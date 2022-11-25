Певица KAYA: «Я не выкладываю снимки в соцсети с семьей, потому что большая эгоистка»

В Сети певицу Ксению Луговую обсуждают не только из-за известной фамилии и мужа-депутата Андрея Лугового, но и из-за музыки. Ксения, выступающая под псевдонимом KAYA, начала свой творческий путь в 2013 году. А до этого строила карьеру в ресторанном бизнесе. «Газета.Ru» поговорила с артисткой об успехах в музыке, помощи жертвам домашнего насилия и сложном пути к материнству.

— Я читала, что изначально ты была увлечена театром и даже думала поступать во ВГИК. В итоге по профессии ты связана с ресторанной сферой. Как так получилось?

— Я из Приморского края. Окончила школу, год работала, а затем переехала в Москву. Изначально я понимала, что в принципе поступить именно на актерский факультет у меня не получится, потому что я должна была работать, содержать себя. К сожалению, ни у кого не было возможности мне помогать. Но, тем не менее, я хотела хотя бы на капельку прикоснуться к мечте: например, поступить на тот же менеджмент, заочный факультет, но хотя бы во ВГИК, чтобы находиться около всей творческой истории. Однако по определенным обстоятельствам я завалила экзамены. В итоге поступила в театральную школу, параллельно устроилась на работу. В это же время я ходила на разные кастинги — участвовала в съемках массовых сцен, пилотов. Затем я поступила в МПГУ на менеджмент организации. К списку расходов добавилась графа: «за учебу». Съемки пришлось бросить, надо было много трудиться. Мне помог брат, который устроил работать в бутик эксклюзивных сотовых телефонов. Но в скором времени друзья позвали попробовать себя в другой сфере: так я оказалась в ресторанном бизнесе.

Я сменила работу, потому что в какой-то момент поняла, что не вижу развития, находясь в бутике. Товары там были эксклюзивными, а клиенты редкими. Было скучно. Я стала развиваться в ресторанном бизнесе: у меня получилось очень быстро подняться по карьерной лестнице, открыть много успешных проектов.

— Почему из ресторанного бизнеса ты ушла в музыку, а не обратно к мечте — в кино?

— Просто музыка была со мной всю жизнь. Мои родители связаны с этой сферой. А сама я всегда пела. Не то, чтобы я хотела стать актрисой, а вдруг стала певицей. Я — артист, и, конечно, считаю, что профессионал может и классно сыграть какую-то роль в театре и кино, и сделать крутую композицию.

Так что не могу сказать, что я ушла из кино в музыку. Просто стечение обстоятельств. Я вернулась в музыку: познакомилась с потрясающим педагогом — Натальей Зиновьевной Андриановой из «Гнесинки». И вот с этого и начался мой большой путь в шоу-бизнес. Мы начали заниматься, искать материал, записывать, пробовать.

— Получается, что, если выбирать между двумя творческими сферами, кино и музыкой, тебя больше привлекает вторая?

— Когда ты снимаешься в кино, зритель сразу видит: хороший ты актер или плохой. С музыкой немного сложнее: мы знаем огромное количество талантливых, голосистых ребят, которых никто не слушает, они не находятся в музыкальных чартах, рейтингах. Есть обратная ситуация, когда артисты, откровенно говоря, вообще не поющие, но обстоятельства складываются так, что они популярны. Я к тому, что мне всегда говорили: «Ой, тебе надо в кино, ты так играешь!». Я знаю, что мне будет проще, наверное, начать сниматься, и я тут же стану успешной. А в музыке пока у меня ровные результаты. Я сама себе доказываю, что не тиктокер, мне не нужны резкие взлеты, грязные инфоповоды. Я хочу делать качественную красивую музыку.

Еще один минус в актерстве для меня — долгие экспедиции, съемки. Бывает, что актеры месяцами живут в других городах, странах, и у них нет возможности вернуться. Я не готова к такой жизни. Я — мама. У меня есть семья, и я стараюсь все свободное время посвящать детям.

close 100% Алена Никифорова

— Что было самым сложным в начале музыкальной карьеры?

— Когда я оказалась в шоу-бизнесе, пришлось работать больше, чем раньше, потому что это другая неизвестная мне история, плюс я никогда не занималась музыкой профессионально на таком уровне. А потом я стала относить материалы на радиостанции и постоянно слышала: «Неформат».

Была история, не буду называть фамилию и радиостанцию, когда один высокопоставленный мужчина уделил мне 40 минут времени и все это время я слушала, какая я никчемная, бесталанная, и вообще моя музыка — отстой. Это было много лет назад, в начале пути, но я до сих пор иногда вспоминаю и думаю, насколько ему хотелось доказать, что он молодец, что крутой. Настоящий абьюз!

— Ты потом возвращалась на радиостанцию уже будучи известной, что-то говорила этому человеку, может он перед тобой извинялся?

— Я даже не думаю, что он помнит наш разговор, потому что ситуация была много лет назад. Еще мне кажется, если этот мужчина позволил себе так со мной говорить, уверена, что я не первая и далеко не последняя, с кем он вел такие беседы. Сейчас человек поднялся по карьерной лестнице, находится во главе, по-моему, радиостанции. Я не имела с ним никаких контактов, да и не хочу иметь.

— Многие звезды в начале творческого пути сталкиваются с домогательствами. В твоей жизни такое было?

— К счастью, нет. На первую работу меня устроил брат, дальше я познакомилась с классными ребятами, которые меня поддерживали. И знакомых с такими историями в моем окружении тоже нет. Но опять-таки многие боятся об этом рассказывать. Тоже самое с темой домашнего насилия, которой я активно занимаюсь. Я стараюсь помогать женщинам, столкнувшимся с такой ситуацией, и иногда обнаруживаю истории, когда вроде бы знаю человека давно, а потом оказывается, что в его жизни происходит такой кошмар.

— А почему ты решила заняться темой домашнего насилия? Это как-то связано с твоими близкими, знакомыми?

— Очень частый вопрос, потому что все считают, если ты с этим связан, значит это пережил. Я росла в семье, где мама решала все вопросы, связанные с бытом, а папа казался тихим, смиренным, но тем не менее был главой семьи. Я видела постоянное уважение родителей друг к другу. И когда в будущем я начала сталкиваться с ситуациями, что оказывается бывает иначе: мужчина может обижать свою женщину, своих детей, меня это сильно тронуло. Я начала слушать истории, изучать вопрос. Потом я попыталась погрузиться в законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации», разбирала его с юристами. Те мне так и не смогли толком объяснить, почему эти поправки не хотят вносить. В общем, тяжелая и, видимо, не быстрая проблема, которую мы, надеюсь, сможем решить в будущем, по крайне мене мы уже начали об этом часто говорить.

Слава Богу, я росла в любящей семье, в абсолютной гармонии, но меня эта тема очень трогает, потому что я хочу, чтобы женщины были защищены на законодательном уровне, ведь люди разные и не у всех есть возможность показать свою силу.

— Твой муж, Андрей Луговой, депутат Госдумы. Обсуждала ли ты с ним закон о домашнем насилии? Что он тебе говорит?

— Конечно, у нас долгие беседы на эту тему. Муж меня очень поддерживает, именно он помог найти мне компетентных юристов, потому что далеко не каждый разбирается в этом вопросе. Также я просила его помочь, если ко мне обращались женщины, попавшие в беду.

На одной из конференций я познакомилась с Оксаной Пушкиной, когда она еще была в Госдуме. Она выступала, а я была приглашенной гостьей. Мы с ней разговорились. Затем она несколько раз писала, чтобы я обратилась к мужу, чтобы он помог с продвижением закона. Он тоже считает, что нынешняя ситуация ненормальна — такое не может происходить в современном обществе.

— Я не нашла информацию о том, как ты познакомилась с супругом. Можешь про это рассказать?

— Мы познакомились у меня на работе, когда я занималась ресторанным бизнесом. Знакомство было смешным. Он подошел ко мне, мы даже толком не общались, и сказал, что я выиграла лотерейный билетик. Я тогда подумала, какое у него самомнение! Уже десять лет это фраза сопровождает нас. Только муж сейчас говорит, что это он вытянул лотерейный билетик. В день знакомства он даже не взял мой телефон. В дальнейшем нас свели другие обстоятельства.

close 100% Алена Никифорова

— Сталкиваешься ли ты с определенным хейтом в свой адрес из-за профессии мужа? Может тебе пишут: «Заплатил, поэтому и выступаешь!».

— У меня достаточно длинный путь, поэтому этого всегда было много. В какой-то период в прессе все писали обо мне, тогда я не была к такому готова. Потом я стала заниматься музыкой. Да в начале она была так себе, но это мой путь, мое становление и мне за это не стыдно. Сейчас я не вижу подобных возмущений. Мы живем в прекрасный век интернета, когда решает не дядечка на радио или ТВ, а люди. Они либо слушают тебя, либо нет.

— Почему ты не выкладываешь фотографии с супругом и детьми в социальных сетях?

— В интернете есть снимки нашей пары с некоторых мероприятий, даже со свадьбы, так как издание LifeNews видимо подкупило фотографа, и из-за них все и началось, поэтому все и узнали. По всему интернету разлетелись фотографии и даже какие-то видео со свадьбы.

В соцсети я не выкладываю снимки с семьей, потому что большая эгоистка. Это моя семья, мой муж, мои дети. Это мое. То, что я оберегаю и защищаю от всего и от всех. Я не хочу. Да и зачем? Мы часто обсуждаем подобный вопрос с пиар-командой, продюсерами: они говорят, что проще сейчас быть мамочками-блогерами, публиковать посты про детей и набрать себе аудиторию из мам. Но я не хочу себя ломать. Я лучше буду медленно, но верно идти другим путем.

— Пару лет назад ты рассказывала порталу Woman.ru историю о том, как тяжело тебе далось рождение сына и дочери. Вы с мужем долго не могли иметь детей из-за того, что у вас совпадали антигены. Кроме этого, ты пережила две замершие беременности. Как ты решилась поделиться этой историей?

— Мне тяжело дался рассказ. Я из тех людей, кто даже с мамой ничем не делится. Я обычно переживаю все внутри себя. После выхода интервью очень сильно волновалась, потому что мои слова плохо доработали и исковеркали, неправильно преподнесли некоторые фразы. И в итоге материал вышел. Я успокоила себя только мыслью: «А вдруг я кому-то помогу?». Пускай даже одной женщине. Потому что об этом надо говорить.

Сегодня, пройдя большой путь, я до сих пор экспериментирую, прихожу в больницы и спрашиваю врачей из платных и бесплатных клиник: «А вы знаете, что такое HLA-типирование?», «А вы знаете, к чему приводит совпадение таких-то клеток?», «Вы знаете, что вообще такой анализ существует?». И еще ни один гинеколог мне не сказал, что знает, и что надо сдавать этот анализ, прежде чем пробовать зачать ребенка. И это врачи! А сколько людей может жить, не зная данной информации.

close 100% Алена Никифорова

— Теперь все позади: у тебя двое прекрасных детей. Расскажи, как ты любишь проводить с ними время?

— У нас очень много традиций. Самая главная, которую мы привили детям с рождения: каждый вечер перед сном мы обязательно читаем вместе книги. Это могут быть сказки, энциклопедии, статьи. Также мы всей семьей любим путешествовать. Недавно вернулись из Астрахани, например. Ждали, когда дочке исполнится четыре года, когда с ней можно будет везде летать. Сейчас всей семьей хотим слетать на Камчатку: мы с мужем уже были там вдвоем, и нам очень понравилось.

Я обожаю путешествовать с семьей. В июне были в Питере. Вышли с вокзала, сели в машину, поехали в гостиницу. Слышу разговор между мужем и сыном — обсуждали, какой Питер красивый, европейский, какой-то другой. И тут моя дочка начинает плакать. Я говорю: «Сашенька, что случилось?». Она плачет: «Пока, Россиюшка, пока Россия». Мы так смеялись! Она посчитала, что мы уехали из России. Она очень любит свою страну.

Мы часто ходим в кинотеатры, на аттракционы, гуляем в парках. Я стараюсь на субботу и воскресенье не назначать никаких рабочих встреч, также, как и муж. Выходные посвящаем детям.