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От «Агента 117» до «Артиста»: Жану Дюжардену — 50

19 июня 50-летний юбилей празднует французский актер Жан Дюжарден. В 2007 году он, ранее игравший в легких комедиях и ситкомах, дебютировал в драме по роману Фредерика Бегбедера «99 франков». Роль жуира и бонвивана, купающегося в шампанском и кокаине, принесла успех и самому актеру, и фильму.

«Когда мне было 24, я понял, что все эти годы был актером, сам того не зная. Я играл еще на детской площадке, потом выступал перед друзьями. <...> Я рос в обычной семье — никакой связи с богемным миром у нас не было, так что я даже и не позволял себе мечтать о профессии актера. Я просто постоянно играл, внутри себя или для людей, придумывал героев и жил их характерами», — рассказывал сам Дюжарден в одном из интервью.

Во Франции актер стал популярен благодаря комедийной франшизе «Агент 117» — французскому ответу английскому «Мистеру Бину», пародии на «Джеймса Бонда».

В 2011 году Дюжарден получил премию «Оскар», став первым французом, получившим статуэтку Американской киноакадемии. Сделал он это, не сказав ни слова – исполнил роль актера в фильме «Артист», стилизованном под черно-белое немое кино. Отмечена игра Дюжардена была также премиями «Золотой глобус» и BAFTA.

В 2013 и 2014 годах Дюжарден сыграл в двух американских кинолентах — «Волке с Уолл-Стрит» Мартина Скорсезе и «Охотниках за сокровищами» Джорджа Клуни. Однако вскоре вернулся домой, во Францию, и продолжил работать на родине. По собственному признанию актера, его английский «хромал на обе ноги».

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