAli & Navai. Хороший исполнитель — Andro. А вот за блогерами не слежу. Это обходит меня стороной, хотя я знаю многие имена, но их самих не слушаю.

— С кем из современных исполнителей хотели бы записать дуэт? Может быть с SHAMAN? Сейчас его творчество активно обсуждают.

— Не знаю, мне кажется, что сначала должна появиться какая-то песня, а потом нужно говорить про исполнителя. Про SHAMAN никогда не думала, потому что не очень вижу себя в жанре, в котором он исполняет музыку. Хотя сам артист яркий! Я сейчас занята подготовкой к сольному концерту, который состоится в Крокусе 21 апреля. Кстати, в программе будут дуэты.

— От творчества к теме семьи и детей. Недавно вашей внучке Селин исполнилось два года. Наверняка роль бабушки сильно изменила вашу жизнь за эти два года. Можете рассказать, насколько?

— Да, нашей Селинке только что исполнилось два годика — вот недавно, первого января. Конечно, ее появление изменило нашу жизнь, мою жизнь. Она является сильным магнитом для всех, такой точкой притяжения. В любую свободную минуту я бегу к ней. Если удается взять пару выходных, прошу сына привести ее к нам, чтобы она немножко у нас пожила. У меня есть потребность в общении. При виде этой сладости все в моей душе тает (улыбается). Так же и Иосиф (Иосиф Пригожин — супруг Валерии. — Прим. «Газеты.Ru») воспринимает ее. Это бесконечное счастье.

— Многие бабушки привыкли баловать своих внуков. А как в вашей семье обстоят дела с этим? Согласны ли вы с тем, что бабушки и дедушки должны приносить праздник детям, в то время как родители — воспитывать?

— Действительно, чаще всего бабушки и дедушки портят детей, они им разрешают все. Ответственность обычно на родителях, а здесь сплошной праздник. Вообще это неправильно. Я считаю, что бабушки и дедушки должны продолжать воспитательную линию родителей и никак по-другому. Если родители не хотят, например, чтобы дети смотрели какие-то мультики, не надо идти наперекор и втихаря ставить эти мультики. Есть другие способы завоевать любовь ребенка.

Я за общую линию воспитания. Несмотря на запреты, все равно ребенок будет любить бабушку и дедушку, потому что они относятся к своим внукам с большим вниманием, трепетом и с большей осознанностью. Они по-другому воспринимают внуков, ведь опыта и мудрости больше.

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— Часто ли вы даете советы сыну и невестке о том, как надо и как не надо воспитывать ребенка?

— Я вообще не даю советы своим детям, если они меня не спрашивают. То же самое касается невесток. Слава богу, выросли умные, толковые, ответственные, поэтому влезать в их семью точно не намерена. Да, мы вместе можем что-то обсудить. Со мной могут посоветоваться по тому или иному вопросу, я с удовольствием поделюсь. У нас открытые и теплые отношения с сыном и невесткой. К тому же я вижу, как воспитывают ребенка, и меня все устраивает. Ничто не идет вразрез с моими представлениями о воспитании.

— Валерия, не секрет, что вы приверженец здорового образа жизни, обожаете спорт и йогу. Расскажите, как часто вы сейчас тренируетесь?

— Если есть возможность, то ежедневно. Конечно, из-за работы появляются паузы, но максимум пропускаю 2-3 дня. Я не могу долго без спорта, йоги. Это настройка тела, которая потом влияет на все остальные процессы в моей жизни, рабочие в том числе.

— Что делаете в минуты слабости, когда хочется прогулять тренировку или просто полежать? Прислушиваетесь к своему организму?

— Если я понимаю, что не выспалась, и слабость связана с физическим состоянием, и я осознаю, что устала и тренировка потребует больших усилий для организма, могу отменить занятие. Но иногда происходит так, что просто дозирую нагрузку. Бывало, что у меня болела голова, и я думала: не надо заниматься. Но вот я приходила в зал, начинала тренировку, кровь в организме активно циркулировала, и боль отступала.

— А на гастролях занимаетесь спортом?

— Обязательно! И неважно, есть тренажерный зал в отеле или нет. У меня всегда с собой коврик, фитнес-резинки. На гастролях тренировки ежедневно, потому что ничто не отвлекает. Вечером концерт, а днем ты предоставлен самому себе. А ночью ты переезжаешь из города в город. Так что я все успеваю.

— Удается ли иногда заманить в спортзал вашего мужа?

— Мой муж ходит в зал исключительно по вдохновению (улыбается). От меня эти процессы никак не зависят. От чего зависит его вдохновение в этом вопросе — мне трудно сказать. Периодически он со мной в зал ходит, но не регулярно.

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— Завершая интервью, хочется поговорить с вами о секретах красоты и косметологии. Как относитесь к пластическим операциям?

— Я считаю, что, конечно, ухаживать за собой надо, и косметология сейчас продвинулась вперед. Я приверженец аппаратной косметологии. Это самое эффективное, что есть на сегодняшний день. Это то, что помогает отодвинуть поход к пластическому хирургу.

Не сказать, что я совсем против пластической хирургии, тем более, если все сделано деликатно. Я для себя не исключаю в будущем подобного вмешательства. Когда уже будет невозможно поддерживать кожу консервативными методами, то почему бы и нет.

— Часто ли посещаете косметолога? Какие процедуры, на ваш взгляд, всегда работают?

— Косметолога посещаю редко, но метко. Я хожу на аппаратные процедуры, раз в три месяца, надо бы чаще, потому что есть определенная схема, но мой график не позволяет этого делать. Вообще хорошо бы и массаж поделать, но это из области фантастики, так как один раз делать не имеет смысла, надо брать курс. У меня такой возможности нет.

— А «уколы красоты» — процедура для вас?

— Уколы уколам рознь. Например, плазмотерапия, это тоже уколы, но они увлажняют кожу, не влияют на внешность, не видоизменяют ее. Но я против филлеров. Мне кажется, это порочная практика. Пустоты заполняются каким-то составом, их становится все больше, и лица становятся огромными, одутловатыми. Я предпочитаю процедуры, которые помогают работать с внутренними резервами самой кожи.