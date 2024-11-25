Задача со звездочкой: застройщики ожидают обеспечения банков лимитами по семейной ипотеке

Программа ипотеки с господдержкой для семей с детьми в России считается не просто популярным инструментом для улучшения жилищных условий, но и реальным способом купить жилье по минимальной ставке, которая составляет 6% относительно почти 30%, которые действуют на базовые программы. На фоне востребованности программы лимиты, которые предусмотрены на финансирование проекта и распределяются через Дом.РФ, заканчиваются в банках очень быстро. Правда, через какое-то время средства поступают снова. О том, какую роль ипотека оказывает на доступность жилья в стране и продажи, а также хватит ли лимитов на всех желающих, «Газете.Ru» рассказали застройщики.

Успокаивающие заявления

На днях министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что все деньги на финансирование программы семейной ипотеки учтены в бюджете. Речь идет о 350 млрд рублей. Также он отметил, что льготная ставка в размере 6% сохранится.

«У нас действует целый ряд льготных ипотечных программ. И в первую очередь мы говорим о семейной ипотеке. 6% для семьи, которая имеет ребенка до 7 лет или двух детей до 17. Все деньги, которые необходимы будут для реализации этих программ, учтены в бюджете. Мы в последние корректировки бюджета учли дополнительно около 350 млрд рублей на обеспечение потребности механизма по семейной ипотеке. Поэтому никаких проблем для реализации программы нет. Финансовых проблем. Она работает», — ранее сказал Силуанов ТАСС.

При этом депутат Госдумы Анатолий Аксаков отметил в разговоре с «Газетой.Ru», что проблем для субсидирования семейной ипотеки нет, и тех сумм, которые предусмотрены в проекте бюджета на следующий год, который утвержден Государственной думой, вполне достаточно для того, чтобы выполнить все обязательства государства по субсидированию. Семьи с детьми смогут получать соответствующие ипотечные кредиты под 6%.

«Правда, бывало вот в текущем году, что заканчивались средства в отдельных банках, которые им были предоставлены на субсидированные процентные ставки, но в этих случаях люди могли переключиться на другие кредитные организации. Полагаю, что и этой проблемы в следующем году не будет, поскольку, уже накопив опыт работы с кредитными организациями, правительство будет более оперативно реагировать на завершение лимитов и выделять соответствующие ресурсы. Поручение президента в полном объеме будет выполняться», — сказал депутат.

Поддержка спроса

Вполне объяснимо, почему в том же Сбере или ВТБ заканчивались быстро лимиты. Это крупные банки, которым доверяет население, они социально ориентированы и у них большая база клиентов-зарплатников, говорит экономист Андрей Бархота. Но на основании заявлений министра финансов, считает эксперт, семьям, желающим в ближайшее время приобрести квартиру в ипотеку, паниковать не стоит — лимиты предусмотрены.

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«С момента запуска льготные ипотечные программы работают в бесперебойном режиме. В случае исчерпания лимитов банки получают новые, при этом изначальная заявка клиента становится в очередь на исполнение», — сказал Бархота, но не исключил, что, скорее всего, крупным банкам не хватит выделенных до конца года средств на субсидирование ставки.

В современных реалиях основную долю спроса занимает семейная ипотека — на нее приходится около 90% сделок, говорит Яна Глазунова, генеральный директор VSN Group. Она также отмечает, что в этом году лимиты заканчиваются у многих банков. К примеру, лимит, выделенный в октябре этого года, закончился за две недели. Лимит, выделенный в начале ноября, может закончиться к 10–15 декабря, уточнила она.

В данном случае банки могут дозапросить лимиты у государства, говорят в компании ССК.

Как показывает практика, при завершении лимитов Дом.РФ оперативно производит их перераспределение, говорит Анна Соколова, коммерческий директор ОМ Девелопмент.

«В условиях нынешней ключевой ставки (21%. — Прим. ред.) финансирование программ субсидирования является основным фактором поддержания спроса. Однако в условиях завершения лимитов в банках взятие ипотечного кредита становится «задачей со звездочкой». У каждого банка свои вводные, свои условия и запросы. И если в одном банке закончились лимиты по семейной ипотеке, это не означает, что клиент сможет гарантированно получить одобрение в другом месте. Такая неопределенность, конечно, держит рынок в напряжении», — поделилась мнением Ксения Садкова, директор по продажам LEGENDA.

Спрос на семейную ипотеку очень высокий, поэтому банки при ограниченных лимитах вынуждены ужесточать условия выдачи. Увеличивая первоначальный взнос, банки могут выдать ипотеку большему числу заемщиков, при этом они снижают риски и повышают качество кредитного портфеля, комментируют в девелоперской компании ССК. Там тоже напоминают, что если клиент желает взять кредит в определенном банке, могут возникнуть проблемы. Однако в случае нехватки лимитов в одном можно всегда достаточно легко взять ипотечный кредит в другом банке, у которого остались лимиты на момент сделки.

Надежды застройщиков

Возможность гражданам покупать квартиры под низкую ставку, пользуясь программами господдержки, крайне важна. Количество покупок, совершенных именно по данным программам, велико. «К примеру, в нашей компании в 90% случаев покупатели берут квартиры по «семейной ипотеке. Такой вид кредитования на жилье необходим как рынку, так и гражданам, чтобы сохранить доступность жилья», — добавили в ССК.

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Главный коммерческий директор ГК «КОРТРОС» Дмитрий Железнов напоминает текущую картину с рыночной ипотекой.

«В ноябре этого года ставки по рыночной ипотеке в крупнейших российских банках выросли до 28% и выше. Уже понятно, что до конца этого года и в 2025 году ставки по ипотеке останутся заградительными. Правда, не стоит забывать, что для определенных категорий населения, как семьи с детьми, работают программы с господдержкой, и ставки достаточно выгодные», — сказал эксперт.

По его словам, чтобы обеспечить населению возможность купить жилье на доступных условиях, необходимо субсидирование процентной ставки. Сейчас застройщики борются за клиентов, предлагая разные программы рассрочек и скидки. ГК «КОРТРОС», например, объявила новогодние скидки до 25% в зависимости от проекта.

«При этом надо понимать, что у отрасли есть свои ориентиры. Никто не отменял целевой показатель по вводу 120 миллионов квадратных метров в год. Сегодня для сохранения темпов строительства и продаж квартир на доступных для населения условиях как никогда необходима поддержка государства. Именно потому, что строительная отрасль является локомотивом экономики и несет большой вклад в рост ВВП. Любое «торможение» таит риск достаточно долгого возврата к прежним показателям и состоянию отрасли в целом», — говорит Железнов.

Семейная ипотека играет ключевую роль в реализации таких объемов строительства, как 120 млн кв. м. Но только этой программы недостаточно. Нужны дополнительные меры поддержки, говорит Соколова из ОМ Девелопмент. «В 2025 году планируются очередные нововведения по ипотечному кредитованию. Поэтому спрос по семейной ипотеке довольно высокий, но в целом 350 млрд рублей должно хватить до конца декабря», — добавила эксперт.