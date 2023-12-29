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Звезде «Ходячих мертвецов» Норману Ридусу — 55

Американский актер Норман Ридус отмечает 55-летие

Норман Ридус родился 6 января 1969 года в городе Холливуд во Флориде. После школы Ридус поселился в Лос-Анджелесе и продавал мотоциклы. На вечеринке в 1991 году парень попался на глаза продюсерам — это изменило его жизнь.

«Друг позвал меня на вечеринку на Голливудских холмах. Там я напился, наорал на кучу людей, и кто-то пригласил меня сыграть в спектакле», — рассказывал артист. Затем последовали съемки в клипах известных музыкантов (R.E.M, Radiohead, Кит Ричардс) и рекламе топовых брендов (Prada, Levi's, Durban, Gap). Сам Ридус не разбирался в одежде и признался, что узнал о Prada, лишь когда те предложили ему работу.

С 1997 года Норман снимался в кино, но оставался неизвестным, хотя критики хвалили его роли в картинах «Плавание» и ​«Кровь с молоком». По словам актера, в конце 90-х его стали узнавать, но не из-за кино, а по рекламе Prada. Однако вскоре, в 1999-м вышли «Святые из Бундока» — одна из главных лент в фильмографии Ридуса.

Вслед за успехом актера ждало десятилетие неудач — он участвовал в череде проходных картин, в том числе российско-американском триллере «Мороз по коже», и постепенно стал звездой фильмов категории «B».

Все изменил выход сериала про зомби «Ходячие мертвецы». Ридус добился прослушивания, когда роли уже распределили, но так впечатлил создателей сериала, что под него написали нового персонажа — реднека с арбалетом Дэрила Диксона. Изначально сценаристы не знали, что с ним делать, и просто подстраивались под игру Нормана. В итоге Диксон стал любимчиком фанатов, лицом сериала и одним из немногих героев, кто спустя 12 лет и 11 сезонов добрался до финала зомби-эпопеи.

Актер ведет шоу «По дороге с Норманом Ридусом», где путешествует по США на мотоцикле. Еще одна волна популярности настигла его благодаря главной роли в игре Хидео Кодзимы Death Stranding. Как когда-то с Prada, Ридус ничего не слышал про Кодзиму до того, как тот предложил ему сотрудничество.

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