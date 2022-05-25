«Надо брать пример с наших осознанных детей»: звездные родители школьников — о последнем звонке

Традиционно в конце мая для выпускников 9 и 11 классов звучит последний звонок. «Газета.Ru» попросила спортсменов, журналистов, артистов рассказать о школьном празднике своих детей и их планах на поступление.

Антон Комолов

С пятого по нынешний девятый класс мой сын Андрей учится в Ломоносовской школе. По поводу последнего звонка я не уверен, но на вручении аттестатов планирую быть. Еще в нашем классе будет выпускной, и, предполагаю, что сами ребята не особо хотели бы, чтобы родители присутствовали на нем, но им от нас не отвертеться! Это, знаете ли, праздник не школьников, это праздник родителей.

У нас в классе уникальная ситуация — максимально адекватный и корректный родительский комитет и, соответственно, родительский чатик.

Есть активная группа (преимущественно мамы), которые занимаются организационными вопросами — поездки, театры, подарки учителям и, в том числе, выпускной 9 класса. Некоторое время назад наша инициативная группа предложила организовать ребятам и родителям праздник — после вручения аттестатов поехать в небольшой загородный отель (кто-то поедет с ночевкой, кто-то приедет только на торжественную часть). Люди поддержали идею, и мы сдали деньги на это «отмечалово». Да, это получается недешево, но, прежде всего, это наша родительская инициатива.

Я думал, устарела ли практика вот таких линеек, вручения аттестатов, праздников… Не знаю. Мне кажется, в мои школьные годы все это было примерно в том же формате. Наверно, в этом суть школы. Должно ли что-то тут меняться? Для меня главное, чтобы школа отвечала современным образовательным требованиям. Но это уже глобальный вопрос, и этот вопрос – к министерству образования. А лишний раз ребят собрать, отметить важный для них этап — это хорошая идея, на мой взгляд.

Мой сын в 9 классе сдает русский язык, математику, английский и обществознание. Два экзамена он уже сдал, остальные — в течение ближайших пары недель. После окончания 9 класса Андрей будет дальше учиться в школе.

Вообще, в нынешних реалиях ребятам сложнее учиться, чем мне было –дцать лет назад. Сейчас к концу девятого класса детям нужно выбрать так называемый профиль обучения. То есть они уже должны понимать, куда будут поступать через два с лишим года — в какой институт, на какую специальность. В 10 и 11 классе будут углубленно изучать предметы, которые им потребуются для поступления в вуз.

Это, конечно задачка не из простых, потому что я не представляю, как девятиклассник может понимать, чем хочет заниматься всю свою жизнь.

Я даже в 11 классе не очень-то понимал, что мне будет интересно — меня немного колбасило из стороны в сторону. Поэтому долго мы с Андреем размышляли, долго думали, выбор профильных предметов был для нас достаточно непростым. Но опять же, тут вопросы не к родителям, тем более не к школьникам и даже не к школе, потому что не школа придумывает все это. Но что есть, то есть.

Юлия и Стас Костюшкины

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Наш сын Богдан учится в частной школе «Внуково». По случаю празднования последнего звонка в 9 классе каких-то грандиозных мероприятий не планируется, но все же кто-то из нас обязательно придет к нему на линейку. Мы сдаем деньги только на какие-то крупные праздники — 1 сентября, День учителя, Новый год и другие. Обычно дарим учителям сладкие наборы, что-то тематическое, но не более (деньги — никогда). Не считаем, что подобная практика устарела. А кто если не мы, родители, организует детям праздник? Если мы не сдадим деньги, не придумаем концепт мероприятия, не организуем его, то у детей банально ничего не будет. А это неправильно. Важно чтобы они знали и помнили эти классные моменты.

Помимо обязательных русского языка и математики, Богдану предстоит сдать литературу и географию. Он не хочет идти в десятый класс, не хочет оставаться в школе. Поэтому настроен поступать в киноколледж на факультет анимации. Мы его всячески поддерживаем в этом решении.

С 9 лет повторял, что будет рисовать мультфильмы. Это его большая мечта.

На самом деле, это здорово, если к 9 классу ребенок имеет полное представление о том, с какой профессией хочет связать свою судьбу. Надеемся, что у него все получится.

Ирина Дубцова

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Мой сын Артем заканчивает 9 класс, он учится в Ломоносовской школе. Сейчас он активно готовится к ОГЭ и все наши силы и волнения направлены на это. Ему предстоит сдать русский язык, математику, также он выбрал обществознание и английский язык (английский у него прекрасный). В дальнейшем он продолжит учиться в школе до 11 класса, а после ее окончания планирует поступать в университет. Мы уже выбрали вуз, но пока что я не буду говорить, какой.

Что касается финансовой подготовки к праздникам (к последнему звонку и выпускному, в частности), то да, мы сдаем на это деньги, потому что хотим сделать запоминающийся праздник. И я считаю это абсолютно нормальной практикой. У нас очень хороший преподавательский состав, прекрасная школа. Мне кажется, это очень важно для детей, когда педагоги становятся близкими, почти родными людьми. А еще важно, когда в школе классная атмосфера. Я сама училась в такой школе, и Артему повезло. Так почему мы не можем порадовать наших любимых учителей чем-то приятным и памятным? Правда, они всегда отказываются от подарков. Но я очень надеюсь, что наши дети сохранят наилучшие воспоминания и останутся друзьями своих учителей на всю жизнь.

Аврора

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Моя дочь Аврора заканчивает 11 класс одной из общеобразовательных государственных школ Москвы. По случаю празднования последнего звонка будет линейка (на которую родителей не приглашают), а потом ребята соберутся в классе на чаепитие. Глядя на Аврору и ее одноклассников, могу сказать, что современные дети — очень осознанные, продуманные в хорошем смысле, аскетичные. Ну, например, я говорю дочке: «Аврорик, что-то мы тебе не шьем наряд, не покупаем?». А она отвечает: «Мама, не волнуйся, мы ничего покупать не будем, я надену одно из твоих платьев». Я аж дар речи потеряла!

Я знаю, что во многих школах придумывают что-то к последнему звонку, организовывают праздник, сдают деньги на подарки учителям. Но нашим ребятам не нужны шарики, не нужны тусовки. Им это не интересно. Они сами пойдут куда-то погуляют после линейки, пообщаются, но чтобы закатить пир на весь мир — такого не будет. Поступление в вуз — исключительно об этом думают дети.

А насчет финансовой стороны вопроса скажу так — мы в своей школе не сдаем деньги на праздники и на презенты учителям. Если кто-то хочет сделать подарок преподавателю, классному руководителю, то он может это сделать в индивидуальном порядке.

Глобально у нас никаких сборов нет! Считаю в этом смысле нашу школу очень продвинутой.

По разговорам со своими подругами я знаю, что суммы на Последний звонок, выпускной могут доходить чуть ли не до бесконечности. Люди собирают деньги, кучу времени обсуждают, что купить, потом дарят что-то дорогое, но зачастую бесполезное…. Я считаю, что это абсолютно лишние телодвижения. К тому же есть люди, которые не могут себе позволить сдать деньги на подарок!

На мой взгляд, нам всем нужно брать пример с наших прекрасных и осознанных детей и быть более прагматичными что ли. Хочется сделать приятное конкретному учителю? Пожалуйста, подари что-то, исходя из своих желаний, возможностей и своих представлений о том, что нужно конкретному человеку. А если нет желания и возможностей — не дари. И главное, что никто не принуждает это делать!

Что касается ЕГЭ, Аврора будет сдавать русский, математику, литературу и английский. Она будет поступать в вуз, связанный с кино, на продюсерский факультет.

Вячеслав Малафеев

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Максим заканчивает 9 класс частной школы семьи Шостаковичей (на Васильевском острове, Санкт-Петербург). Сын сдает ОГЭ: русский язык, математику, историю и географию. Признаюсь честно, я не сильно вовлечен в дела родительского комитета и всего, что с этим связно. Знаю, что на праздники мы деньги сдаем. Но всегда это сумма, которая укладывается в рамки разумного. Вот в некоторых школах, где учатся дети моих знакомых, собираются действительно ощутимые суммы (особенно, когда на последний звонок или выпускной подразумевается ресторан), но у нас такого нет. Так что последний звонок у Максима будет, но ничего сверхъестественного.

А вот у меня, как такового, последнего звонка не было. Дело в том, что я был вынужден уйти из своей школы из-за неуспеваемости — я очень много тренировался и с химией у меня складывалось не очень, мне категорически отказывались ставить удовлетворительную оценку. В итоге меня исключили, и я перешел в вечернюю школу. А там я проводил мало времени с классом (опять же из-за футбола), да и без праздника в вечерней школе обошлось.

Максим дальше будет продолжать учиться в школе. Правда, в какой — вопрос. Мы сейчас рассматриваем вариант смены школы (хочется, чтобы она была поближе к дому), но возможно останемся.