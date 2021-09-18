18 сентября 2021, 09:12 Фоторепортажи Живая легенда оперы: Анне Нетребко — 50

Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко родилась в 1971 году в Краснодаре. В 1993-м она окончила класс профессора Тамары Новиченко в Санкт-Петербургской консерватории. Затем последовали победа Нетребко в конкурсе им. Глинки, приглашение в Мариинский театр и насыщенная карьера в России и за рубежом.



18 сентября Анне Нетребко исполняется 50 лет. Подробнее о жизни и карьере артистки — в фотогалерее «Газеты.Ru».





close Отец Анны Нетребко был геологом, а мать — инженером. Но их дочь с детства увлекалась творчеством, в особенности — пением. Она была солисткой хора «Кубанская пионерия» при Дворце пионеров и школьников Краснодарского края После окончания Санкт-Петербургской консерватории в 1993 году Нетребко пригласили работать в Мариинский театр, где она выступала с дирижером Валерием Гергиевым. Именно он разглядел талант в начинающей певице Уже через год после выпуска из консерватории Нетребко начала выступать за рубежом. В 1994 году ее пригласили в Ригу исполнять роль Царицы ночи в независимом проекте «Волшебная флейта». В 1995-м певица полетела в Сан-Франциско играть Людмилу в опере «Руслан и Людмила» Определяющими в карьере Нетребко стали роли Людмилы в опере «Руслан и Людмила», Памины в «Волшебной флейте», Розины в «Севильском цирюльнике», Наташи в «Войне и мире», Луизы в «Обручении в монастыре» и Марфы в «Царской невесте». На фото: Анна Нетребко и Евгений Акимов в сцене из спектакля «Царская невеста», 2004 год Анна Нетребко в роли Наташи Ростовой в опере Сергея Прокофьева «Война и мир», которую представил Мариинский театр на сцене Центрального Академического театра Российской армии. Режиссер-постановщик - Андрей Кончаловский. Дирижер - Валерий Гергиев, 2005 год В 2003 году вышел первый студийный альбом Нетребко «Opera Arias», который стал одним из самых продаваемых альбомов академической музыки за год. Год спустя певица выпустила альбом «Sempre Libera» Российская оперная певица Анна Нетребко получает немецкую телевизионную и журналистскую премию «Бэмби» из рук модельера Карла Лагерфельда, 2006 год В 2002 году Нетребко впервые выступила в Метрополитен-опере в Нью-Йорке с постановкой «Война и мир». В том же году она исполнила роль Донны Анны в опере «Дон Жуан» Моцарта, которая прошла в рамках фестиваля в Зальцбурге. На фото: Анна Нетребко и Пласидо Доминго в сцене из оперы Джузеппе Верди «Трубадур» в Зальцбурге, 2014 года Анна Нетребко в заглавной роли в опере Гаэтано Доницетти «Анна Болейн» в Метрополитен-опере, 2011 год Анна Нетребко и Роландо Виллазон в опере Джузеппе Верди «Травиата» в Зальцбурге, 2005 год В 2006 года Нетребко получила австрийское гражданство с сохранением российского. Он объяснила этот шаг желанием жить в Вене и Зальцбурге. На фото: президент Австрии Хайнц Фишер с супругой Марго и Анна Нетребко во время традиционного оперного бала в Вене, 2007 год Анна Нетребко в заглавной роли в опере Жюля Массне «Манон» в Вене, 2007 год Несколько лет Нетребко состояла в гражданском браке с баритоном из Уругвая Эрвином Шроттом, в 2008-м у них родился сын Тьяго Аруа Вскоре после боевых действий на востоке Украины Нетребко передала 1 млн рублей на восстановление пострадавшего донецкого театра «Донбасс Опера». При этом она сфотографировавшись с председателем парламента Новороссии Олегом Царевым на фоне флага Новороссии. Это спровоцировало критику артистки со стороны МИД Австрии Артистка была официально зарегистрирована как доверенное лицо Владимира Путина в 2012 году. Тогда он был премьер-министром РФ и кандидатом в президенты В 2015 году на концерте в Московской консерватории Нетребко участвовала в костюмированном флэшмобе, устроенном в поддержку тяжелобольного баритона Дмитрия Хворостовского. Он проходил лечение от рака мозга в Лондоне и скончался в 2017 году В 2015-м Анна Нетребко вышла замуж за азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова. На фото: Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовыи и сыном Тьяго

