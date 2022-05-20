Как выбирать детские книги, чтобы ребенок полюбил чтение

Если ребенок умеет бегло читать, то следующая задача, которая встает перед родителем, — сделать так, чтобы он читал с удовольствием. Как выбирать книги, которые точно заинтересуют ребенка и помогут «запустить» процесс активного чтения, «Газета.Ru» спросила у представителей издательств детской литературы, преподавателя МГПУ и представителя образовательной онлайн-платформы.

Чтение — не обязанность, а право

Эксперты по детскому чтению в один голос говорят, что для того, чтобы ребенок начал читать с удовольствием, родителям необходимо, как минимум, соблюдать несколько условий. Первое — внимательно слушать своего ребенка, интересоваться, что надо именно ему.

«Читая, ребенок должен найти ответы на свои вопросы. Эти книги могут быть «чудесатые», необычные с точки зрения родителей, наполненные детсадовским юмором. Но если они дадут ребенку почувствовать, что в них написано о нем, то значит это «те самые» книги», — рассказала кандидат педагогических наук, заведующая лабораторией социокультурных образовательных практик МГПУ Екатерина Асонова.

Специалист по детскому чтению объяснила, что родителям важно понимать, «какие потребности может удовлетворить ребенок при помощи книги или какие задачи он может так решить. Например, узнать что-то о любимом занятии».

Второе условие связано с обстановкой в семье, в которой хотят, чтобы книга стала неотъемлемой частью жизни ребенка. «Чем чаще вы читаете сами, тем больше внимания на книги будет обращать ваш ребенок», — отмечает арт-директор издательства детской литературы Clever Лилу Рами. Она также рассказала, что читает своей дочке вслух с самого рождения. «Ребенок, которому читают с рождения, быстрее заговорит и проникнется любовью к книгам», — считает представительница издательства. «Когда дочка подрастет и книги в ее жизни начнут конкурировать с гаджетами, мы сходим с ней в книжный магазин, я покажу ей любимые книги из своего детства, мы вместе полистаем новинки. А еще запишемся в местную библиотеку и сделаем поход в нее семейной традицией», — пояснила Рами.

Екатерина Асонова также считает, что посещение библиотеки — один из способов увлечь книгами.

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«Если ребенок дорос до книг, то самое надежное — пойти с ним в безопасное место, где ему разрешат брать любые книги, где он сможет садиться на пол прямо рядом с полкой, рассматривать книги и будет чувствовать себя максимально свободно. Второй важный момент: не допрашивать ребенка, что ему нравится, а наблюдать за его интересом. Дети не всегда могут сформулировать, что хотят. И задача взрослых — показать, что выбор книг — это поле, на котором ребенок может себя проявить. Чтение должно стать не обязанностью, а правом», — подчеркнула специалист по детскому чтению.

Третье условие — полная свобода выбора книг в плане оформления и жанра. Ребенку могут приглянуться книги-картинки или комиксы, и это абсолютно нормальный выбор не только для дошкольника, но и для более взрослых детей, включая старшеклассников, объяснила ведущий редактор издательства «МИФ. Детство» Елена Абронова.

«Книгой для первого самостоятельного чтения может стать даже книжка-картинка, но в ней обязательно должна быть интересная история, которую можно пересказать. В комиксах текст обычно располагается в баблах («облачко с текстом» для речи или мыслей героя. — «Газета.Ru»), часто используются звукоподражания — может быть сложно сразу принять такую манеру изложения, поэтому для самого первого чтения все же советую не комикс. Но это очень индивидуально — например, дети коллег «расчитались» благодаря сериям комиксов про Эмиля и Марго и Хильдафолк», — рассказала Абронова.

Редактор обратила внимание, что для книги, запускающей чтение, может подойти и нонфикшн, если ребенок увлекается, например, динозаврами или насекомыми, но в этом случае текст должен быть адаптирован для младшего возраста, обязательны иллюстрации.

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Критерии «правильной» книги

Эксперты единодушны во мнении, что эталона в выборе книги, которая запустит у ребенка процесс чтения, не существует. Тем не менее есть несколько критериев по выбору изданий, которые имеют все шансы покорить сердце ребенка. Эти критерии зависят от возраста чтеца.

Так, если речь идет о книжках для дошкольников или учеников младшей школы, то здесь стоит обратить внимание на детали оформления, в первую очередь на шрифт.

«Не всегда детям нужны огромные шрифты, которые соответствуют СанПиНам, но все-таки шрифт должен быть подобран под определенный возраст», — отметила арт-директор Лилу Рами. Еще, по мнению Рами, необходимо обращать внимание на обложку: «Мы в издательстве стараемся сделать все, чтобы заинтересовать даже самого избирательного ребенка, создавая красивые обложки».

Редактор Елена Абронова считает, что кроме размера шрифта для первой книги важно большое количество иллюстраций и небольшой объем.

«В нашем издательстве это книги Татьяны Русситы («Кот Носок, «Зато сам!» и т.д.). Слова в них состоят из трех-четырех-пяти букв, короткие предложения, сами книжечки тонкие — ребенок легко читает такую книгу от корки до корки и получает наклейку. Понимает, что читать несложно, а вполне даже интересно», — объяснила Абронова.

По ее мнению, и для маленьких детей, и для ребят постарше оформление может стать воротами в мир литературы.

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«Стилистика оформления может оказаться решающим моментом, когда ребенок принимает решение, читать эту книгу или нет. «Теремок» с иллюстрациями Игоря Олейникова поможет обнаружить, что эту сказку можно увидеть совсем по-другому…», — рассказала эксперт по детскому чтению Асонова.

Еще одна «фишка», которая поможет привлечь и удержать внимание ребенка — это наличие смешного или близкого по духу персонажа. Часто издательства детской литературы предлагают читателям целые серии книг с такими героями. Ребенку не терпится узнать, что произошло с полюбившемся персонажем, и он просит родителей купить ему продолжение.

«Так, например, любимый герой издательства Clever, Котенок Шмяк стал проводником в чтение для многих детей. Не раз, работая на книжных выставках, я видела, как дети сами спрашивали, какие у нас есть новинки про Шмяка и перечисляли родителям, что уже прочитали, чтобы те случайно не купили им повторяющиеся экземпляры», — рассказала представительница издательства Clever.

Для детей взрослее критериев в выборе книг не существует как таковых. Художественный редактор издательского дома «Поляндрия» Ольга Явич посоветовала экспериментировать с жанрами, искать героев, с которыми ребенок будет ассоциировать себя, а также много и регулярно читать вслух, даже если ребенок давно и хорошо читает сам.

«Есть медленные книги, где много пространства для размышления и разговора: «Хранитель луны», «Надежда в вишневом дереве», «Иногда я чувствую себя…», «Из ниоткуда». Есть книги, которые вызывают нежность, настраивают на заботу и чуткость, например, «Забытый барашек», «Гроза». А есть такие, которые помогут разбудить воображение, вдохновить на творчество: «Мелодия жизни», «Что мы с тобой построим», «Игра в архитектуру», — объяснила Явич, подчеркнув, что у каждого родителя поиск книги, которая бы понравилась ребенку, может занять разное количество времени.

О мотивации и демотивации, на которую влияют родители

Желании «привить» привычку читать может закончиться провалом, если родители оказывают на ребенка слишком сильное давление. Например, в попытке замотивировать говорят: «А вот я в твои годы…». Это не самый удачный способ заинтересовать чтением, уверена Асонова.

«Если вы ставите себя в пример, то это может сработать ровно наоборот. А еще это может быть болезненно для самого родителя, если он окажется в ситуации, когда его обесценили», — объяснила эксперт.

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Еще один пример неудачной попытки засадить детей за книги — когда родители ограничивают выбор домашней библиотекой, пусть и очень разнообразной.

«Не стоит думать, что ваша библиотека содержит все, что только можно, и предлагать ребенку выбирать книги только из нее. Посещайте библиотеки, новые пространства, наполненные книгами. Не исключено, что ребенок найдет там книгу, которая уже есть у вас дома. Не стоит обижаться на него, лучше порадуйтесь, что он все-таки нашел ее», — порекомендовала Асонова.

Дневник чтения, который часто рекомендуют вести в школе, может как замотивировать, так и отпугнуть от книг, особенно если родители превращают это занятие в обязаловку. Арт-директор издательства Clever посоветовала «вести читательский дневник, ставить разные цели, которые ребенку будет интересно закрывать».

Психолог, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Якушевская поддерживает идею, что укрепить мотивацию поможет элемент игры, например, составление рейтингов (можно шуточных) книг, квесты по мотивам любимых произведений и книги с разными интерактивными элементами.

На российском книжном рынке давно работает издательство Devar, которое специализируется на печати типографской продукции с технологией дополненной реальности. Такие издания представляют симбиоз классической книги — с текстом, иллюстрациями — и современных технологий: стоит навести мобильный телефон на страницу со специальным знаком, и ее герои оживают.

Еще один из вариантов привлечь внимание к чтению — предложить написать ребенку книгу о себе.

«Исследователи из Латинской Америки сравнивали влияние на мотивацию неперсонализированной и персонализированной книги — во втором случае в издание можно вклеить фотографию самого ребенка, чтобы главный герой был с его лицом. Они отметили, что персонализированная книга действительно влияет на мотивацию к чтению, но не гарантирует удержание внимания к книгам в дальнейшем. Но это уже что-то, это способ показать ребенку, что книга может быть интересной», — рассказала специалист по детскому чтению Асонова.

Она посоветовала родителям доверять ребенку в выборе литературы, не пугаться, если он подолгу «застревает» на одних и тех же книгах, а также помнить, что «доступ к культуре и знаниям не ограничивается книгами — есть кино, музеи, театры, спорт, научные лаборатории, заповедники». Все это может стать источником вопросов, ответы на которые ребенок будет потом искать в книгах.

«Задача родителей — сделать жизнь ребенка счастливой и обеспечить ему доступ к знаниям и культуре», — заключила эксперт.