Не только Бекхэм: 7 привлекательных взрослых сыновей знаменитых футболистов

С такими внешними данными эти молодые люди вполне могли бы построить модельную карьеру, но гены сделали свое дело. Четверо сыновей Зинедина Зидана связали свою жизнь с футболом, а наследник Руслана Нигматуллина стал вратарем, как и отец. В день рождения Луки Зидана (13 мая французский вратарь отпразднует 24-летие) «Газета.Ru» вспоминает самых привлекательных наследников знаменитых футболистов, которые тоже стали спортсменами.

Энцо и Лука, сыновья Зинедина Зидана

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В своих многочисленных интервью легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан подчеркивает, что для успеха в спорте мало просто усердно работать и обладать талантом, нужно уметь ждать своего часа. Старшие сыновья (Энцо 27 лет, Луке 24 года) экс-главного тренера мадридского «Реала» свой шанс не упустили.

Энцо, как отец, стал атакующим полузащитником (он начал тренироваться с 2,5 года в академии «Ювентуса», затем в академии мадридского Реала). В разное время играл за «Кастилью», основу «Реала», «Алавес», «Лозанну», «Авеш», «Альмерию». А с июня 2021 года Энцо выступает за «Родез Авейрона» (клуб второго французского дивизиона).

Лука стал голкипером. Выпускник футбольной академии «Королевского клуба» выиграл юношеский чемпионат Европы, в 20 лет дебютировал в воротах «Реала», а сейчас защищает ворота «Райо Вальекано».

Ромео, сын Дэвида Бекхэма

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В 10 лет средний сын английского футболиста Дэвида Бэкхема начал покорять подиум. Затем в жизни Ромео были рекламные кампании с Burberry, обложки для глянца, большой теннис. Тем не менее, футбол стал основным интересом наследника экс-капитана сборной Англии в 2019 году — он начал тренироваться в футбольном клубе «Интер Майами». А двумя годами позже подписал контракт с американским футбольным клубом «Форт Лодердейл», где стал играть на позиции универсального правого полузащитника (как в свое время Дэвид).

Но и от модельной карьеры сын Дэвида и Виктории Бекхэм не отказался.

В конце 2021 года 19-летний спортсмен начал сотрудничать с брендом PUMA.

Янис, сын Георге Хаджи

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Если Георге Хаджи называют иконой румынского футбола, то своего сына Яниса экс-полузащитник сравнивает со звездой «Барселоны» Хави. Единственный сын Хаджи стал заниматься футболом в раннем возрасте (в академии своего отца).

В 17 лет юный футболист уже стал звездой «Вииторула», получив капитанскую повязку меньше чем за полгода. А в 20 лет Янис в составе этой команды завоевал Кубок и Суперкубок Румынии.

Сейчас 23-летний полузащитник более чем уверенно чувствует себя в шотландском «Рейнджерсе». В 2021 году Хаджи-младшего признали лучшим молодым игроком года в клубе.

Руслан, сын Руслана Нигматуллина

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Руслан Нигматуллин не просто поддержал желание старшего сына пойти по его стопам. Как признавался российский голкипер в интервью «Летидору», ради сына он открыл школу вратарей. Наследник спортсмена тренировался там до 17 лет. Затем молодой человек на год переехал во Владимир, а потом отправился в США.

«Потому что мы планируем футбольное будущее и карьеру вкупе с получением высшего образования», — объяснял это решение Нигматуллин-старший.

Руслан поступил в университет и теперь совмещает учебу со спортом. В копилке успехов победа в турнире Weston Cup Showcase среди юношеских и молодежных команд (Нигматуллин-младший играл в составе клуба «Уэстон»).

Тимоти, сын Джорджа Веа

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Эксперты сходятся во мнении, что у 22-летнего Тимоти Веа есть все шансы если не повторить успехи своего легендарного отца, то хотя бы к ним приблизиться. Младший сын обладателя «Золотого мяча» Джорджа Веа делал первые шаги в футбольной академии клуба «Нью-Йорк Ред Буллз», затем оттачивал навыки в юношеских командах клуба «Пари Сен-Жермен». Делал это Тимоти весьма успешно и был приглашен представлять США как в юношескую сборную, так и во взрослую (с 2018 года).

Сейчас сын 25-го президента Либерии Джорджа Веа играет на позиции нападающего во французском клубе «Лилль». Но, как признавался молодой футболист в интервью Gazzetta dello Sport, мечтает выступать за «Милан» (как и его отец в 1995-1999 годы).

Хорхе, сын Рауля Гонсалеса

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Старший сын экс-капитана сборной Испании Рауля Гонсалеса хоть и унаследовал выразительную внешность своей матери Мамен Санс (в прошлом девушка носила титул «Мисс Мадрид»), но все же выбрал не индустрию красоты, а футбол.

Первые успехи Хорхе продемонстрировал в клубе второго дивизиона «Фортуна» (Дюссельдорф), когда ему было 10 лет. А в школьные годы Хорхе, который, кстати, носит футболку с цифрой 7 (как в свое время Рауль), успешно выступал за команду Фордхэмского университета (Нью-Йорк). Потом экс-звезда мадридского «Реала» c сожалением признавался в интервью Vanity Fair, что интерес Хорхе к футболу стал угасать — он играет, но не на профессиональном уровне.

Зато заинтересованность в футболе стала демонстрировать Мария, младшая сестра Хорхе. К слову, как и Харпер, единственная дочь Дэвида Бэкхэма.