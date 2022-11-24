«Когда мы сошлись, он пил по два литра водки в день»: как сложилась личная жизнь рок-музыкантов 90-х

Кому-то из рок-музыкантов повезло в семейной жизни: они встретили свою супругу в начале творческого пути. А кому-то понадобилось несколько лет и браков чтобы понять, кто их вторая половинка. «Газета.Ru» рассказывает о том, как складывалась личная жизнь известных солистов российских рок-групп.

Впервые Константин Кинчев (настоящая фамилия Панфилов — «Газета.Ru») женился еще до своей популярности, его ихбранницей стала Анна Голубева. В 1988 году у молодоженов родился сын Евгений. Однако вскоре после появления ребенка Константин Кинчев познакомился с дочерью заслуженного артиста Алексея Локтева Александрой. Между ними завязался роман.

«Познакомились мы случайно — в Елисеевском магазине, в винном отделе. Мы с Шевчуком (Юрием Шевчуком, лидером «ДДТ» — «Газета.Ru») стояли в очереди: у него был день рождения, и мы как раз собирались его отметить. А Саша стояла чуть впереди», — цитирует Кинчева издание Ex-Pressa.

Вскоре Кинчев переехал жить к Александре, а затем развелся с первой женой. Известно, что после брака с фронтменом рок-группы «Алиса» Анна Голубева вновь вышла замуж. Помимо старшего сына Евгения Кинчева у нее есть двое сыновей — Тихон и Ярослав.

Константин Кинчев стал приемным отцом Марии, дочери Александры от первого брака. В 1991 году у рокера и его супруги родилась девочка Вера. В 2013 году она окончила режиссерский факультет РАТИ (ГИТИС). Затем начала работать в театре им. Владимира Маяковского. В настоящее время Вера Панфилова известна не только как актриса, но и как телеведущая: в октябре 2022 года она начала вести программу «ПроУют» на Первом канале.

close 100% Константин Кинчев с супругой Александрой Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Вера Панфилова является поклонницей творчества своего отца. В недавнем интервью «Аргументам и фактам» она рассказала о своей любимой музыке.

«Два альбома Константина Кинчева — «Белый шум» и «Дудка». Вот их и считаю лучшими альбомами последнего времени», — поделилась девушка.

Единственный сын Константина Кинчева, Евгений, продолжает жить в Санкт-Петербурге. Он является совладельцем клуба Sound, где часто выступают музыканты, в том числе «Алиса».

Вячеслав Бутусов, Nautilus Pompilius

Вячеслав Бутусов встретил свою первую супругу Марину Добровольскую, когда учился в архитектурном институте. Через полгода они поженились. В интервью изданию «7 Дней» Марина рассказывала, как проходила их свадьба.

«Помню огромный свадебный торт со свежими ягодами. И это в январе 1980-го! Слава не знал, что мне подарить, и поступил спонтанно: на выкуп невесты принес килограмм конфет «Морские камушки» с изюмом», — вспоминала она.

В 1980 году у супругов родилась дочь Анна. Однако спустя несколько лет после появления ребенка Бутусов развелся с женой. В программе «Судьба человека» он рассказывал, что расстался с супругой из-за того, что их брак был «малоосознанным».

«Наш с Мариной союз был студенческим, малоосознанным, он был, безусловно, чувственный, страстный. Но это не был союз в полной мере. Настоящий брак свершается на небесах. Мы с Мариной уже были тогда в свободном плавании. У Ани была страшная болезнь на иммунном уровне, мы возили ее к разным докторам за границу. Эта страшная болезнь помогла нам не отдалиться друг от друга. Аня сейчас живет в Москве, она стала самостоятельным человеком. Она исцелилась», — делился музыкант в интервью.

В свою очередь Марина Добровольская признавалась в интервью изданию «7 Дней», что во время их брака Вячеслав Бутусов встретил другую женщину.

«А потом возникли явные приметы: в Питере Славу держала не одна лишь музыка. Как-то при мне зазвонил телефон, он ответил: «Не могу, ко мне жена приехала» — и раздраженно бросил трубку. Раньше такого не случалось, и я сделала определенные выводы», — рассказала Добровольская.

В Санкт-Петербурге лидер группы Nautilus Pompilius познакомился с Анжеликой Эстоевой. На момент их встречи девушке было 18 лет, в то время как Бутусову — 27 лет.

close 100% Вячеслав Бутусов с супругой Анжеликой Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

В программе «Судьба человека» Вячеслав Бутусов сравнивал знакомство с Анжеликой со встречей с ангелом.

«Мне явился ангел, мне было видение и явление. «Вот Ангел, который будет тебя сопровождать. Твоя задача — слушаться этого Ангела». Это как раз и произошло в Санкт-Петербурге, когда я уже практически вел полубомжовый образ жизни. Ангел оказался таким же, каким я его представлял. Ее звали Анжелика. Я был в ужасном виде, прохожие шарахались. По тому, как снисходительно она ко мне отнеслась, я понял, что она точно ангел», — рассказывал музыкант.

В 1991 году Вячеслав Бутусов женился на Анжелике Эстоевой. В браке у пары родилось трое детей: Ксения (в 1991 году), Софья (в 1999 году) и Даниил (в 2005 году). Две старшие дочери Бутусова уже стали мамами: у Ксении есть дочь, а у Софьи сын. 17-летний Даниил Бутусов учится в Царскосельской гимназии, увлекается естественными науками.

Армен Григорян, «Крематорий»

Лидер группы «Крематорий» Армен Григорян официально был женат два раза. В 1988 году его избранницей стала Ирина Халютина. В браке у супругов родились двое детей: мальчик и девочка. Однако спустя восемь лет Григорян решил расстаться с женой.

В 1994 году рок-музыкант познакомился с Дарьей Шаталовой. На момент их встречи он еще был женат. После развода с первой супругой Григорян вступил брак с Шаталовой. Вскоре у них родились две девочки — Анна и Ксения.

В материале издания «Экспресс-газета» рассказывается, что Шаталова и ее супруг несколько раз расставались и сходились, однако в конце концов их союз распался.

«Когда мы с ним только сошлись, он пил по два литра водки в день, но я заставила его пить поменьше... В начале нулевых мы с Григоряном на пару лет разбежались, опять воссоединились и снова разбежались», — цитируют журналисты Дарью Шаталову.

На сегодняшний день Армен Григорян состоит в отношениях с Наталией Серой — она является его концертным директором.

close 100% Армен Григорян и Наталия Серая Антон Новодережкин/ТАСС

Армен Григорян общается с детьми от двух предыдущих браков. В одном из интервью он признавался, что его старшие сын и дочь всего добиваются самостоятельно.

«Я сыну совершенно не помогал ничем, кроме как советом. Он сам добился всего в жизни. Я думаю, что это правильно. Сейчас и дочь моя устроилась на работу. Я, конечно, мог позвонить своим друзьям, знакомым, чтобы устроить ее на работу юристом, но она сама написала резюме, поступила на работу. Это сейчас очень ценно. Мне кажется, нужно с самого начала воспитывать детей таким образом, чтобы они пробивались в жизни самостоятельно», — рассказывал он порталу «Матроны.ру».

Лидер группы «Агата Кристи» трижды вступал в брак. Его первой супругой стала девушка по имени Татьяна. Они познакомились в начале 1990-х и вскоре поженились. В 1996 году у пары родился сын, которого назвали в честь отца. Однако супруги расстались.

Второй женой рок-музыканта стала модель и дизайнер Анна Чистова. Правда, и с ней у Самойлова не сложились отношения.

После второго развода Глеб Самойлов некоторое время встречался с режиссером Валерией Гай Германикой. Они познакомились на работе: Валерия Гай Германика сняла для «Агаты Кристи» клип на песню «Никто не выжил». Затем режиссер отправилась вместе с группой на гастроли.

Самойлов и Гай Германика были вместе около года. Лидер группы «Агата Кристи» признавался в интервью Super.ru, что практически не поддерживает отношения с экс-возлюбленной.

«Моя личная жизнь была вывернута наизнанку и вывешена во всех желтых изданиях. Я больше этого не хочу. После нашего расставания мы пересекались раза два-три. Первое время было болезненно. Сейчас ей не до меня и мне не до нее», — объяснял он.

В 2016 году Глеб Самойлов женился в третий раз. Его избранницей стала журналистка Татьяна Ларионова. Они познакомились, когда девушка брала интервью у рок-музыканта. Супруга младше артиста на 16 лет.

close 100% Глеб Самойлов и Татьяна Ларионова Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В одном из недавних интервью Глеб Самойлов рассказывал, что у него практически нет друзей. Он общается лишь с участниками своей группы The Matrixx, а также с женой Татьяной.

«У меня немного друзей. В основном это люди в соцсетях. Но с ними общаемся не каждый день. А личный круг общения совсем небольшой — жена Таня и команда The Matrixx, которая осталась со мной», — рассказывал он News.ru.

Сергей Бобунец познакомился с супругой Диларой в школьные годы в Екатеринбурге. По профессии его жена работает дизайнером и архитектором. У пары есть сын — Никита. Долгое время Сергей Бобунец вместе с семьей жили в Екатеринбурге.

В 2012 году в СМИ появилась информация о том, что лидер «Смысловых галлюцинаций» приобрел участок земли под Анапой.

«С детства хотел жить у моря, а поскольку обитаю в центре материка, в Екатеринбурге, осуществить задуманное долго не получалось. И вот я наконец купил себе участок под Анапой», — цитировали Бобунца журналисты «Экспресс-газеты».

В 2018 году музыкант в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что переехал с семьей в Сочи.

«Я случайно попал в Сочи и понял: господи, так вот же, все просто. И сделал этот шаг. Поэтому я не хвастаюсь, что живу в Сочи, когда я выкладываю фоточки с морем или в горах. Я просто пытаюсь людей мотивировать: вы тоже можете это сделать, если захотите, если вам очень нужно — делайте это», — признался он.

Сергей Бобунец редко публикует снимки с супругой и сыном в социальных сетях. Однако иногда это случается. Так, в ноябре 2021 года он выложил снимок с Никитой в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и признался, что после рождения сына ему стало везти в творчестве.

close 100% Сергей Бобунец с сыном Никитой sergey_bobunets/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Буквально через год после его рождения мы уже звучали на федеральных радиостанциях и начали гастролировать. Я очень хотел, чтобы мой сын чувствовал себя защищенным и уверенным. Важно было стать для сына примером того, что в жизни возможно все. Даже то, что кажется нереальным», — написал артист.

Сын лидера рок-группы «Смысловые галлюцинации» Никита Бобунец тоже связан с музыкой. Он основал группу «Шарташ». В этом году музыканты выпустили первый альбом.