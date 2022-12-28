«На ТВ все женаты или встречаются»: ведущие Первого канала впервые рассказали о служебном романе

Несколько лет назад журналисты Екатерина Березовская и Константин Панюшкин познакомились во время работы на программе «Время», а затем поженились. 1 января 2023 года популярная новостная программа отмечает юбилей — 55 лет. Березовская и Панюшкин в интервью «Газете.Ru» рассказали не только о совместной работе, но и о том, как начинался их роман.

— Расскажите, как вы познакомились друг с другом?

— Константин Панюшкин: Знаете, это как в том анекдоте: «Что такое семейная жизнь? Я работаю. Она работает. Вечером мы едим». У нас так примерно с самого начала.

— Екатерина Березовская: Да нет, ну все на самом деле было очень романтично. Мы правда познакомились на работе. Костя как раз приехал из Петербурга после третьего курса работать корреспондентом, а я проходила стажировку. И все как-то закрутилось.

— Первое впечатление друг о друге — каким оно было?

— Константин: Во-первых, Катя была самая высокая. Ну, самая стройная. Вся такая серьезная, ходила начитывала свои сюжеты…

— Екатерина: Я, кстати, очень хорошо помню, как вообще на Костю обратила внимание. У нас в комнате висел телевизор, и там шел сюжет. Мне очень понравился голос корреспондента, я как-то это зафиксировала — и все. А уже потом Костя к нам пришел, и я уже сопоставила голос и внешность (улыбается).

— Как проходило ваше первое свидание?

— Константин: По-моему, мы первый раз пошли просто в кафе где-то рядом с работой. А уже потом через какое-то время в бар, был такой модный Rolling Stone на Красном октябре. А потом много куда ходили: в кино, на выставки, их Катя очень любит.

— «Конфетно-букетный» период, как долго он длился?

— Екатерина (смеется): Ну я бы хотела верить, что он еще длится!

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— Приходилось ли вам скрывать роман от коллег и начальства Первого канала? Или проблем не было?

— Екатерина: Проблем никогда не было, да и вообще на телевидении все или женаты, или были женаты, или встречаются. Свободного времени у всех крайне мало, вот и получается, что знакомятся в основном на работе. С самого начала мы шифровались, это было классно…

— Как друзья и родители отнеслись к вашему роману?

— Екатерина: Очень позитивно. Мне иногда кажется, что мои родители любят Костю больше, чем меня (смеется). На самом деле еще до того, как они познакомились, мои мама и папа много раз видели Костины сюжеты, поэтому было ощущение, что они и так его знают давно.

— Константин: Да, получилось так, что с Катиными родителями я познакомился раньше, чем она с моими. Наверное, окончательно все перезнакомились, когда мы поехали в Петербург на Новый год, там все были в сборе. Ну и, конечно, да, все были очарованы.

— Как скоро вы поженились?

— Екатерина: Костя сделал предложение, когда я уже перестала его ждать (смеется). Года через три с половиной!

— Константин: Да, примерно через это время. Мы были в Петербурге на каких-то каникулах, пошли в Эрмитаж.

— Екатерина: Я честно скажу, что я не подозревала вообще ничего. Мы всегда ходим в Эрмитаж, когда приезжаем, такая наша традиция. И вот я понимаю, что очень долго, уже неестественно долго ходим по музейным залам, по каким-то лестничным пролетам, и Костя какой-то нервно-воодушевленный…

— Константин: Я искал самое безлюдное место…

— Екатерина: Да, оказалось, Костя просто ждал подходящего момента, когда вокруг никого не будет. И вот он останавливается, встал на одно колено и протянул мне коробочку с кольцом... Я была в таком шоке, что вообще не помню толком, что он говорил, что я говорила. Но закончилось все благополучно!

— Константин: Из Эрмитажа, наконец, можно было быстренько уходить!

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— Как проходила ваша свадьба?

— Екатерина: Свадьба была фееричная. Наши друзья ее до сих пор вспоминают, хотя прошло уже 8 лет.

— Константин: Все было правда очень весело и душевно, были все наши родные, все школьные и институтские друзья. Катины подруги приехали из Москвы утренним «Сапсаном», наша свидетельница летела часов 30 из Бразилии с чемпионата мира по футболу, где она работала. Много танцевали, шутили, пели…

— Жить с коллегой — сложно? Мешает ли профессия вашим отношениям? Часто ли в семье вы обсуждаете работу? Или стараетесь переключаться на другие темы?

— Константин: Мы просто уже так давно вместе, что сложно представить, как это — быть с кем-то, кто не знает нашу телевизионную кухню... Работу, конечно, обсуждаем…

— Екатерина: А как не обсуждать? В некоторых рабочих вопросах я даже не знаю, кто меня поймет лучше, чем Костя. И рассказать я ему могу что угодно, пожаловаться, например, на кого-нибудь (смеется).

— Константин: Меня обсуждение работы никогда не тяготило, это же большая часть нашей жизни.

— Екатерина: Но, конечно, иногда надо отдыхать от потока информации. Костя очень любит слушать новости дома по радио, и вот тут я могу превратиться в фурию и попросить выключить (улыбается).

— Каково вам было работать вместе? Знаю, что однажды вы брали интервью друг у друга…

— Константин: Не могу сказать, что мы прямо часто пересекаемся на работе. У Кати эфиры, у меня сюжеты и командировки — поэтому если только на обеде в телецентре.

close 100% katya_berezovskaya_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— Екатерина: Полноценное интервью — нет, не брали, но мы регулярно общаемся во время прямых включений. Зрители иногда говорят, что у нас там флирт какой-то, но я бы не сказала. Все-таки прямой эфир — это огромная ответственность и напряжение, поэтому мы просто работаем.

— 1 января программа «Время», которая выходит на Первом канале, отметит юбилей. Известной новостной передаче исполнится 55 лет. Вспомните самое незабываемое событие, связанное с вашей работой?

— Екатерина: Если и есть магия телевидения, то мы ее точно почувствовали, когда были запуск и возвращение первого в мире киноэкипажа, участников суперпроекта Первого канала и «Роскосмоса» «Вызов». Я была в нашей новой виртуальной студии, а Костя «в поле».

— Константин: Да, все это и правда было невообразимо. К моменту старта мы уже несколько месяцев снимали подготовку Клима Шипенко и Юлии Пересильд, но только стоя у самой ракеты, провожая экипаж на стартовом столе, осознали, что все это всерьез. А когда пришло время встречать, Константин Львович уже получил предмонтаж кадров запуска ракеты — и поверьте, так это еще не снимал никто и никогда.

— Екатерина: Особенно волнительно было, когда мы ждали их возвращения. Буквально за несколько секунд до команды «мотор» мы уже стали получать первые кадры из Казахстана, и прямо все замерло внутри: вот-вот прилетят.

— Константин: Представьте, степь, десяток вертолетов нарезают круги вокруг крошечного аппарата, спускающегося на парашюте, а внизу поднимают пыль колонны внедорожников встречающей экспедиции. А потом приземление, открытие люка, мы наконец увидели экипаж, интервью — там, в поле, царила абсолютная эйфория. И самое главное, все это было в прямом эфире — до Первого ничего подобного российское телевидение не показывало.

— Екатерина: Я прямо отчетливо помню, как у меня в студии было полное ощущение, что я там рядом с Костей и всей нашей огромной командой.

— Константин: Да, в общем, вместе со всей страной теперь ждем кино.

— Завершая интервью, хочу узнать, как вы относитесь к отношениям «напоказ». У Екатерины есть соцсети, она часто публикует семейные фотографии. В то время, как я понимаю, у вас, Константин, нет своего блога…

— Константин: Мне кажется, чем старше становишься, тем меньше хочется выставлять что-то напоказ, поэтому соцсетей не веду.

— Екатерина: Ну, я тоже не злоупотребляю огромным количеством фото, но иногда все-таки хочется поделиться чем-то хорошим в соцсетях. Уже давно заметила, что именно снимки с работы, где есть какая-то наша первоканальная телевизионная кухня, подписчикам интереснее всего — они собирают огромное количество лайков.