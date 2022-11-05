«С удовольствием спою с исполнителем SHAMAN». Интервью с певицей Катей Лель

Накануне выхода нового сезона шоу «Суперстар!» «Газета.Ru» поговорила с певицей Катей Лель о ее участии в известном проекте НТВ, отношении к современной музыке и любимом времяпровождении с дочерью Эмилией.

— Прежде всего хочется поговорить про шоу «Суперстар!». Сразу ли вы согласились на участие в проекте?

— Первый раз «Суперстар!» случился в моей жизни 14 лет назад. Тогда я была беременна дочкой, поэтому когда меня пригласили во второй раз, я уже имела опыт и полное понимание того, что это за проект. Безусловно с годами он становится еще лучше, краше, интереснее, поэтому я согласилась вновь участвовать.

— Что изменилось в проекте «Суперстар!» за эти 14 лет?

— Поменялось все в полной мере. За 14 лет изменился состав участников, частично жюри, но не все – Сергей Соседов с нами с самого первого выпуска.

Я бы сказала, что это шоу одно из главных в нашей стране. Оно может похвастаться не только высокими рейтингами, но и своей профессиональной командой. Все внимательно относятся к каждому артисту, подбирают ему репертуар, иногда доходит до таких стилей, совершенно несвойственных тому или иному исполнителю. Порой мы иногда сами не представляли, что, оказывается, способны на такое. Но в этом весь кураж, адреналин.

Оценки, исходящие от жюри, да они не всегда нас устраивают, не всегда мы с ними согласны. Безусловно мы все давно состоявшиеся артисты, но шоу на этом и строится: сталкивается артистическое эго и мнение жюри.

— Про жюри. Из сезона в сезон самым строгим членом жюри считают Сергея Соседова. Вы с этим согласны?

— Он абсолютно непредсказуемый и много знающий. Сергей имеет право рассуждать как критик, потому что обладает нужными компетенциями. Другой вопрос, что у него своя правда, а у артиста своя, поэтому далеко не всегда мы согласны с ним. Это естественно.

— А вы пытались на съемках «Суперстара!» отстаивать свою точку зрения?

— О да! Когда я наблюдаю со стороны критику и вижу, как люди говорят: «Да, спасибо, спасибо!», это меня удивляет. Я понимаю, что многие боятся, далеко не все могут ответить, постоять за себя. Но, если сравнивать меня в «Суперстаре!» 14 лет назад и сегодня, то, конечно же, это другой опыт жизни, другое развитие, и, что очень радует, свобода выбора в том, что ты можешь высказать свою точку зрения, в чем-то не бояться, потому что ты уже состоявшийся артист и можешь не подстраиваться под кого-то.

— Ощущали ли вы сильную конкуренцию, выступая на проекте?

— Дело в том, что я пришла на проект не бороться, а получить удовольствие от творческого процесса. Те коллеги, которые участвуют со мной в «Суперстаре!», бесспорно, я радуюсь их успехам. Я понимаю, какой стоит труд за каждым выступлением.

close 100% Шоу «Суперстар!»/НТВ

— Если говорить не про проект, а про творчество – насколько конкуренция важна для артиста?

— Конечно, она важна! Если у артиста не будет амбиций и эго, то он не будет идти вперед.

— А что вас лично мотивирует быть лучшей в творчестве?

— Я считаю, что никогда нельзя останавливаться, чтобы не происходило вокруг. Если ты чувствуешь себя комфортно в этом мире, и при этом ты здоров, то следуй зову сердца, иди навстречу мечте, воплощай задуманное, и то, что так тебя радует в этом мире.

Я обожаю музыку. Я растворяюсь в творческом процессе. Для меня музыка – это спасение в любых ситуациях.

— Вы следите сейчас за творчеством современных исполнителей? Или вдохновляетесь только старой музыкой?

— Признаюсь честно, что не особо наблюдаю за современными артистами, потому что вокруг много тех, за кем не надо следить вообще. Все-таки жизнь показала, что мелодии прошлого – только они прекрасны, навсегда и остаются в сердце, и сегодня перепевая на «Суперстаре!» многие хиты, даже в новом амплуа, понимаешь, что эти композиции на века. А то, что выходит сейчас, порой не осознаешь, о чем это вообще? Ты даже не вспомнишь завтра об этих песнях. Конечно, бесспорно, есть исключения – талантливые ребята, такие как Johnny, с красивым голосом и песнями, которые цепляют, но таких, увы, мало….

— А как вы относитесь к творчеству ныне популярного исполнителя SHAMAN?

— Песни у него очень нужные, патриотичные, и он прямо ворвался с музыкой, которая до нерва оголяет человеческую душу! Он поймал тот самый момент, который необходим для единения русских душ, для того чтобы не сдаваться, поднимать свои головы, несмотря ни на что, и веря друг в друга и любя друг друга идти дальше, спасая нашу родину. Это просто потрясающе, что SHAMAN так вовремя это преподнес – одарил людей своим творчеством и вдохновил их.

— Хотите спеть с ним дуэтом?

— Почему нет? Если будет прекрасная песня, то с удовольствием.

— Вашей дочери Эмилии сейчас 13. Скажите, сложно ли вам выстраивать отношения с дочерью-подростком?

— Конечно, каждый подросток по-своему ведет себя в это время. Происходит становление личности, им кажется, что они все знают лучше нас, естественно (смеется). Но мы с Эмилией умеем находить компромисс, договариваться, как подружки. Она у меня молодец, поддерживает маму, приезжает на съемки «Суперстар!».

close 100% Катя Лель с дочкой katyalelofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— Хочет ли она пойти по вашим стопам?

— Уже нет. Раньше хотела, в детстве. Я ее отговаривала, говорила, зачем тебе, моя девочка, это такая сложная профессия! На что она мне говорила: «А ты почему поешь?». Я ей говорила, что петь надо, если ты понимаешь, что музыка – твоя жизнь, без чего ты не сможешь дышать, жить, но лучше все равно хорошо подумать. Я ее предупреждала, что профессия артиста – не то, чем может казаться. За бесконечным праздником, эйфорией, цветами стоит колоссальная работа, труд. Слава Богу, с годами она это поняла.

Сейчас уже она не стремится к этой профессии. Эмилия учится в школе Дмитрия Кабалевского на фортепианном отделении, уже оканчивает его, а дальше будет выбирать, с чем свяжет жизнь.

— То есть сейчас у нее нет представления, чем она будет заниматься?

— Ей нравится гостиничный бизнес. Она смотрит на наших друзей, которые управляют отелями и хочет также. Но я ей говорю, что для этого надо учиться и иметь профессиональные навыки. Пусть идет, куда ей захочется. Я думаю, она еще сто раз передумает!

— А вы строгая мама?

— Стараюсь быть строгой, но не всегда получается. Мне муж обычно говорит, что нельзя же так сильно любить, чтобы так общаться с ребенком, всегда его превознося. Да, очень легко говорить мужчинам, которые не вынашивают детей. Ты не можешь соизмерить любовь к ребенку. Ты или любишь его безусловной любовью, либо нет.

— А как вы обычно проводите время с дочерью?

— Можем и в магазин пойти, можем и в кино, в театр, просто погулять. Она любит проводить время с нами, с мамой и папой. Если это гастроли, где-то на курорте, мы ее всегда с собой берем, чтобы помимо выступлений, все еще и отдохнуть успели. Всегда Эмилия рядом с семьей. Она уже привыкла быть рядом в любых ситуациях и расти за кулисами, конечно же.

— Наверняка друзья и одноклассники Эмилии в курсе, что у нее известная мама. Как они к этому относятся? Просят Эмилию познакомить их с вами?

— По-разному. Она обычно отмалчивается, но если складывается так, что они встречают меня, мы можем вместе провести время – например в кино пойти с Эмилией и ее подружками. Приглашаем вместе с нами отдохнуть куда-то. Когда одноклассники узнают обо мне, то обычно просят передать привет или отзыв о новой песне, мне кажется, что это здорово.

— Вы сказали, что любите с Эмилией ходить в кино. Что последнее смотрели?

— Мы смотрели фильм российского производства «Артек. Большое путешествие», потому что дочь очень любит лагерь «Артек», была там несколько раз. Так же, как и я в своем детстве. Она захотела поехать в лагерь после моего рассказа. Я поделилась с ней, как ездила в пионерский лагерь, как это было увлекательно. Когда я ей это рассказывала, она смотрела на меня с широко раскрытыми глазами. А после поездки Эмилии в «Артек» я предложила сходить на фильм, чтобы увидеть лагерь из моего детства – и сравнить с тем, что она видела сейчас.

При просмотре фильма я постоянно хохотала. В какой-то момент доченька спросила, почему я так часто смеюсь. Я ей сказала: «Ну потому, что это наше детство, ситуации, песни, которые были с нами!».

Фильм получился прекрасный! Такие кинокартины очень сближают разные поколения.

— Хотела с вами поговорить про ваши секреты красоты. Недавно в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) вы выложили историю и признались, что используете ныне популярную диету «на соках». Многие диетологи говорят, что это довольно вредный способ похудеть. Вы так не считаете?

— За годы в шоу-бизнесе я много чего прошла. Я все диеты перепробовала: и белковые, и углеводные, и по группе крови. Скажу так – все относительно. Для одних подходит, а для других нет.

Большие физические нагрузки плюс строгая диета – это все очень травматично для неподготовленного человека.

Поэтому я не советую погружаться в подобное с головой, потому что сама это прошла, готовясь к съемкам клипа «Джага-джага»: тогда за короткий период я похудела на шесть килограммов. У меня были сумасшедшие нагрузки каждый день со штангами, гирями, беговая дорожка по часу. Здоровье сильно пострадало, даже несмотря на то, что рядом находился инструктор высшей квалификации.

Сегодня я использую то, что комфортно для организма – дыхательные практики, разгрузочные дни на соках холодного отжима, то, что вы видели в моих социальных сетях. Но без фанатизма – это детокс-программа на несколько дней.

close 100% katyalelofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— Как относитесь к пластическим операциям?

— Наверняка, если человек идет на это, значит он хорошо подумал. Другой вопрос, когда люди не могут остановиться на нескольких процедурах. Тогда они теряют свою индивидуальность и превращаются в кукол. Все должно быть относительно и в меру. В это играть опасно. Какие-то корректировки могут быть, но не сильные.

— Расскажите о ваших любимых бьюти-процедурах?

— Я люблю процедуры, которые не требуют дополнительного восстановления, не травмируют кожу. Не могу себе этого позволить, ведь у меня съемки, этот процесс неостановимый. Я люблю лимфодренажные процедуры, массажи – для тела. Плюс манипуляции для увлажнения и питания кожи – для лица. Особенно в моменты, когда это необходимо – после перелета, например.

— Используете инъекции и филлеры?

— Нет, я боюсь! У меня очень нежная кожа. А филлеры вообще опасная штука – это все химия. Я часто слышала, когда подобные процедуры кардинальным образом меняли лицо человека. И потом приходилось жутко мучиться.

— Как вы поддерживаете не только здоровое тело, но и здоровый дух?

— Позволяю себе бассейн, СПА-процедуры, дыхательные практики, мантры, медитации. Сегодня мы живем в то время, когда тело и душа должны пробуждаться, и мы для этого должны прилагать усилия, чтобы выйти на новый уровень осознанности. Вы же видите, что сейчас происходит? Тьма и свет показывают свои истинные лица, и если мы не будем работать над собой, мы будем в низких частотах, куда нас всех склоняют. Ни в коем случае нельзя поддаваться страху, сомнениям, погружаться в события, в которые нас хотят втянуть. Нужно быть в гармонии с миром, искать баланс, чтобы понимать, что мы есть.

— А что вам лично помогает быть, что называется, «в потоке, в ресурсе»? Возможно, вы отказались от чтения новостей о том, что происходит в мире?

— Безусловно новости я смотрю и читаю, потому что не могу быть безучастной. Я же не на другой планете живу. Я должна знать все события, которые касаются меня и близких, но все-таки не окунаться в это, не критиковать, не осуждать, потому что это дает низкие энергии и уводит нас все больше и больше в неправильном направлении.

Все-таки надо как можно больше находить позитива в любом негативе, как можно больше согревать своим светом и своим творчеством людей и верить в то, что все, что не делается, к лучшему – любая трансформация, которая происходит в этом времени, это нужная трансформация, без которой наш мир не станет светлее и не станет лучше.

Сейчас нужно как никогда видеть, слушать, смотреть – все самое светлое и позитивное, необходимое для нашего духовного роста.

— О чем мечтаете?

— Я мечтаю, чтобы как можно скорее закончилась трансформация мира. Как можно скорее наступил мир и душевное спокойствие в сердцах людей и над нами для того, чтобы люди жили в стабильности, в уверенности в завтрашнем дне и понимали, что им ничто не угрожает.