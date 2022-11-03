Встречается с молодой, критикует правительство Швеции: как сейчас живет звезда 90-х Дольф Лундгрен

Дольф Лундгрен стал известен благодаря ролям в боевиках 1980 -1990-х. Он снялся в таких картинах, как «Рокки 4», «Универсальный солдат», «Властелины вселенной», «Дерево Джошуа», «Каратель». Лундгрен запомнился не только своими ролями в кино, но и успехами в спорте – его до сих пор считают культовым бодибилдером. Сегодня шведскому актеру исполняется 65 лет, а он по-прежнему не покидает спортзал, активно снимается в кино и собирается жениться на 26-летней девушке. «Газета.Ru» рассказывает о его нынешней жизни.

Имел многочисленные романы и развелся

В 1980-х Дольф Лундгрен встречался с певицей Грейс Джонс. В интервью изданию Bodybuilding актер рассказывал, что именно она привела его в шоу-бизнес.

«В Нью-Йорке я встретил девушку. Я познакомился с певицей по имени Грейс Джонс, которая была очень известна в 1980-х, она жила и работала в Нью-Йорке. Мы много вместе тусовались, а позже стали парой. Так я оказался в мире шоу-бизнеса. Для меня это было захватывающе, потому что я хотел этим заниматься с детства. Раньше, еще в Швеции, я много играл в театре и очень интересовался музыкой, так что это было очень естественно, и я чувствовал, что это настоящая жизнь для меня», – признавался Дольф Лундгрен.

Оказавшись в Нью-Йорке, Лундгрен стал пробовать себя в кино. Он получил роль в четырнадцатой части «бондианы» – фильме «Вид на убийство». Затем сыграл главного отрицательного персонажа в картине «Рокки 4». В конце 1980-х Лундгрен получил свою первую главную роль в боевике «Властелины вселенной», а затем в картине «Красный скорпион».

Возросшая популярность Лундгрена повлияла на его роман с Грейс Джонс. Певица стала завидовать успеху своего парня. Об этом звезда боевиков рассказывал в одном из интервью.

«Такие вещи иногда случаются в Голливуде – когда кто-то совершенно неизвестный становится знаменитым за одну ночь. Появились другие женщины, Грейс стала ревновать и не могла с этим справиться. Люди хотели, чтобы я ходил на все премьеры. Порой я шел на мероприятие в качестве ее парня, но все фотографировались не с ней, а со мной», – приводят слова актера Metro UK.

Спустя шесть месяцев роман Дольфа Лундгрена и Грейс Джонс завершился. После актер встречался с разными известными девушками – среди них модели Дженис Дикинсон и Стефани Адамс, а также актриса Саманта Филиппс.

В 1990-х Дольф Лундгрен познакомился с дизайнером ювелирных украшений Анетт Квиберг. Они стали встречаться, а в 1994 году поженились. Со временем у пары родилось двое дочерей: в 1996 году – Ида, а в 2001 – Грета. Однако в 2011 году супруги развелись.

В интервью шведскому изданию Cafe Лундгрен рассказывал, что причиной расставания стало то, что его жена не хотела переезжать в Голливуд. Она решила остаться с дочками в Испании в то время, как актер обосновался в Лос-Анджелесе.

«У нас был чертовски хороший брак в течение 17 лет, и у нас есть двое очень милых детей, но иногда, к сожалению, в жизни случается так, что вы отдаляетесь друг от друга и вам нужно идти разными путями. Поэтому мы просто решили это сделать. Они останутся в Испании, а я перееду сюда, потому что моя работа в Голливуде. Долгое время я был домохозяином. Каждое утро в Испании я отвозил своих детей в школу. Надеюсь, они будут помнить об этом, когда станут старше», – признавался Дольф Лундгрен в интервью журналистам.

close 100% Дольф Лундгрен с Аннет Квиберг и дочками - Идой и Гретой Exray / Global Look Press

Обрел новое счастье с 26-летней возлюбленной

В 2020 году появилась информация, что актер обручился с новой возлюбленной – фитнес-тренером Эммой Крокдал. Они познакомились в спортивном клубе в 2019 году. Дольф Лудгрен старше своей избранницы на 39 лет.

Актер и фитнес-тренер хотели пожениться в 2020 году, однако перенесли свадебную церемонию из-за пандемии коронавируса. В интервью журналу People Дольф Лундгрен признавался, что планирует провести свадьбу в 2023 году. Событие пройдет либо на родине актера, в Швеции, либо на родине Эммы Крокдал, в Норвегии.

«Надеюсь, мы сделаем это, может быть, следующей весной или где-то в Норвегии или Швеции», – рассказал он.

Дольф Лундгрен признавался, что счастлив в отношениях с Эммой. Он рассказывал, что она изменила его жизнь.

«Мне очень повезло, что у меня есть кто-то как Эмма в моем возрасте, это изменило мою жизнь, надеюсь и я буду ей полезен своим опытом, накопленным за долгие годы», – цитируют актера Daily Mail.

Несмотря на то, что возлюбленная Дольфа Лудгрена является ровесницей его старшей дочери Иды, дети от предыдущего брака актера общаются с его невестой. Актер часто выкладывает снимки с Эммой и дочками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

close 100% Дольф Лундгрен с Эммой Крокдал и детьми dolphlundgren/ Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Наслаждаюсь отличной атмосферой и вкусными суши в Беверли Хиллз. Эх, и компания тоже неплохая была!» – поделился актер снимком с Эммой и детьми.

Выступает против насилия в Швеции

Дольф Лундгрен родился в многодетной семье – у него есть две сестры, а также младший брат. Известно, что актер в детстве столкнулся с домашним насилием со стороны отца. В интервью радиопрограммы Sommar на P1 Лундгрен признавался, что папа избивал его и мать.

«Моя ненависть-любовь к отцу стала моей движущей силой в жизни», – рассказывал он.

Лундгрен вспоминал, как приходил в школу и пытался скрыть синяки. Именно тяжелые отношения с отцом стали причиной того, что Дольф стал заниматься спортом.

Сегодня в своем Instagram Дольф Лундгрен освещает проблемы насилия в Швеции. Он критикует правительство родной страны и призывает его заняться этим вопросом.

«К сожалению, моя родная страна до сих пор не может защитить своих женщин. В Швеции самый высокий уровень изнасилований на душу населения в Европе. Проснись, Швеция!» – написал актер.

Продолжает сниматься в кино

В 2022 году вышло три проекта с участием Дольфа Лундгрена – среди них фильмы «Операция «Морской волк», «Восьмой отдел», а также мультфильм «Миньоны: Грювитация». В 2023 году планируется премьера четвертой части «Неудержимых», где компанию по киноэкрану шведскому актеру составят Сильвестр Сталлоне и Джейсон Стэйтем.

Недавно Дольф Лундгрен вынужден был на время приостановить все съемки. Актеру провели операцию на лодыжке. Об этом он рассказал в Instagram. Несмотря на некоторый период реабилитации, он уже вернулся к тренировкам.

close 100% dolphlundgren/ Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Я понял, что самое главное после любой операции определить, как совмещать отдых с активностью. Я стараюсь использовать любую возможность для движения, тренировки или растяжки. Прямо сейчас сочетаю силовые тренировки с пилатесом», – поделился актер в социальных сетях.

Гордится своей семьей

Иде Лунгдрен, старшей дочери актера, 26 лет. Она работает моделью и сотрудничает с несколькими агентствами. Девушка часто путешествует и выкладывает снимки из поездок в социальных сетях. Младшая дочь актера, Грета, также строит карьеру модели. Сейчас ей 19 лет.

Дольф Лундгрен часто публикует снимки с дочками в социальных сетях.

«Время идет, а семья до сих пор для меня остается номером один в жизни», – написал он недавно в социальных сетях.