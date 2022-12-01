Ирина Салтыкова: «У меня достаточно хитов, так зачем мне париться?»

Этой осенью Ирина Салтыкова участвует в проекте «Суперстар» на НТВ. «Газета.Ru» пообщалась с певицей и расспросила ее об отношении к жюри, новых песнях и отсутствии ностальгии по 90-м.

— Прежде всего хочется поговорить про проект «Суперстар», который сейчас идет на НТВ. Сразу ли вы согласились принять участие в этом шоу? Или вас пришлось немного поуговаривать?

— Сразу! А почему я должна была сомневаться? Я знала эту программу, она мне нравилась.

— Шоу «Суперстар» обсуждают не только из-за ярких номеров, но и из-за столкновения артистов с членами жюри. На прошлой неделе СМИ писали про Леру Кудрявцеву и Катю Лель, и про вас и Стаса Пьеху. Можете прокомментировать эти конфликты?

— В случае с Катей Лель скажу, что жюри должно быть более корректным и воспитанным, потому что состоявшемуся артисту не хочется, чтобы его отчитывали, как ребенка. Мнение некоторых членов жюри — их личное мнение, оно необъективное, нужна корректная формулировка. В этом вся проблема, поэтому артисты так реагируют. Если бы я сидела в жюри, я бы побоялась обидеть человека, особенно после проделанной работы. Тебе может нравиться номер, а иногда не нравиться. Ну во втором случае просто скажи: «Мне не нравится». Все. Точка. Но это не значит, что надо добавлять, что исполнитель плохо спел.

— А Стас Пьеха был корректен с вами?

— Нет, не был. Одно и то же постоянно бубнил. Я этим недовольна. Не ожидала от Стаса такой странной реакции, если честно. Я думала, что он такой воспитанный парень, но в разговоре со мной он перегнул палку. Мне не понравилось. Мне и Лера (Лера Кудрявцева — «Газета.Ru») что-то сказала, и это мне не понравилось, но ладно, я ее прощаю, потому что знаю ее. Маша (Маша Распутина — «Газета.Ru») и Сергей Соседов ничего плохого не говорили.

А вот Стас переоценил свои возможности. Ну, если бы он был Майклом Джексоном, еще бы можно было выслушать его позицию (смеется). А так он всего лишь Стас Пьеха.

— Вы близко к сердцу воспринимаете критику на шоу?

— Относительно. Порой мне все равно, что говорят, так как у меня есть мнение. А порой… Я могу отреагировать из-за невоспитанности говорящего. В принципе мне по барабану. Я знаю свои достоинства и недостатки, поэтому рекомендую другим тоже знать их. Когда это понимаешь, ты на других не будешь выливать грязь, обижать. Нужно к людям относиться, особенно к артистам, с большим пониманием.

— Из года в год многие участники «Суперстара» говорят, что самый строгий член жюри — Сергей Соседов. А вы как считаете?

— Да нет. Говорю за себя, так как я не слышала, как других оценивали. Сергей Соседов с уважением и с любовью ко мне отнесся, Маша Распутина тоже, у Леры Кудрявцевой был момент, не буду на нем акцентировать внимание…Только Стас мне не понравился. Совершенно был необъективен, просто нес чушь, как попугай где-то услышал и повторял одно и то же.

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— В эфире одной из программ «Суперстар» появился Андрей Губин. Известно, что артист уже долгое время не выступает с концертами из-за болезни. Удалось ли вам пообщаться за кулисами программы с артистом?

— Нет, я с ним не общалась.

— Вы переживаете за здоровье Андрея?

— Конечно, переживаю. Жалко парня. Вообще грустно, ведь от алкоголя столько людей потеряли. Ужасно! Ладно, когда природа тебе подсовывает какую-то болезнь, а тут… Не все справляются.

— Но вы никогда с Губиным близко не общались?

— Нет, не было такого.

— Вообще у вас бывает ностальгия по шоу-бизнесу 90-х и тому, что происходило в то время?

— Нет, никогда. Меня все устраивает в настоящем.

— А если говорить про музыкальное творчество: нет желания совершить громкое возвращение на сцену с новой музыкой, отойдя от репертуара 90-х?

— У меня такого желания нет, но есть желание записать хорошую песню. Думаю, это скоро случится, буквально сегодня предложили поработать над новогодней композицией. Надеюсь, успею сделать в этом году!

— А нет мысли спеть с каким-нибудь блогером или тиктокером, как сейчас многие делают?

— Нет, мне это неинтересно. Не понимаю просто, зачем? Кто-то это делает, чтобы поднять популярность, но мне не нужно. Я и так достаточно известна, поверьте мне. Да и нет у меня среди современных блогеров какого-то фаворита. Я вообще не слежу за «ТикТоком» и туда не захожу.

— А как вы относитесь к вашим коллегам по сцене, которые записывают хиты с блогерами? Тот же Филипп Киркоров.

— Прекрасно отношусь. Это его желание. Пусть делает то, что хочет, почему я должна возмущаться? Это их дело, их право. Они пробуют. Я не слежу, не смотрю, я очень редко наблюдаю какие-то новые музыкальные программы, иногда, если попадаются случайно, то смотрю, а чтобы специально… Я уже все это прошла. Это в начале карьеры есть интерес, а сейчас такого нет.

— Что из музыки вы сейчас слушаете?

— Скажу вам честно, всегда очень редко это делаю и мало. В основном мне Алиска (Алиса Салтыкова, дочь Ирины Салтыковой — «Газета.Ru») подкидывает что-то новенькое из западной музыки. Мы все-таки, чего скрывать, отстаем. У нас в России свой определенный музыкальный формат, попроще, с западным не сравнить.

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— В таком случае, чего не хватает нашей музыке?

— Много чего не хватает. Но я не хочу никого обидеть (улыбается).

— Тем не менее у вас выходят новые релизы. В 2021 году вы записали песню с Михаилом Гребенщиковым. Почему, кстати, с ним?

— Ой, Мишка позвонил, сказал: «Давай запишем!». Мне было неудобно отказать. Я его уважаю, люблю. Ну и ради прикола. Почему нет? Для меня в этом нет ничего сложного. Это просто эксперимент — не для того, чтобы сделать хит. У меня нет сейчас такой задачи.

У меня достаточно хитов, с которыми я могу работать, а это самое главное. Мои песни все знают! Я пою в концертной программе «Серые глаза», «Голубые глазки», «Сокол ясный», «Бай-бай», «Солнечный друг», «Я скучаю по тебе». Все хором подпевают. У меня хватает хитов, зачем мне париться?

— Вы уже упомянули вашу дочь Алису. Насколько я знаю, в 2019 году она вернулась из Лондона в Россию и начала строить здесь музыкальную карьеру. Как сейчас у Алисы дела?

— Она уже опять живет в Лондоне. Мы здесь попробовали, и ей не понравилось, она сказала, что не хочет петь наш формат, она музыкант, ей это не близко, и уехала обратно. Вы знаете, Алиска живет почти 20 лет за границей, естественно, ей там комфортнее.

— Алиса ходит по звукозаписывающим компаниям или пытается продвинуть свою музыку, используя социальные сети? Я видела, что у нее, например, есть YouTube-канал.

— По лейблам она тоже будет ходить, просто сейчас не так много времени, она другими делами занята. Когда она жила в Москве, она кое-что растеряла, поэтому как все восстановит, задачи на музыку грандиозные.

— Получается, что Алиса занимается музыкой и параллельно у нее есть какая-то основная работа?

— Конечно, она обеспечивает себя, работает в одной компании.

close 100% Ирина Салтыкова (справа) с дочерью Алисой, 2019 год Global Look Press

— Еще одна тема, которая многих интересует: ваши секреты красоты. Вы не раз признавались в интервью, что не приемлете «уколы красоты». Вы выступаете за правильный домашний уход. Можете рассказать, из чего состоит ваша ежедневная бьюти-рутина?

— Я в основном пользуюсь косметикой одного люксового бренда, уже лет 20, как минимум. Но параллельно всегда пытаюсь пробовать новые марки, и, вы знаете, нахожу что-то эффективное: маски, сыворотки. Я очень люблю косметику. Как перестаешь пользоваться, конечно, качество кожи становится хуже. Но если пользоваться каждый день кремом, то прекрасно все. Крема люблю и маски. Бывает, что даже дешевая маска оказывается очень клевой. Что касается тела, обожаю массажи! Они имеют огромное значение, в этом я уже убедилась. Перед тем, как поехать на отдых, делаю примерно десять массажей: тело вообще не узнать!

— Спортом занимаетесь?

— Да, занимаюсь. Делаю упражнения с тренером: три раза в неделю у себя дома. В тренажерный зал не хожу, не люблю.

— Вы любите отдыхать на море, и каждый раз демонстрируете свою загорелую фигуру в социальных сетях. А как относитесь к тому, что сейчас уходит тренд на загорелое тело? Многие косметологи говорят, что загорать вредно.

— Да мне все равно, что там говорят. Я люблю загорать и делаю это всегда! Я пользуюсь кремами на пляже, и все замечательно. Не надо появляться на пляже в то время, когда можно сгореть. Я в это время и не загораю. Кожа от солнца у меня становится свежей, напитаной, не сухой. Если правильно загорать, то становишься прекрасной, как кукла! Вот сейчас сижу с вами разговариваю, а у меня ноги аж блестят! Так что у меня свое мнение на этот счет, я ориентируюсь только на свои ощущения. Все должно быть в меру. Конечно, некоторые загорают до состояния уголька. Так быть не должно. Нужно смотреть на свое состояние кожи. Вот у меня от загара она становится лучше. И лицо, и тело — все лучше. Но нечасто я это делаю: раз в три месяца. Неделю загораю. Ну разве это много? Зато витамин Д в порядке.

— Вы часто выкладываете в социальные сети снимки своей мамы, которая тоже замечательно выглядит. Как изначально было: она делилась с вами какими-то секретами красоты, или, наоборот, вы ей даете советы, как ухаживать за собой?

— Ей советы не нужны, у нее все в порядке. Мама мне привила вкус. Знаете, все женщины рождаются красивыми, а вот дальше зависит от их образа жизни и ухода. Нам повезло с генетикой, плюс я добавила свой вкус, вот и получается, что я хорошо выгляжу (смеется). Мама у меня с натуральной красотой, ничего никогда не делала.

Что помогает сохранить молодость? Наверное, хорошее настроение, доброта — элементарные вещи, но они работают!

— После известных всем событий в этом году в России заблокировали некоторые социальные сети. Многие звезды ушли в Telegram или вообще перестали публиковать что-либо. Какую роль соцсети сегодня играют в вашей жизни?

— Мне нравятся соцсети, потому что там все мои новости из первых уст. Сейчас мне даже не интересна пресса или телевидение, потому что все, что надо, я выложу в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Telegram. Мои поклонники и так все увидят. Я, наверное, меньше стала пользоваться соцсетями, но я не выкладываю все подряд: должно что-то оставаться за кадром. Я публикую то, что касается музыки, какие-то события из жизни. Я знаю, что, например, подписчиков интересует моя фигура, я выкладываю снимки, где она видна. Какие-то такие вещи.

close 100% Шоу «Суперстар!»/НТВ

— Хейтеров у вас много?

— Я комментарии от таких людей сразу удаляю. Я не переживаю по этому поводу. Да, они были, есть и будут. Так что сразу тем, кому не нравлюсь, скажу, нечего заходить на мою страницу: в блок сразу. Я же не проверяю психическое состояние таких людей: не знаю, дружат они с головой или нет?

— Приближается Новый год и пора «Голубых огоньков». В этом году сперва хотели запретить показ развлекательных программ на Новый год из-за непростой ситуации в мире, но недавно стало известно, что новогодние программы на ТВ покажут. Как вы относитесь к такому явлению, как телевизионный «Голубой огонек»? Я вас давно не наблюдала в новогодних телепередачах.

— Я отношусь нормально к «голубым огонькам». Развлекательный контент всегда нужен независимо от того, какое время. Ну есть огоньки интересные, а есть не очень: когда на экране одни и те же артисты.

Да, меня мало в огоньках. Я бы хотела туда, но не приглашают — и не надо. Я сама не звоню, не прошусь. А так я не против.

— Почему вас не приглашают?

— На их взгляд я, наверное, менее популярная, чем другие артисты.

— Как будете отмечать Новый год?

— Не знаю, у меня уже праздничное настроение (улыбается). Я жду работу, хочу выступать в новогоднюю ночь. Пока нет предложений, и я переживаю. Но время еще есть.