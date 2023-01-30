Певица Ирина Ортман: сейчас народ не готов воспринимать в творчестве упоминание об Украине

Певица Ирине Ортман совмещает сольное творчество с выступлениями в группе «Тутси», которая в 2019 году объявила о воссоединении. В интервью «Газете.Ru» артистка рассказала о своих творческих планах, вспомнила «Фабрику звезд-3» и поделилась секретами красоты.

— 3 февраля состоится премьера спецпроекта «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов» на телеканале «Россия». Кто твой фаворит на этом шоу?

— Я больше, наверное, болею за Симону Куприну, потому что она уже сформировавшаяся звезда. Я была огорчена, что она не стала победительницей в крайнем сезоне. Надеюсь, что сейчас у нее есть все шансы проявить себя вновь.

— А в целом чем спецпроект отличается от других сезонов?

— Здесь участвуют финалисты прошлых сезонов, лучшие из лучших. Выбирать будет очень сложно. Каждый хотел показать себя. У участников была возможность проявить себя в сезонах, а это спецпроект, где надо выжать из себя максимум. Что у них, уверена, получится.

— Возникают ли какие-то споры с другими членами жюри?

— Ну конечно! Так же, как и у меня, у каждого члена жюри есть свои фавориты, и мы уже априори не можем быть объективными. У каждого сформировалось представление об участниках. Естественно, спорим.

— А с кем у тебя возникала дискуссия?

— Непосредственно с Сергеем (Сергей Лазарев — глава сотни жюри шоу «Ну-ка, все вместе!». — «Газета.Ru»). У него всегда жесткая позиция, которую он аргументирует. Надо понимать, что нас, членов жюри, сто, и мы все разные, у каждого свои вкусы. Никуда не денешься от этого. Помимо ушей, у нас очень разные души, мы по-разному воспринимаем музыку.

— Ты каждый год принимаешь участие в съемках «Ну-ка, все вместе!». Как, на твой взгляд, эволюционирует программа?

— Из сезона в сезон растет вокальный уровень. Из-за этого, опять-таки, сложно выбирать, потому что ребята уже понимают, что планка высокая и нужно соответствовать. И материал они берут более сложный и как-то хотят выделиться визуально. Но важна индивидуальность! Кастинг-директоры, которые находят участников, акцентируют внимание на харизме.

close 100% Шоу «Ну-ка, все вместе!» Личный архив Ирины Ортман

— Хочется поговорить о твоем творчестве. В 2019 году состоялся реюнион группы «Тутси». Почему у группы не выходит новый альбом? Поклонникам хватает старых хитов?

— Да, мы думали о новой программе. Возможно, в этом году все случится. Не хочется записывать проходящие песни, а сделать хит непросто. Нам-то кажется, что каждая песня хит, а народу нет. Превзойти те песни, что были раньше, очень сложно. Но планы есть.

— А что Виктор Дробыш, ваш продюсер, говорит по этому поводу?

— Он активно нас поддерживает. Предлагает музыкальный материал, советуется с нами. Пару песен мы уже выбрали. В ближайшее время засядем в студии, будем работать. 4 февраля у нас концерт в «Депо», планируется съемка клипа. У нас постоянные репетиции, концерты — все впереди.

— Сейчас в составе «Тутси» Маша Вебер, Леся Ярославская, Наталья Ростова и ты. Три девушки были в группе, когда она только начала существовать. Один вопрос, почему к коллективу не присоединилась Настя Крайнова из того самого «золотого состава»?

— Это ее выбор. Сейчас она пытается нас провоцировать, но ничего не выйдет. Настю ждут суды, потому что она ведет себя непорядочно по отношению к группе, которая для нее сделала немало. Как и она для нас. Мы очень хорошо к ней относимся, но у меня наболело. Она несправедливо себя ведет. Мы к ней с добротой, со всем сердцем, предлагали работать, но она сказала, что это ниже ее достоинства, что мы — колхоз. Несмотря на это, она поет эти «колхозные песни».

Она ездит на гастроли под брендом «Тутси», в то время как «Тутси» функционирует. Ей уже и Виктор Дробыш говорил, чтобы она прекращала это делать, но ей все равно. Так что Настю ждут большие проблемы в ближайшее время. Мы хотели, правда, собраться все вместе, потому что у нас в творчестве раньше был классный период. Но у каждой девочки свой характер. В данном случае человек выбрал деньги — и это очень на нее похоже.

— Давай поговорим про «Фабрику звезд». Ты недавно выложила пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и написала, что третья «Фабрика» — самая дружная. С кем из артистов тех времен ты общаешься?

— Мы со всеми общаемся! У нас чат в Whatsapp, мы переписываемся с Никитой Малининым, Русланом Куриком, Сашей Киреевым, Димой Голубевым. Все в чате есть, кроме Насти Крайновой и еще пары человек. Мы дружны, это отмечают и другие участники «Фабрики звезд». Этот чат появился лет 10 назад. Периодически мы обмениваемся новостями. С девочками так вообще мы дружим. Недавно виделась с Соней Кузьминой, Светой Светиковой.

— А встречи «выпускников» у вас проходят?

— У нас в планах, так как будет двадцатилетие «Фабрики звезд-3». Более того, у нас намечен большой концерт. Саша Киреев обещал организовать. Все будет. Год только начался.

Кроме этого, сейчас готовится большой концерт в МТС-арене. По секрету, я там буду. На мероприятии выступят представители разных «Фабрик».

close 100% Личный архив Ирины Ортман

— За творчеством экс-фабрикантов следишь?

— Очень люблю песни Руслана Курика. Я считаю его недооцененным, одним из самых талантливых людей на нашей «Фабрике», который мог бы многое сказать.

— Вообще я заметила, что много талантливых ребят из «Фабрики звезд» в итоге остались незамеченными. Почему так произошло?

— Я вообще верю в судьбу, в стечение обстоятельств. Ну, значит, так должно было быть. Бог дает каждому столько, сколько он может унести. Надо принимать и благодарить, а не злиться. У некоторых артистов есть черта — «непризнанный гений». Многие потом из-за этого мучаются, спиваются, например…

— Победитель «Фабрики звезд-3 Никита Малинин тоже сегодня не на слуху…

— Никита — мой друг, мой брат. Мы с ним были знакомы до проекта. Мы пели у его папы (Александр Малинин. — «Газета.Ru») на бэк-вокале. Мы объехали с ним всю страну с гастролями. Считаю его очень талантливым парнем. И покорителем девчачьих сердец. В тот момент нужен был такой герой. Безусловно, вокально был сильнее Саша Киреев, но тут был нужен не только голос, но и другие качества.

— Помимо группы «Тутси», ты еще выступаешь сольно. Удается все совмещать?

— Да, конечно, удается все совмещать. Планирую в этом году в Москве дать два больших концерта. Кроме этого, будут гастроли, закрытые мероприятия. Хочу записать несколько песен, скомпилировать какие-то композиции в альбом, а также записать то, что не удалось в 2022 году. В прошлом году у меня не вышло ни одной композиции, зато случился долгожданный акустический концерт-квартирник. Было потрясающе.

— В твоем репертуаре есть песня «Киев-Москва». Исполняешь ли ты сейчас ее на концертах?

— Эта песня — моя любовь. Ее написал Леша Романоф, конечно же, до военной спецоперации. К моему сожалению, народ не готов сейчас воспринимать даже в творчестве какое-то упоминание об Украине, поэтому я ее не пою. Хотя песню, повторюсь, люблю. Я надеюсь, что она вновь сможет полноценно звучать в моей концертной программе.

— От творчества к личному. Ты очень редко публикуешь фотографии с мужем. Как я понимаю, из-за того, что ему не положено появляться в соцсетях по долгу службы — ведь он сотрудник Росгвардии. Однако недавно ты сделала исключение и разместила снимок с ним в Instagram. Почему?

— Мой муж офицер. Просто он человек непубличный. Да и я сама не очень люблю выставлять личное напоказ. Но тут был порыв. Мы были на моей родной земле. Я показала ему фотку со словами: «Смотри, какая фотография! В ней столько много энергии. В ней столько много нас! Давай поделимся?» Он согласился.

close 100% Личный архив Ирины Ортман

— У твоего мужа есть ребенок от предыдущего брака. Ты не раз рассказывала, что с его дочерью Лилей у тебя прекрасные отношения. Дай совет, как выстроить отношения с ребенком мужчины от прошлого брака?

— Изначально нужно любить своего партнера. Если ты любишь его, то ты априори будешь любить все, что с ним связано, — детей, родителей. Не может возникать вопроса и какого-то непринятия прошлого. Это нужно принимать, благодарить и быть чутким, особенно по отношению к детям. Не давить. Но главное любить. Это ключ ко всему.

— Как вы обычно проводите время с Лилей?

— Вот вчера ходили с ней на «Чебурашку». Мы посмотрели этот чудесный фильм. Я в восторге, дочь тоже. Плакали, смеялись — так трогательно. Хотя я, например, вообще не люблю мультяшных персонажей в фильмах, но меня тронуло. Все понравилось — вплоть до мимики и голоса. И с таким глубоким смыслом фильм! Пожалели, что папа с нами не пошел.

— Лиля сейчас учится в университете?

— Она не поступила в университет, к сожалению. Не хватило баллов. Мы решили год взять для подготовки. Она выбрала профессию — психология служебной деятельности. Будет поступать в военный университет. Пойдет по стопам своих предков. У нас ее папа в пятом поколении военный, поэтому Лиля продолжит династию.

— Такая серьезная профессия! А никогда у нее не было мыслей, глядя на тебя, связать жизнь с творчеством?

— Нет. Хотя у нее есть таланты. Мы с ней даже занимались вокалом. Но как-то Лиля не любит к себе пристальное внимание, хотя она очень красивая и эффектная девушка. Ей нравится фотографировать, быть за кадром.

— Последнее, о чем хочется с тобой поговорить, о красоте. Расскажешь, как ты за собой ухаживаешь?

— В данный момент только вышла из спортзала. Я не сижу постоянно на диетах. Но я вегетарианка больше 20 лет. Не ем мучное и жирное. Это дает мне привилегию не набирать много. Но, конечно, лишние 2-3 кг иногда появляются. Я предпочитаю в таком случае взять разгрузочный день. Я ем, а потом раз — и три дня не ем. Если надо похудеть на 5 кг, могу поголодать подольше — семь дней посидеть на воде. Но такого давно не было.

— А какие косметологические процедуры делаешь?

— Я колю ботокс, но очень деликатно. Я люблю, чтобы мимика была живой. Предпочитаю аппаратную косметологию, массажи, уколы с гиалуроновой кислотой. Все, как обычная женщина. Мне за 40, и обращаться к косметологам — нормально. Плохо, когда девочки начинают трогать свое лицо в 20 лет.

Все в меру должно быть, эстетично. Тем более если ты артист, зритель привык видеть тебя такой. Но для меня самое главное, чтобы я нравилась себе в зеркале.