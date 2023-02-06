«То, что пишут в Интернете — неправда»: как сейчас выглядят и чем занимаются дети известных преступников

Кто-то из них стал известным, как Кети Топурия, а кто-то, напротив, скрывает личную жизнь, как Гванца-Мария Ониани. «Газета.Ru» рассказывает о дочерях и сыновьях знаменитых преступников.

Кети Топурия

close 100% Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Отец певицы Кэти Топурии — Андро Топурия. Проблемы с законом у мужчины начались в 1980-е. Первый раз его посадили в тюрьму в 1986 году. Его приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство. В 1996 году Андро Топурия получил новый срок — шесть месяцев тюрьмы. В 2000-е мужчина некоторое время находился на свободе. В 2010 году его задержали сотрудники полиции за хранение наркотиков. Топурию приговорили к трем годам лишения свободы. Однако спустя пару месяцев он скончался от передозировки.

Кети Топурия, единственная дочь криминального авторитета, начала свою карьеру в 2000-е. В 2005 году грузинский продюсер Нато Думбадзе предложил группе «А'Студио» прослушать девушку в свой коллектив. В этом же году Топурия стала участницей «А'Студио».

В 2021 году Кети Топурия рассказала в интервью Надежде Стрелец об отце. Она объяснила, что он никогда не был убийцей.

«То, что пишут в Интернете — неправда. Неправда то, что он был убийцей. Я вам скажу, как так случилось, что эта фраза вообще появилась. Когда папа был подростком, во дворе была драка. Ему было лет 17-19. Во время драки умер пацан. Другие убежали, а папа остался. И он не сказал, кто это сделал, он взял это на себя. Отсюда появилась эта фраза, будто он сидел за убийство», — призналась артистка.

Певица рассказала, что Андро Топурия «был суперотцом» — и вором в законе.

«Это были 1990-е годы, когда мы жили в Грузии. Он был вором в законе. Такой был период в Грузии сложный: на улицах порядок наводили они», — поделилась певица.

Гванца-Мария и Буба Ониани

close 100% Гванца-Мария/ Тариэл/ Буба Ониани Getty Images/ TACC/ Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Тариэл Ониани, известный в преступном мире как Таро, родился в 1958 году в грузинском городе Ткибули. Его отец работал на шахте, однако погиб во время обвала. После этого Тариэл вместе с семьей переехал в город Кутаиси.

Таро совершил первое преступление в 17 лет. В дальнейшем он был в колонии восемь раз.

В конце 1970-х Таро признали вором в законе. В 1980-х Ониани считался одним из самых авторитетных «воров» Москвы, об этом пишет «Коммерсантъ». С 2009 по 2019 год Тариэл Ониани находился в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области. В 2019 году его выпустили на свободу. В 2020 году Таро уехал в Испанию, где его арестовали и приговорили к четырем годам тюрьмы, а также штрафу в размере €36 тысяч. В 2021 году ему удалось выйти из испанской тюрьмы. С тех пор место нахождения преступника неизвестно, пишет Lenta.Ru.

У Таро двое детей — 28-летний сын Буба и 29-летняя дочь Гванца-Мария Ониони. Долгое время единственный сын вора в законе жил в Париже и Барселоне, а затем вернулся в Москву, где учился в Британской международной школе. Высшее образование Буба Ониани получил в Лондоне. В настоящее время сын Таро живет в Москве. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Из соцсетей можно отметить увлечения Ониони: он болеет за футбольный клуб «Барселона» и любит сериал «Бригада».

Гванца-Мария Ониани также получала высшее образование в Лондоне, а затем переехала жить в Москву. Девушка вела страницу в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), где рассказывала о своих путешествиях: она часто посещала греческий остров Миконос, королевство Монако и Грузию. В настоящее время профиль Гванца-Марии закрыт.

close 100% larisa_terentyeva_ / Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Григорий Терентьев — сын Сергея Терентьева, бывшего лидера организованного преступного сообщества «Уралмаш». Группировка появилась в 1989 году в Свердловске и занималась вымогательствами, заказными убийствами и отмыванием денег. В начале 2000-х Сергея Терентьева и других участников ОПС «Уралмаш» осудили на 13 лет. В 2002 году он вышел из СИЗО.

Сын лидера группировки «Уралмаш» в настоящее время занимается бизнесом. Одно время его называли «коммунальным королем», так как он владел несколькими управляющими компаниями в Екатеринбурге, об этом пишет «E1.Ru».

Григорий Терентьев близко дружит с депутатом Екатеринбургской городской думы Алексеем Вихаревым. «E1.Ru» сообщает, что отец политика, Андрей Вихарев, в 1990-е близко общался с разными криминальными авторитетами.