«Она просто хочет повеселиться»: Буланова, Шер и другие звезды, чьи возлюбленные намного младше их

74-летняя певица Шер собирается пойти под венец с музыкальным продюсером, который моложе ее на 40 лет, а 53-летняя Татьяна Буланова этим летом выйдет замуж за 34-летнего бывшего теннисиста. «Газета.Ru» рассказывает о знаменитых женщинах, которые строят отношения с мужчинами помладше.

Шер

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В ноябре 2022 года стало известно, что 76-летняя певица Шер встречается с 36-летним музыкальным продюсером Александром Эдвардсом, об этом пишет Daily Mail, публикуя фотографии пары со свидания.

Вскоре сама Шер подтвердила роман с Эдвардсом, разместив снимок с ним в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она призналась, что счастлива с возлюбленным несмотря на разницу в возрасте.

«Любовь не знает математики. Я не защищаю нас. Ненавистники будут ненавидеть... Неважно, ведь мы счастливы и никого не беспокоим. И не волнуйтесь, я влюблена, но не ослеплена этим», — заявила она.

В конце декабря 2022 года Шер намекнула на помолвку с бойфрендом. Она разместила в Twitter снимок с кольцом.

«Нет слов, Александр», — сопроводила комментарием публикацию певица.

Друзья артистки переживают за ее личную жизнь. Radar Online со ссылкой на источник, близкий к певице, сообщает, что многие недовольны ее новым бойфрендом. Окружение знаменитости считает Александра Эдвардса альфонсом.

«Он [Александр Эдвардс] почти ни за что не платил с тех пор, как они с Шер встретились в Париже в сентябре прошлого года», — рассказал инсайдер.

С 2018 по 2021 год Александр Эдвардс был в отношениях с актрисой Эмбер Роуз. У них есть общий сын — Слэш, который родился в 2019 году. В 2021 Роуз сообщила об измене со стороны Эдвардса. По словам артистки, за время их романа он изменил ей 12 раз с разными людьми, пишет People.

«Я была такой верной и открытой, но взамен не получала той же энергии», — рассказала Эмбер Роуз.

В свою очередь Шер дважды состояла в официальном браке. С 1964 по 1975 год она была замужем за музыкантом Сонни Боно. В этом союзе у артистки родилась дочь Честити. В мае 2010 года в 41 год Честити завершила ряд операций по смене пола и официально стала Чезом Сальваторе Боно. Вторым мужем Шер стал Грегг Оллман. Они были вместе с 1975 по 1979 год. В этом браке у знаменитости есть сын Элайджа.

close 100% Мадонна и Эндрю Дарнелл/ Мадонна и Ахламалик Уильямс Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/ Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

64-летняя Мадонна встречается с 23-летним манекенщиком Эндрю Дарнеллом. О романе певицы сообщили летом 2022 года.

Дарнелл стал самым молодым бойфрендом Мадонны. Однако как пишет Hollywood Life, артистка не обращает внимания на разницу в возрасте.

«Сейчас она живет свою лучшую жизнь и получает удовольствие. Эндрю дает ей ту страсть, которую она хочет в своей жизни прямо сейчас. После недавнего разрыва она просто хочет повеселиться», — цитируют журналисты источник, близкий к певице.

До отношений с Эндрю Дарнеллом Мадонна три года встречалась с 28-летним танцором Ахламаликом Уильямсом. Они познакомились в 2015 году, когда поп-звезда готовила тур Rebel Heart Tour. В 2019 году Уильямс вновь присоединился к концертному туру артистки. В 2020 году певица и танцор стали встречаться, а в апреле 2022 года расстались.

The Sun сообщили, что после разрыва с Ахламаликом Уильямсом, Мадонна погрузилась в светскую жизнь и творчество.

«У нее плотный график, она работает над своим предстоящим биографическим фильмом, новой музыкой и заботится о своей семье», — пишут журналисты.

Мадонна была замужем дважды. Ее первым супругом стал актер Шон Пенн. Они были вместе с 1985 по 1989 год. После развода певица состояла в отношениях с танцором Карлосом Леоном. В 1996 году она родила от него дочь Лурдес Марию Чикконе-Леон.

С 2000 по 2008 год Мадонна была замужем за режиссером Гаем Риччи. В 2000 году у супругов родился сын Рокко. В 2006 году знаменитости усыновили Дэвида Банда Мвале.

Также в 2009 году Мадонна удочерила девочку из африканской республики Малави, которой дали имя Чифундо Мерси Джеймс Чикконе, а в 2017 году — малавийских четырехлетних сестер-близнецов Стеллу и Эстер.

Мэрайя Кэри

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С 2016 года Мэрайя Кэри встречается с танцором Брайаном Танакой. Между ними 13-летняя разница в возрасте. Поп-звезда познакомилась с танцором в 2006 году, однако они стали встречаться спустя 10 лет, как только Мэрайя Кэри рассталась с женихом Джеймсом Пакером.

После того, как артистка разорвала помолвку, она организовала вечеринку в Малибу, на которую пригласила друзей, включая Танаку. Через месяц парарацци засняли танцора и певицу на свидании, пишет People.

В 2017 году Кэри и Танака расстались. Источник, близкий к певице, сообщил, что она хочет сосредоточиться на творчестве.

«Мэрайя покончила с этим — все надеялись, что она это сделает. У нее есть более важные дела, на которых она хочет сконцентрироваться. Мэрайя счастлива. Она сосредоточена на своих детях и новой музыке», — цитирует инсайдера журнал People.

Однако меньше чем через месяц певица возобновила отношения с танцором.

Сегодня Мэрайя Кэри не рассказывает о своем романе журналистам, но выкладывает снимки с бойфрендом в соцсетях и показывает, как они вместе проводят время.

«Счастливого дня подарков!» — опубликовала Мэрайя Кэрри серию фотографий в декабре 2022 года. На фото запечатлены она и Брайан Танаки.

Мэрайя Кэри была замужем с 1993 по 1997 год за музыкальным продюсером Томми Мотоллой. В 2008 году она связала себя узами брака с музыкантом Ником Кэнноном. У бывших супругов есть двое детей-близнецов: дочь Монро Кэннон и сын Мороккан Скотт Кэннон, которые родились в 2014 году.

Татьяна Буланова

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В ноябре 2022 года стало известно, что Татьяна Буланова выходит замуж. Ее избранником стал бывший теннисист Валерий Руднев. Жених младше певицы на 19 лет. Артистка рассказывала в интервью программе «Ты не поверишь!», что свадьба состоится летом 2023 года.

«Он подарил красивое кольцо и спросил: «Ты готова стать Рудневой?». Я согласилась, долго не думала. У меня будет двойная фамилия... И с Валерой я готова обвенчаться. Мы три года вместе, и чего только не было у нас в жизни: сложности, трудности, яркие моменты, очень хорошие и счастливые. Поэтому могу сказать, что меня точно не испугает больше ничего», — поделилась знаменитость.

Татьяна Буланова рассказала, что все расходы по организации свадьбы взял на себя жених. По ее словам, он мечтает отметить это событие с размахом.

До отношений с Валерием Рудневым певица дважды выходила замуж. С 1992 по 2005 год она была в браке за музыкантом Николаем Тагриным. В этом союзе у Булановой родился сын Александр. С 2005 по 2016 год артистка была замужем за футболистом Владиславом Радимовым. У бывших супругов есть сын Никита.

В беседе с агентством ФАН Татьяна Буланова признавалась, что не думает об общих детях с Валерием Рудневым, так как это большая ответственность.

«Ребенка надо воспитывать. Это не кот, которого на ночь можно закрыть на кухне, чтобы он не мешал спать», — рассказала артистка.

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С 2003 года Надежда Бабкина состоит в отношениях с Евгением Гором, который младше ее на 30 лет. При этом артистка не выходит замуж за возлюбленного.

«Многие говорят, что пресловутый штамп ничего не меняет, а мне кажется, он вносит существенные коррективы в жизни людей. Нам сейчас так хорошо вместе, и я не уверена, что готова пойти на перемены. Эта ответственность меня просто уничтожит», — цитируют Надежду Бабкину «7 Дней».

Кроме этого, артистка живет отдельно от Евгения Гора. В 2020 году в программе «Секрет на миллион» она рассказывала, что ее фактический муж редко бывает в ее квартире с видом на Кремль.

«Хоть голой могу спокойно походить», — признавалась Бабкина.

В мае 2022 года появились слухи о расставании артистки с «мужем». СМИ писали, что Евгений Гор покинул страну и уехал на Бали. Однако Надежда Бабкина призналась «Собеседнику», что ее возлюбленный уехал на остров решать рабочие вопросы.

«Женька, слава богу, сейчас уехал на Бали. Звонит мне и говорит: «Надя, если есть рай, то он здесь!» Я с ним не смогла полететь. Я же схожу с ума от работы: с утра до ночи тружусь. И так всю жизнь!» — призналась артистка.

С 1974 по 1991 год Надежда Бабкина была замужем за барабанщиком Владимиром Заседателевым. У них есть общий сын Данила, который ведет юридическую практику.