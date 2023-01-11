«Ради первого концерта дочери продала квартиру родителей»: колонка мамы блогера Миланы Стар

Ирина Маирко — мама, продюсер блогера Миланы Стар, за которой сегодня следят более семи млн подписчиков в разных соцсетях. Когда девочке было семь лет, она выпустила свой первый видеоклип на песню «Малявка». Сейчас это видео на YouTube посмотрело более 400 млн человек. Ирина Маирко рассказала «Газете.Ru», с чего начинался творческий путь дочери.

Талантливая девочка

Мне кажется, Милана с рождения начала петь. Вместо плача она как птичка каждое утро будила меня своими новорожденными песнями.

Я не знаю, откуда это взялось: генетика, врожденный талант или влияние классической музыки, которую я постоянно слушала будучи беременной. К четырем годам Милана уже знала песни Майкла Джексона. Она по-прежнему любит музыку этого артиста, а также группу Queen. Из современных музыкантов ей нравится группа Black Pink. У Миланы очень хороший вкус.

Когда Милане было всего четыре года, ее пригласили принять участие в шоу «Один в один», где она выступила с пародией на Ани Лорак и ее песню «Зеркала». Впоследствии ролик выступления разлетелся по интернету, его посмотрело большое количество зрителей. Милана абсолютно органично и уверенно держалась на сцене. Жюри покорила ее непосредственность. Затем Милану стали приглашать и в другие ТВ-проекты.

Дочь стала заниматься в творческой школе, где посещала уроки по вокалу, актерскому мастерству, фортепьяно. Мы с бывшим мужем (актер Виталий Гогунский. — «Газета.Ru») поняли, что ей это нравится, и решили попробовать записать ей первую песню. Клип на композицию «Малявка» набрал 400 млн просмотров в YouTube.

Трудности

Когда Милане исполнилось 10 лет, я всерьез взялась за ее творческую карьеру. У дочки появились поклонники. Ее знали во многих городах России. Я поняла, что пришло время первых гастролей.

Денег не было. Я переживала развод и осталась одна без финансовой поддержки. Но я видела, как Милана увлеченно занимается творчеством, хотелось открыть для нее новые возможности. Я поняла, что дочка готова выйти со своими песнями на большую аудиторию уже в офлайн. Материала было так много, что хватало на сольный концерт.

Безденежье, развод, депрессия — в тот момент любимый мужчина говорил, что не верит в меня. Это мотивировало на безумный поступок: наплевав на страх и неуверенность, просчитав все риски, я пришла к своим родителям и попросила помощи. Мама и папа согласились продать квартиру в Череповце, дав тем самым возможность вложиться в первое сольное шоу Миланы «Не малявка».

Я знала, какое шоу сделать, чтобы публика увидела не только того самого ребенка с YouTube. Хотелось раскрыть талант дочери. Хотелось, чтобы зрители поняли, как красиво она поет вживую.

Я безумно благодарна своим родителям за поддержку. Сейчас они живут с нами по соседству в огромном частном доме.

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Успех

После первого сольного концерта пришел настоящий успех. Мы стали развивать YouTube-канал, начали гастролировать по России, открыли интернет-магазин и запустили творческую онлайн-школу.

18 февраля 2023 года состоится очередной концерт Миланы, приуроченный к ее дню рождения — это будет одно из самых значимых событий уходящей зимы для детей. Уже сейчас все билеты на концерт проданы.

Родителям я бы посоветовала ни в коем случае не навязывать детям свои желания. Нужно слышать ребенка, помогать ему раскрыть талант, а не придумывать за него, чем ему заниматься.

У нас с Миланой получилась отличная команда. Мы прекрасно слышим друг друга.

После четвертого класса Милана захотела перейти на домашнее обучение. Я поняла, что действительно такой формат ей подходит. В вопросе учебы я просто прислушалась к мнению дочери и согласилась попробовать. Пока все устраивает. Милана не пропускает уроки из-за съемок или концертов, она смотрит их в записи в любое свободное время.

Денежный вопрос

У Миланы всегда есть мотивация. За свои выступления она, конечно же, получает карманные деньги и тратит их на то, что хочет. При этом она знает цену деньгам. В своем возрасте она финансово ориентирована. Милана не тратит деньги по пустякам. Приятно, что дочь часто делает хорошие подарки родным и друзьям.

Большую часть дохода от концертов я вкладываю в творчество дочери. Это непрекращающийся процесс: чем больше доходы, тем больше расходы.

О хейтерах

Бывает нас осуждают. Кому-то не нравится стиль и творчество Миланы. Люди, наблюдая за блогерами, бесятся, так как у нас есть возможность зарабатывать больше. Не все могут порадоваться за успех чужого человека.

Милана переживает из-за хейтеров. Она всегда пропускает весь негатив через себя. Но мы работаем над этим с психологом.

Хватает и завистливых «подруг», которые иногда такое говорят, что у меня волосы дыбом встают. Но конкуренцию никто не отменял. Хотя я их понимаю, сложно дружить с красивой и талантливой подругой.

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Об отношениях Миланы с отцом

У Миланы с ее отцом, к счастью или к сожалению, нет никаких отношений. Вот уже пять лет они не виделись. Он не помогает финансово. Я подала в суд на алименты в апреле 2022 года, но до сих пор ни копейки от отца дочь не получила. Ему удается скрывать доходы и показывать, что у него на счету ноль рублей. Даже его последнее сообщение было таким: «Свои 0 рублей ты получишь».

Морально он дочь тоже не поддерживает. Наоборот, может написать Милане, что у нее не та обувь или не те ногти. В общем, слова восхищения от него закончились в 2018 году.