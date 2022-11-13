«Покажешь пенис, отвечу: «Фу, убери»: звезды, которые на время отказались от секса

Кто-то из звезд отказался от секса по религиозным соображениям, а кто-то экспериментировал ради роли в кино. «Газета.Ru» рассказывает о знаменитостях, которые вынужденно и осознанно воздерживались от интимной близости.

close 100% oldkavilochka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В 2011 году Илья Любимов женился на актрисе Екатерине Вилковой. Они познакомились во время фотосессии. По словам Ильи Любимова в интервью изданию «7 Дней», он молился о том, чтобы встретить будущую супругу.

«Долго просил, обращался к нему постоянно, взывал, вел доверительный разговор – так я учился молиться. Очень смешно молился: «Господи, ты мне дай, пожалуйста, жену, если, конечно, на то твоя воля, и чтоб она была блондинка и с голубыми глазами». Почему? Просто если уж тебе дан такой карт-бланш, отчего ж не попробовать, ведь написано: просите и дастся вам», – рассказывал Любимов журналистам.

В этом же интервью Илья Любимов признался, что, после встречи с Екатериной Вилковой обратился за советом к священнику. Тот объяснил, что до венчания актеру и его и возлюбленной лучше не иметь интимной близости.

«Походите с годик» в нашем случае означало буквально походить за ручку, как дети. Впрочем, о том, что близость между нами невозможна до венчания, я объявил Кате сразу, ожидая увидеть, как ее огромные глаза станут еще больше. Но ничуть не бывало – она безропотно согласилась», – признавался Любимов.

Сегодня у супружеской пары двое детей. В 2012 году у них родилась дочь Павла, а в 2014 году сын Петр.

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Актриса была замужем дважды. С 1996 по 1997 год Рената Литвинова состояла в браке с кинопродюсером Александром Антиповым. В 2001 году артистка вновь вышла замуж за бизнесмена Леонида Добровского. У пары есть общая дочь – Ульяна, которая на данный момент проживает за границей. В 2007 году Литвинова и Добровский развелись.

Два года назад актриса дала интервью Ксении Собчак. Она призналась, что уже долгое время живет без секса.

«Достаточно долгое время. Долгое время – это не год. Давайте без конкретных дат», – сказала актриса и позже добавила, что «собирается прервать» воздержание.

В 2021 году в интервью журналу Tatler Рената Литвинова призналась, что состоит в отношениях. Однако не стала рассказывать подробности.

«Счастье любит тишину, поэтому никаких фраз не будет», – призналась она.

Марьяна Ро

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В интервью YouTube-каналу «Нежный редактор» Марьяна Рожкова, известная под псевдонимом Марьяна Ро, рассказывала о своем отношении к сексу. Она признавалась, что не любит интимную близость, поэтому редко вступает в половой контакт со своим партнером.

«Тема секса для меня не очень. По моим фотографиям в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) можно подумать, что я сексуально озабоченная и люблю каждый день долбиться в задницу. На самом деле, мне кажется, что я фригидная. Я не чувствую ничего, мне не хочется заниматься вот таким. Даже если ты мне покажешь член, я отвечу: «Фу, убери от меня». Когда оно уже происходит, то вроде окей и мне даже нравится, а когда этого нет – мне кажется, зачем это нужно? Мне это не надо, мне это не нравится», – объясняла блогер.

В 2014 году, когда Марьяне Ро было 15 лет, она стала встречаться с 18-летним Иваном Рудским, известным, как Ивангай. В 2016 году пара рассталась. В 2017 году она познакомилась с рэп-исполнителем Face (признан в РФ иностранным агентом). Вскоре они поженились. С 2022 года супруги живут в Японии.

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Актер Эндрю Гарфилд рассказывал в подкасте WTF, что не занимался сексом полгода ради подготовки к фильму «Молчание» Мартина Скорсезе. В кинокартине он исполнил роль священника, который отправляется в Японию с целью обратить местных жителей в христианскую веру.

«У меня был невероятный духовный опыт. Каждый день я выполнял кучу духовных практик, я создавал для себя новые ритуалы. Я соблюдал целибат в течение шести месяцев и много постился, потому что мне и Адаму (актер Адам Драйвер также сыграл в «Молчании» – «Газета.Ru») все равно пришлось похудеть. Это было очень круто, чувак. В то время у меня были довольно дикие переживания, когда я лишил себя секса и еды», – признавался актер.

С 2010 по 2015 год Эндрю Гарфилд встречался с актрисой Эммой Стоун. Пара была помолвлена, однако они расстались за три месяца до свадьбы.

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В 2014 году актер и бывший игрок в американский футбол выпустил автобиографию «Мужество: как стать лучшим человеком или просто жить с таким». В ней он признался, что был зависим от порнографии. Это чуть не разрушило его брак с Ребеккой Кинг-Крюс.

После работы со специалистом в реабилитационном центре пара решила на время отказаться от секса.

«Мы устроили с женой 90 дней «секс-поста». Люди говорили: «Вау, это безумие!». Но позвольте мне сказать вам кое-что – в это время я перенесся в свои 12 лет, когда мне нравилась девушка, но я ничего не знал о сексе. Я снова почувствовал себя 12-летним, потому что секс был исключен из уравнения, и все было о любви. Это было лучшее, что мы когда-либо делали», – приводят слова актера US Magazine.

Сегодня Терри Крюс и его жена воспитывают пятерых общих детей.

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В 2015 году певица и продюсер Сиара начала встречаться с квотербеком команды «Сиэтл Сихокс» Расселлом Уилсоном. До свадьбы они состояли в отношениях 13 месяцев.

Артистка рассказала, что до свадебной церемонии у них не было интимной близости, они намеренно решили воздерживаться от нее. Об этом сообщает Cosmopolitan.

«Как продвигается воздержание? Все идет хорошо. Не собираюсь лгать, я человек, так что это нелегко, особенно, когда я смотрю на него и думаю, что он самое прекрасное, что я когда-либо видела», – рассказывала певица в интервью.

В 2016 году Сиара и Расселл поженились. Через год у них родилась дочь – Сиенна Уилсон. В 2020 году Сиара забеременела во второй раз – и стала мамой мальчика Уинна Уилсона.