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Стиль

Увлажнит всех: почему кремы с гиалуроновой кислотой называют универсальными

13 косметических средств с самым эффективным увлажняющим ингредиентом

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Гиалуроновая кислота – один из самых популярных ингредиентов в составе косметических средств. Главная задача кремов и сывороток на ее основе – увлажнение. А от того, насколько кожа увлажнена, зависит четкость овала лица, тонус и упругость кожи, поэтому гиалуроновую кислоту относят к числу наиболее эффективных антивозрастных ингредиентов в косметике. Как работают средства с этим компонентом и кому они подходят — в материале «Газеты.Ru».

Что такое гиалуроновая кислота

Косметологи называют средства «с гиалуронкой» универсальными: они подходят для любого возраста и практически не вызывают аллергических реакций.

«Гиалуроновая кислота – это природный биополимер, обеспечивающий каркасную и удерживающую функцию тканей, в том числе и кожи. Если клетки назвать кирпичиками, то гиалуроновая кислота – цемент, который их соединяет. А за счет того, что одна молекула гиалуроновой кислоты способна удерживать до тысячи молекул воды, она выполняет каркасную функцию», — объясняет Александр Фролов, врач-дерматовенеролог, дерматокосметолог, эксперт марки Librederm.

Врач добавляет, что чем выше концентрация гиалуроновой кислоты в эпидермисе и дерме, тем выше тургор (напряженное состояние оболочек живых клеток) и тонус кожи. По его словам, косметические средства с гиалуроновой кислотой способны решить сразу несколько задач: сделать кожу более упругой и эластичной, устранить ощущение стянутости и стать хорошей профилактикой против признаков старения.

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1. Интенсивно увлажняющий крем Hyaluron Booster Cream Arcaya<br>2. Легкий крем с гиалуроновой кислотой Aqualia Thermal Vichy<br>3. Увлажняющий крем с макрогиалуроновой кислотой и органическим маслом моринги Hydramemory [ comfort zone ]<br>4. Увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой Hydra-Boost Day Cream ELEMIS<br>5. Увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой, пептидами и маслами Skinovage Babor<br>6. Крем для лица с гиалуроновой кислотой AHAVA Hyaluronic Acid<br>7. Легкий увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой Vital Hydra Solution Dr.Jart+

1. Интенсивно увлажняющий крем Hyaluron Booster Cream Arcaya
2. Легкий крем с гиалуроновой кислотой Aqualia Thermal Vichy
3. Увлажняющий крем с макрогиалуроновой кислотой и органическим маслом моринги Hydramemory [ comfort zone ]
4. Увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой Hydra-Boost Day Cream ELEMIS
5. Увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой, пептидами и маслами Skinovage Babor
6. Крем для лица с гиалуроновой кислотой AHAVA Hyaluronic Acid
7. Легкий увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой Vital Hydra Solution Dr.Jart+

Пресс-службы брендов

И все же главная задача косметических средств с гиалуроновой кислотой – увлажнение кожи. Сама гиалуроновая кислота бывает двух видов – высокомолекулярная и низкомолекулярная, и у каждой из них своей действие.

«Крупномолекулярная гиалуроновая кислота обладает противовоспалительным эффектом, а низкомолекулярная способна стимулировать синтез собственной гиалуроновой кислоты в коже», — рассказывает косметолог Наталья Токмакова, эксперт бренда [ comfort zone ].

Она объясняет, что крупные молекулы работают на поверхности кожи, делая ее гладкой сразу после нанесения продукта, а мелкие молекулы (микромолекулы или биомиметические фрагменты гиалуроновой кислоты) проникают глубже, увлажняя более глубокие слои эпидермиса, и способствуют выработке новой гиалуроновой кислоты в дерме. Также, по ее словам, есть продукты, которые содержат в своем составе оба вида гиалуроновой кислоты.

«Средства с перекрестно-сшитой гиалуроновой кислотой максимально заполняют неровности, разглаживают кожу и дольше всего удерживают влагу в коже», — добавляет эксперт.

Как гиалуроновая кислота проникает в кожу

Многие не доверяют косметическим средствам с активными компонентами, считая, что крем или сыворотка попросту не сможет «доставить» полезные вещества внутрь кожи. Доля правды в этом действительно есть. По словам Александра Фролова, самыми эффективными способами доставки гиалуроновой кислоты в кожу являются инъекционные методики, в частности, мезотерапия.

«Однако, по данным очень авторитетных исследований, гиалуроновая кислота с низкой молекулярной массой (от 20 до 300 кДа) проходит через роговой слой, в отличие от гиалуроновой кислоты с высокой молекулярной массой (от 1000 до 1400 кДа). Это хорошая новость для тех, кто категорически против «уколов красоты», — рассказывает врач.

Наталья Токмакова добавляет, что в отличие от пептидов, для гиалуроновой кислоты нет строго определенных концентраций.

«Концентрация в продукте обычно от 0,01 до 2%. Поэтому при выборе опираться следует, скорее, на опыт и репутацию производителя, его способность создавать грамотные сбалансированные формулы и на собственные впечатления от применения», — объясняет она.

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1. Гиалуроновый ультраувлажняющий крем для сухой кожи Eco-Refill Librederm<br>2. Крем для области груди и декольте с несколькими видами гиалуроновой кислоты ANSALIGY<br>3. Концентрированный аквагель для увлажнения и тонуса кожи Hyalu B5 Aquagel SPF30 La-Roche Posay<br>4. Гиалуроновый крем с мульти-увлажняющим комплексом dr.brandt<br>5. Дневной крем «Гиалурон-эксперт SPF 20» Loreal Paris<br>6. Интенсивно увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой, мочевиной и комплексом AHA-кислот Art&Fact

1. Гиалуроновый ультраувлажняющий крем для сухой кожи Eco-Refill Librederm
2. Крем для области груди и декольте с несколькими видами гиалуроновой кислоты ANSALIGY
3. Концентрированный аквагель для увлажнения и тонуса кожи Hyalu B5 Aquagel SPF30 La-Roche Posay
4. Гиалуроновый крем с мульти-увлажняющим комплексом dr.brandt
5. Дневной крем «Гиалурон-эксперт SPF 20» Loreal Paris
6. Интенсивно увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой, мочевиной и комплексом AHA-кислот Art&Fact

Пресс-службы брендов

Кому подходят продукты с гиалуроновой кислотой

По мнению Александра Фролова, кремы и сыворотки с гиалуроновой кислотой могут быть базовыми и подходят для постоянного ухода в любом возрасте. Дерматокосметолог объясняет, что вне зависимости от расы, пола, возраста и типа кожи, гиалуроновая кислота всегда остается одним из важных компонентов межклеточного вещества.

«К сожалению, с возрастом ее концентрация снижается. Кроме того, ее разрушение ускоряется при стрессе, агрессивных косметологических процедурах и воспалительных процессах. Поэтому средства с гиалуроновой кислотой вне возраста и актуальны всегда», — считает он.

Наталья Токмакова соглашается: средства с гиалуроновой кислотой подходят для кожи практически всех типов, состояний, возрастов. «Эти продукты особенно актуальны для кожи, страдающей от дефицита влаги», — уточняет она.

Эксперт добавляет, что средства с гиалуроновой кислотой с осторожностью следует применять людям с сильно нарушенным липидным барьером кожи. «В этом случае обязательно нужно восстанавливать барьер правильно подобранными маслами и церамидами, иначе гиалуроновая кислота не даст ожидаемого эффекта. Если же сочетать гиалуроновую кислоту для увлажнения и липиды для усиления барьера, тогда результат будет отличным», — заключает она.

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