Кулинар-кондитер Ренат Агзамов: я не пытаюсь вырастить из сына олимпийского чемпиона

На телеканале «Пятница!» стартует новое шоу «Король десертов». Его ведущий Ренат Агзамов утверждает, что каждый выпуск этого проекта повергнет зрителя в шок. Знаменитый кондитер в беседе с «Газетой.Ru» рассказал не только о «Короле десертов», но и о своем сыне и о том, почему не стоит считать его «строгим» отцом.

— 25 октября на «Пятнице!» стартует новое шоу «Король десертов». Расскажите, что нам от него ждать?



— Шоу «Король десертов» — это проект, не побоюсь этой фразы, мирового уровня. Есть подобные проекты про сладости «Король тортов» и «Король десертов» на разных каналах в разных странах, но с подобным уровнем работ зритель в мире еще ни разу не сталкивался. То, что будут делать наши участники в каждой серии, — повергнет в шок, потому что на подобное человеческий разум не способен. В каждой серии будет что-то необычное. Либо участники сделают съедобные платья, либо пряничные домики. Ну, казалось бы, что такого в пряничном домике? Да только в нашей программе каждый участник приготовит пряничный домик в среднем от 1,5 м до 2,5 м высотой.

Мы собрали в программе лидеров индустрии. Почти всех пришлось отпрашивать из кондитерских цехов. Все герои — ремесленники. Все — боги своей профессии, уникальные люди. Мы хотим, чтобы страна их знала, гордилась. Вот главная задача нашего проекта. Когда мы говорим, что этот проект называется «Король десертов. Кубок Агзамова», король десертов в данном проекте не я, а наши участники — короли.

— Что ждет победителя шоу «Король десертов»?

— Об этой награде мы заявили сразу в названии. Победитель получает «Кубок Агзамова». Он хрустальный, сделан на заказ.

— Ренат, с кондитерским делом изначально вас познакомил отец. Сейчас вы тоже папа. Вашему сыну Тимуру 12 лет. Скажите, он проявляет интерес к кулинарии?

— Нет. Мой сын не тянется к готовке, и я не хочу его заставлять. Есть такая фраза: «Дайте детям созреть в детстве». Я хочу, чтобы у моего сына было нормальное детство, чтобы он не был замученным ребенком. Бывают родители, которые любят отводить ребенка сперва в одну секцию, затем во вторую, третью, четвертую… И в 12 часов ночи он приходит домой, начинает делать домашнее задание. Я не отношусь к такой категории родителей. На данный момент у моего сына только школа и спорт. В выходные я ему даю возможность побыть с друзьями и родителями. Кстати, я и сам в последнее время почти не готовлю, так как некогда, 5-6 дней в неделю на работе, поэтому в выходной становиться за плиту не хочу. Так что Тимур в принципе на данный момент не наблюдает папу за готовкой.

— А к чему сейчас ваш сын проявляет интерес?

— Я вижу, что у него есть способности к нескольким вещам: к программированию, софту, электронике. Он в этом соображает, причем мгновенно. Допустим, если я покупаю какой-то новый гаджет, мне надо с ним разобраться, вникнуть, а он тут же понимает, как все работает. Видно, что у него есть интерес.

Если вдруг Тимур потянется к готовке, захочет этому научиться, то я ему помогу. Но я его не поставлю к себе в цех, я отправлю сына к коллегам в рестораны, кондитерские. Пусть работает с другими, но не у меня. Вот когда он уже научится, поймет, что к чему, я начну его дальше корректировать. А то, если он попадет ко мне, подумает, что можно расслабиться, но у меня на самом деле не так. Он поймает такой жесткач, что на всю жизнь расхочет готовить.

close 100% renat_agzamov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— Вы упомянули, что Тимур занимается спортом. А каким видом?

— Он занимается плаванием и боксом.

— Боксом? Как и вы в детстве?

— Не совсем, как я. У нас тогда была цель выступать на соревнованиях. Я боксировал в ДЮСШ. Наши тренировки проходили достаточно активно, мы готовились к соревнованиям, выступали на юге России, потом на первенстве России. В данный момент я не пытаюсь вырастить из сына олимпийского чемпиона. Будут соревнования в спарринге — будут, получиться побеждать — замечательно. Изначальная цель, чтобы сын мог за себя постоять. Бокс формирует мужской характер.

— А как Тимур относится к тому, что его папа не только популярный кондитер, повар, но и человек-мем? Вы наверняка видели видео с отрывком из одной из ваших передач: «Светлана, я не слышу хруст безе».

— У меня такое ощущение, что он к этому привык. Мы недавно были на отдыхе в Турции, например, и, конечно, он видел повышенный интерес со стороны отдыхающих. В какой-то момент сын сказал: «Давай, пап, пойдем по той дороге, где нет людей». С одной стороны, его радует моя популярность, он видит, что люди подходят, просят фотографию, автограф. С другой стороны, когда этого внимания чересчур много, Тимур пытается оградить меня от него. В школе все его одноклассники в курсе, кто я. Его по этому поводу никто не достает.

— В многочисленных интервью журналисты отмечают вашу строгость с участниками шоу, которые вы ведете…

— Надо ссылаться не на чье-то мнение, а на свое личное восприятие мира. Я не строгий, я максимально справедливый, поэтому наши проекты такие популярные. В наших шоу невозможно купить победу. Все мои знакомые, которые пытались пристроить своих детей в шоу «Кондитер.Дети» через меня, получали одинаковый ответ: «Пожалуйста, есть сайт телеканала, заходите в отдел «Кастинг», пишите заявку. Если пройдете все ступени, добро пожаловать». Такой ответ получают и близкие друзья. Я в душе ощущаю, что поступлю нечестно, если кого-то предложу продюсерам для шоу.

И что касается моей модели поведения, я не жесткий, я не пытаюсь кого-то унизить или задеть. В кадре я разный. И всегда такой, какой есть. Я точно не нарисованный, не придуманный. Да, в жизни я один, в отношениях с сыном — другой, в отношениях с близкими — третий. На работе я максимально сосредоточен. Когда я на съемках, я в своей зоне ответственности. Я и ведущий проекта, и кондитер, который ищет сильных специалистов. Здесь я — эксперт. Я не должен заискивать.

Буквально вчера у нас была съемка, работали над седьмым сезоном «Кондитера». Одна из участниц представила работу. Один член жюри ей сказал: «Да-да, получилось не очень вкусно». Третий: «Да, бисквит жестковатый». А я ответил: «Тут стопроцентный брак. Это брак! Это изделие нельзя назвать тортом». Если со стороны это будет звучать как-то жестко, то в чем я здесь не прав? Я же не обзываю участников. Я комментирую кондитерское изделие. Участница заплакала. Но что я сделал не так? Если я, главный эксперт на канале, не скажу это, то кто скажет?

close 100% пресс-служба телеканала «Пятница!»

Участники, которые приходят на проект «Кондитер», они же борются за 1 млн рублей. Вот как вы думаете, какая средняя заработная плата у людей по регионам?

— Я думаю, что где-то 20 тысяч рублей.

— Даже, если больше, например, 50 тысяч рублей, сколько из этих денег получится откладывать? Не более 30%. Сколько человек должен трудиться, чтобы отложить 1 млн рублей? Почти 10 лет. А тут, в нашем шоу, мы предлагаем участнику просто сделать вкусный торт. Мы оплачиваем дорогу, проживание, даем все продукты, оборудование. Абсолютно все на блюдечке. От тебя требуется всего лишь приготовить вкусный торт. И если человек делает это плохо, а я честно говорю, что передо мной брак, в чем здесь жестокость? Ни в чем.

— Вы упомянули, что на работе вы один, а с сыном и близкими — другой. Дома вы можете повысить голос?

— С сыном я только разговариваю. Никогда не повышаю голос. Мне достаточно слов для того, чтобы Тимур понял, что я от него хочу. Более того, иногда я только начинаю фразу, он тут же говорит: «Пап, я все понял, я не прав, извини». И мне это очень нравится. Я вообще не люблю, когда человек оправдывается. Другое дело, когда сразу говорят: «Да, здесь я ошибся». Я тоже умею признавать ошибки и говорить, что не прав. Когда вы сразу признаете вину, конфликт исчерпан. Своего сына я к этому приучил.

— Вы как-то сказали, что ваша супруга готовит вкуснее, чем вы. Каким последним блюдом она удивляла вас?

— Да, я много раз это говорил, и сейчас тоже подтверждаю. Буквально вчера я ей написал в WhatsApp: «Ты достала, ты реально круче меня делаешь» (улыбается). У нее совершенно невероятный чечевичный суп. Она делает лучший борщ, который я когда-либо пробовал. Я вам честно скажу, у меня не получается так готовить некоторые блюда, как у нее. Я дома на кухне крайне редко. Моя тема — это блюда из мяса. Шашлык, вырезка, крылья. Это природный инстинкт, видимо. Мужики всегда же были добытчиками, охотились за дичью.

— Вспомните последнее блюдо, которое вы готовили для семьи?

— Где-то месяц назад я готовил куриные крылья. Я делаю в принципе только два вида мяса: либо куриные крылья или бедра, либо говяжью вырезку. Мое мясо можно есть ложкой.

— Главный вопрос для многих поваров, как сохранить фигуру, когда твоя жизнь связана с едой?

— Надо питаться два раза в день. Я так делаю: завтракаю и поздно обедаю, часа в четыре-пять. Мы по этой формуле с супругой питаемся уже много лет. И мы в форме, энергии тоже много. Хороший завтрак — каша на воде. Я туда добавляю лен, тыквенные семечки, ложку льняного масла, кунжут, ягоды, авокадо. На обед обычно — салат, суп, горячее, могу все это с хлебом поесть. После обеда я не ем, а после семи часов не пью чай и воду, чтобы сон был одним дублем. Я заметил, если вечером пьешь воду, чай или кофе, то ночью постоянно просыпаешься. А если после семи вечера не пьешь, то утром просыпаешься бодрым, без будильника. Сон тоже важен. Если человек плохо спит, он мгновенно начинает поправляться.

— Спорт в вашей жизни есть?

— Конечно, 3-4 раза в неделю. В основном, занимаюсь в тренажерном зале: кардио, отжимания, пресс, подтягивания. Ничего сложного. Я занимаюсь либо с тренером, либо один.

— Мы сегодня с вами много говорили о работе и семье, хотелось бы завершить интервью вопросом о дружбе. У вас много друзей? Возможно, среди коллег?

— Что вы закладываете в понимание «дружба»? Вот так, чтобы ходить домой друг к другу в гости, семьями, такого у меня с коллегами нет. Да, я общаюсь, но в основном фразами: «Братишка, как у тебя дела? Как семья?» Есть у меня пару приятелей, которых я очень хорошо знаю, но могу не видеться с ними по два-три года. С Володей Мухиным, например. Мы друг друга очень любим, уважаем, ценим, дружим семьями, можем созвониться, но я его в последний раз видел, не знаю, может лет пять назад. Хотя каждый раз, общаясь по телефону, мы говорим, что надо встретиться. И проходят годы. Он весь в работе, я тоже. Сейчас занимаюсь сетью магазинов «Народный кондитер», плюс съемки: я ведущий четырех проектов на «Пятнице!». Это большой объем работы. В свой выходной, в воскресенье, я всегда нахожусь с семьей — это мое правило. Хочется побыть с сыном и женой.