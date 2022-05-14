Вместо ботокса: косметологи о том, как выбрать омолаживающий крем

Гиалуроновая кислота, пептиды, ретинол — одни из самых популярных ингредиентов в составе косметических средств с антиэйдж-эффектом. Правда, как уверяют врачи, правило «купил, воспользовался и получил гарантированный эффект» в данном случае не работает. Зачастую антиэйдж-косметика не приносит ожидаемых результатов. Как выбрать действующий крем, учитывая индивидуальные особенности и потребности кожи, — в материале «Газеты.Ru».

Как выбирать омолаживающий крем

Эксперты едины во мнении, что с 25 лет в коже запускаются процессы хронологического старения. К тому же в этом возрасте у многих наблюдаются признаки фотостарения. Поэтому примерно с 25-28 лет целесообразно начинать применять легкие антиэйдж-кремы, предназначенные для кожи с первыми признаками увядания (обезвоженность, сухость, шелушение, тусклый цвет лица), считает Наталья Волкова, к.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог клиники эстетической медицины TORI.

Возраст пациента эксперты не считают первостепенным ориентиром при подборе омолаживающих средств.

Екатерина Кушнир, врач-дерматокосметолог клиники «Время красоты», называет понятие «антиэйдж-ингредиет» весьма условным: «Так или иначе, действие кремов с пометками «30+», «45+» будут направлены на решение конкретных задач (увлажнение, питание, осветление или укрепление кожи). Если передо мной женщина 45-50 лет с выраженным куперозом, конечно же, я назначу крем с активами, которые будут укреплять сосудистую стенку (рутин, витамин С). И в данном случае речь идет не об антиэйдж-эффекте. Ровно такая же проблема может встречаться и в 20 лет».

Чтобы подобрать средство с конкретным действующим веществом (и концентрацией ингредиентов), косметолог оценивает ряд факторов. «Для врача важно понимать функциональный тип кожи (нормальная, сухая, жирная, комбинированная), уровень тонуса и увлажненности, глубину морщин, наличие пигментных и сосудистых элементов», — объяснила косметолог Волкова. Например, для сухой кожи важны средства с гиалуроновой кислотой, для жирной стареющей кожи — с ретинолом и регуляторными пептидами, уточнила врач.

Важный фактор, который оценивает косметолог при подборе омолаживающего средства, — тип старения пациента.

При мелкоморщинистом типе у пациентов кожа тонкая с большим количеством мелких морщин. «Зачастую для них подбирается косметика, в которой есть ингредиенты для сухой и обезвоженной кожи, составляющие, способные бороться с пигментацией и обеспечить надежную защиту от солнца», — рассказала дерматовенеролог Волкова.

У пациентов с деформационно-отечным типом кожа более плотная, с выраженными явлениями птоза. «Им нужна косметика и процедуры с лифтинг-эффектом для повышения эластичности кожи. Также средства должны справляться с отеками», — отметила дерматокосметолог Кушнир.

При мышечном типе старения у пациентов зачастую сильнее проявляются носогубные складки, опущение верхнего века, нарушение пигментации. «В этом случае используются средства с подтягивающим эффектом, а также косметика против гиперпигментации», — подчеркнула Наталья Волкова.

С усталым типом старения в основном сталкиваются довольно молодые пациенты, у которых снижается тонус кожи, опускаются жировые пакеты в средней трети лица, проявляется носослезная борозда. «Избавиться от следов усталости поможет косметика, обеспечивающая качественную антиоксидантную защиту», — уточнила Екатерина Кушнир.

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Кому могут подойти средства с гиалуроновой кислотой

Большинство средств, маркируемых как «антиэйдж», содержат в своем составе гиалуроновую кислоту. По мнению Волковой, наружные средства с гиалуронкой показаны всем, начиная с 25 лет (в этот период начинается снижение ее количества в коже): «Гиалуронвая кислота — естественное вещество для нашего организма. Она содержится в коже, в суставной жидкости, в хрусталике глаза. Поэтому пациентов, кому она не подходит, можно сказать, что нет. Разве что может иметь место быть индивидуальная непереносимость».

В использовании кремов с гиалуроновой кислотой есть некоторые особенности. Например, как отмечает Кушнир, людям, склонным к отечности, такие средства лучше использовать утром (а если вечером, то минимум за час до сна).

Гиалуроновая кислота может и навредить, если в окружающей среде недостаточный уровень влажности, предупредила Екатерина Кушнир: «Гиалуроновая кислота может просто не найти и не притянуть воду из внешней среды. В таких случаях (особенно в зимний период, когда из-за отопления воздух слишком сухой) она способна сушить кожу. Поэтому лучше пользоваться кремами с гилуронкой в теплое время года».

Мнение, что до определенного возраста достаточно только легкого увлажнения кремом с гиалуроновой кислотой — ошибочно, уверяют эксперты.

«Да, возможно, девушке в 18-20 лет с беспроблемной кожей такого ухода вкупе с качественным очищением может быть достаточно. Но и в этом возрасте могут появиться другие проблемы, при которых одной гиалуронкой уже не обойдешься, например, повышенная жирность кожи и закупорка пор», — подчеркнула Кушнир, отметив, что в любом возрасте нужно ориентироваться на проблемы и потребности кожи.

close 100% 1. Божественный крем для лица Иммортель LOccitane

2. Крем антистресс против морщин с 4-мя формами гиалуроновой кислоты Dr Pierre Ricaud

3. Кислородный увлажняющий крем Lierac

4. Крем для лица с коллагеном морского происхождения и гиалуроновым комплексом Doctor Babor

5. Биоактивная сыворотка Life Code

6. Гель-крем для увлажнения и защиты кожи Uriage

7. Крем против фотостарения SPF 50 Laboratoires Lysedia

8. Глобальный антивозрастной флюид Topicrem

9. Антиоксидантный крем Гидрасид С20 SVR Пресс-службы брендов

Кому могут подойти средства с ретинолом

Ретинол (одна из форм витамина А) — очень активный компонент, комплексно действующий на кожу. «Среди положительных эффектов ретинола — сужение пор, осветление, увлажнение, отшелушивание и обновление клеток эпидермиса, улучшение микроциркуляции, устранение угревой сыпи и морщин, антиоксидантная защита», — объяснила косметолог Кушнир.

Чаще всего средства с ретинолом в качестве антиэйдж-терапии рекомендуются пациентам с более выраженными признаками старения, начиная с 35-40 лет. Но также подобная косметика может быть назначена молодым людям, страдающим акне и постакне, добавила дерматовенеролог Волкова.

«Кремами с ретинолом нужно пользоваться максимально аккуратно людям с чувствительной кожей, склонной к развитию контрактного дерматита. Из-за возможной реактивности кожи ретинолом не рекомендуется пользоваться в беременность и период подготовки к ней, а также во время грудного вскармливания. Также не стоит применять средства с этим ингредиентом летом, потому что ретинол повышает чувствительность кожи к солнцу, увеличивая риски появления пигментации», — напомнила косметолог Кушнир.

close 100% 1. Интенсивный концентрированный антивозрастной уход Redermic Retinol La Roche-Posay

2. Ночной восстанавливающий крем для лица с растительным ретинолом Planeta Organica

3. Антивозрастной ночной крем для лица с ретинолом Dermalogica

4. Крем для лица против морщин с ретинолом BELLFLOWER

5. Антивозрастной крем для лица с ретинолом Verifique

6. Крем антивозрастной Sesderma

7. Глубоко увлажняющий ночной крем с ретинолом iSystem Пресс-службы брендов

Кому могут подойти средства с пептидами

Пептиды — это цепочки аминокислот различного состава. Аминокислоты связываются друг с другом в длинные и короткие молекулы белков. Пептидами называются те, что начинаются с двух звеньев.

«Есть несколько видов пептидов, выполняющих важнейшие функции. Пептиды являются структурным компонентом для синтеза коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты, помогают нейтрализовать действие свободных радикалов, поддерживают метаболизм кожи на адекватном уровне, формируют клеточный иммунитет. Средства с пептидами подходят пациентам со сниженным тонусом кожи и неровным цветом лица», — отметила косметолог Волкова.

Исходя из практики эксперта, косметика с пептидами может не подходить самым молодым людям и в случае индивидуальной непереносимости.

Для тех, кто боится «уколов красоты», но хочет избавиться от мелких морщинок, косметолог клиники «Время красоты» рекомендует обратить внимание на аргирелин (ацетил-гексапептид – 8): «Действие этого пептида схоже с ботулинотоксином — он сокращает подвижность мимических мышц лица, расслабляя их». Как подчеркнула эксперт, в корейской косметике часто встречается еще один «аналог ботокса» — Syn-Ake из яда храмовой змеи. Также Кушнир отметила компонент Матриксил 3000 (стимулирует выработку коллагена, эффективен для лифтинга и уплотнения кожи), дипептид карнозин (применяется при лечении акне, воспалений).

close 100% 1. Восстанавливающий ночной крем с пептидным комплексом Mixit

2. Ночной крем для лица с усиленной концентрацией омолаживающих компонентов Sammy Beauty

3. Омолаживающий крем с пептидами Bueno

4. Ночной антивозрастной уход «Интенсивное омоложение 55+» Garnier

5. Сыворотка для лица SOS GOLD 24k PETIT RA

6. Антивозрастной крем для кожи лица и шеи SmoRodina

7. Восстанавливающий крем для лица с пептидами Esfolio Пресс-службы брендов

Можно ли миксовать средства с разными антивозрастными ингредиентами

Косметологи придерживаются позиции, что для видимого и устойчивого эффекта это необходимо делать. «Это называется комплексный подход. Как правило, кожа нуждается в нескольких ингредиентах, которые работают по принципу синергии, взаимно усиливая эффект друг друга. Важно, чтобы средства подходили друг к другу. А это уже определяет врач-косметолог», — предупредила дерматовенеролог Волкова.

Дерматовенеролог Кушнир напомнила, что базовый уход состоит из трех этапов — очищение (гель, пенка), тонизирование (лосьон, тоник) и увлажнение/питание (крем).

«Активный крем – это именно ночной крем. Дневной тоже содержит активы, но чаще всего они в большей степени направлены на защиту от солнца, свободных радикалов, стресса», — подчеркнула Кушнир.

Дополнить базовый уход можно сыворотками с концентратом активных компонентов, эксфолиантом (механический пилинг в виде скраба или пилинг с фруктовыми кислотами), масками в зависимости от потребности кожи.

Екатерина Кушнир призвала обращать внимание на состав средств домашнего ухода: «К сожалению, на косметологическом рынке огромное количество препаратов для домашнего ухода, которые не содержат нужных ингредиентов в достаточной концентрации для видимого омолаживающего эффекта. Это особенно касается препаратов масс-маркета. Увы, в большинстве случаев это «пустышки» с увлажняющей базой, минимальным количеством масел и с ароматизаторами».