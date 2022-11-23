Кашель, ветрянка и глисты: ответы на самые частые вопросы родителей о детском здоровье

Что нужно знать взрослым о повышенной температуре, иммунитете, частых ОРВИ, кашле, ветрянке и глистных инвазиях у детей? На самые частые вопросы родителей «Газете.Ru» ответил педиатр Европейского медицинского центра Игорь Пушкарев.

Как вылечить кашель?

– Кашель является мощным защитным рефлексом, без которого человек не выжил бы. Он свидетельствует о том, что где-то в дыхательных путях от носа до самых мелких бронхов есть проблема – отек, слизь, воспаление. Характер кашля часто говорит о том, в какой части дыхательных путей локализуется патологический процесс.

Кашель из-за насморка обычно не сказывается на общем самочувствии ребенка. Однако он может быть более выражен в горизонтальном положении тела и после сна, когда скапливается большое количество отделяемого, от которого надо избавиться.

Кашель при воспалении в гортани или трахее обычно очень звучный, грубый, вначале сухой и даже пугающий родителей.

Кашель при бронхите часто очень мучительный, глубокий, характеризующийся длительными эпизодами и часто нарушающий самочувствие ребенка.

Сам по себе кашель лечить не нужно – нужно найти первопричину и бороться с ней.

При насморке, например, стоит уделять больше внимания санации носа – удалению скопившихся частиц грязи и слизи, – тогда и кашель будет меньше. По мере прекращения воспалительного процесса и уменьшения секреции слизи кашель будет все меньше и меньше беспокоить, и ребенок выздоровеет.

Почему ребенок болеет?

– Дети в принципе часто болеют, особенно в определенное время года и в крупных городах с неблагоприятной экологией. В данном случае важна не частота, а то, как протекают эти заболевания.

Если ребенок за год переносит десять эпизодов ОРВИ, еще несколько раз кишечные инфекции, но при этом легко выздоравливает – это показатель хорошей работы иммунной системы.

Если же ребенок болеет не так часто, но каждое ОРВИ сопровождается осложнениями в виде отита, пневмонии, синусита – то здесь можно насторожиться и предположить, что защитные механизмы дают сбой. Возможно, есть какие-то его особенности и предрасполагающие факторы, которые способствуют такому течению заболеваний. В данном случае нужно искать первопричину совместно с врачом-педиатром и со специалистами смежных компетенций.

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Как повысить иммунитет?

– Понятия «повысить иммунитет» не существует. Дело в том, что иммунная система – это очень широкое понятие. Если мы говорим о дыхательной системе, то подразумеваем нос, гортань, трахею, бронхи. Об иммунной системе так сказать нельзя, потому что она включает в себя множество факторов и механизмов защиты в организме на всех уровнях.

Способствовать повышению сопротивляемости можно, если вести правильный образ жизни, который подразумевает здоровый сон, полноценное питание, достаточную физическую активность и минимизацию стрессовых факторов. Таким образом, механизмы защиты совершенствуются и созревают вместе с ростом и развитием ребенка.

Если у ребенка глисты, у него болит живот?

– Паразитический образ жизни предполагает тишину, поэтому паразит не будет беспокоить «хозяина», чтобы остаться незамеченным и не погибнуть. Именно поэтому многие глистные инвазии никак себя не проявляют, а паразит может быть обнаружен случайно в стуле, когда его жизненный цикл сам по себе завершился.

Одна из самых частых глистных инвазий у детей и у взрослых – энтеробиоз, который вызывается паразитами из рода остриц. Она сопровождается зудом в перианальной области, то есть вокруг анального отверстия. В случае с другими глистными инвазиями такой симптоматики не наблюдается.

Что делать, если у ребенка повышена температура?

– Повышение температуры является одной из самых частых жалоб, ведь практически каждое острое инфекционное заболевание сопровождается лихорадкой, что является абсолютно адекватной реакцией организма на внедрение чужеродного микроорганизма.

Важно понимать, когда стоит принимать меры для снижения температуры у ребенка.

Здесь в большей степени имеют значение не цифры на термометре, а переносимость лихорадки.

Если при температуре 38,5 ребенок бодрый и хорошо пьет, то не стоит мешать организму бороться. Если же ребенок вял, сонлив, плаксив и, вероятно, испытывает те же ощущения, что и взрослые во время болезни – головную боль, ломоту, тошноту, – то стоит вмешаться. В данном случае цель использования жаропонижающих – это не снижение температуры до 36,6, а улучшение самочувствия ребенка. Даже если температура остается повышенной, но ребенок «ожил», играет, попросил поесть – то цель достигнута.

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Нужна ли вакцинация от ветряной оспы?

– Ветряная оспа является одной их самых распространенных детских инфекций, с которой придется столкнуться каждому ребенку либо в дошкольном, либо в школьном возрасте. Раньше до 60-х годов прошлого столетия так же думали и в отношении кори. Люди переносили эту инфекцию очень тяжело, но переболеть ей приходилось всем. Лишь с введением в практику вакцинации от кори появилась возможность избежать тяжелого течения болезни.

Если говорить про ветряную оспу, то в большинстве случаев в дошкольном возрасте она переносится довольно легко. Однако это не правило, так как встречаются и тяжелые формы заболевания. Обычно дети первого года жизни защищены материнским иммунитетом: если мать в свое время перенесла ветряную оспу, то в случае возникновения инфекции заболевание у ребенка пройдет в легкой форме.

Чем старше ребенок, тем тяжелее протекает болезнь. Поэтому вакцинация от ветряной оспы нужна и рекомендована детям старше одного года.

Вакцина не избавляет от вируса, а помогает перенести инфекцию более комфортно: заболевание либо никак не проявит себя клинически, либо будет выражено в паре прыщиков, которые сразу же подсохнут и пройдут. Несмотря на легкую форму болезни, иммунный ответ от встречи с «диким» вирусом присутствует, благодаря чему формируется пожизненный иммунитет. В данном случае не вводятся эпидемиологические ограничения, и ребенок может посещать детский сад и школу.