Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Оперштаб рекомендовал жителям Москвы носить маски в закрытых общественных местах 11:49
В Казани голый мужчина мастурбировал на машины 11:48
Врач объяснила, почему летом обостряется варикоз 11:46
Sky News: британская оппозиция хочет провести вотум о доверии правительству Джонсона 11:40
Двое киевлян задержаны за попытку продажи десятка автоматов и нескольких тысяч... 11:37
Рустам Солнцев заявил, что пиарщик Бузовой «превратил ее в главную тупицу... 11:37
Президент IIHF Тардиф выразил надежду, что сборная России скоро вернется... 11:37
Лукашенко заявил, что Запад подталкивает мир к новой глобальной войне 11:36
Российский сервис аренды электросамокатов Whoosh продал бизнес в Европе эстонской... 11:34
Мизулина рассказала, в каком интервью Дудя нашли гей-пропаганду 11:29
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Фото

Умер актер Юрий Мажуга

Украинский актер театра и кино Юрий Мажуга умер на 92-м году жизни.

«Трагическая новость: сегодня ушел из жизни Юрий Николаевич Мажуга. <...> Почти 70 лет своей жизни актер отдал Театру имени Леси Украинки, где сыграл более 90 ярких, незабываемых ролей в большинстве легендарных для Киева спектаклей. Верим, актеры не умирают, они продолжают жить в стенах родного театра, сердцах зрителей и памяти коллег и учащихся», – говорится в сообщении Киевского национального университета имени Карпенко-Карого (альма-матер артиста).

Мажуга родился в 1931 году в Краснодаре. Телезрителям запомнился по фильмам «Город зажигает огни», «Катя-Катюша», «Рожденная революцией», «Странная женщина», «Святое семейство» и, конечно, «Вечера на хуторе близ Диканьки», а также многим другим.

В 1981 году Мажуга получил звание Народного артиста СССР, а в 1983 году стал лауреатом Государственной премии УССР им. Т. Г. Шевченко.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 139-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 139-й день
«Люди под завалами в своих квартирах». В результате удара по Новой Каховке погибли 7 человек
Глава ВГА Леонтьев заявил о семи погибших и 80 раненых при обстреле Новой Каховки
«Секретный ингредиент». Как нелегально используют «мясной клей» в колбасе, твороге, йогуртах
Специалист по пищевой безопасности Петухов рассказал о находках запрещенной трансглютаминазы в продуктах
Вирусолог Лукашев посоветовал избегать «плотного контакта с незнакомцами» из-за оспы обезьян в России
Мизулина рассказала, в каком интервью Дудя нашли гей-пропаганду
Оперштаб рекомендовал жителям Москвы носить маски в закрытых общественных местах
Премьер Шмыгаль заявил, что США передали Украине $3 млрд за две недели
Новости и материалы
В Казани голый мужчина мастурбировал на машины
Врач объяснила, почему летом обостряется варикоз
Sky News: британская оппозиция хочет провести вотум о доверии правительству Джонсона
Двое киевлян задержаны за попытку продажи десятка автоматов и нескольких тысяч патронов
Рустам Солнцев заявил, что пиарщик Бузовой «превратил ее в главную тупицу страны»
Президент IIHF Тардиф выразил надежду, что сборная России скоро вернется на международную арену
Лукашенко заявил, что Запад подталкивает мир к новой глобальной войне
Российский сервис аренды электросамокатов Whoosh продал бизнес в Европе эстонской компании
«Ъ»: у фаворита букмекеров Британии на пост премьера страны Сунака нашли «русский след»
Жительница Санкт-Петербурга проснулась и обнаружила окровавленного мужа в постели
Экс-президент ВФЛА Балахничев ответил члену МОК, назвавшему «маловероятными» шансы россиян на ОИ-2024
Захарова: США с союзниками опасно балансируют на грани военной конфронтации с Россией
В ВСУ на плакатах для детей «включили» в состав Украины несколько областей России
Бекмамбетов пригласил Криса Пратта на роль в «Особо опасен 2»
Лукашенко обвинил «новоявленных крестоносцев НАТО» в подготовке броска на Восток
Вирусолог Викулов считает маловероятной эпидемию оспы обезьян в России
Найденные под асфальтом в Карелии тела могут быть свидетельством страшного преступления
Британский депутат-транс в юбке и на каблуках врезался в столб и сбежал
Все новости
Гангрена, паралич, смерть. Какая живность портит отдых туристам
Биологи перечислили самых опасных морских существ в России
«Помогите, спасите, убивают»: что делать, если за стеной квартиры плачет ребенок
Юрист Новрадова-Василиади: если соседи бьют ребенка, составьте обращение в опеку с другими жильцами
«Неприятный сюрприз для России»: какое оружие Нидерланды поставят Украине
Зеленский: поставки вооружения из Нидерландов станут «неприятным сюрпризом для России»
Газ, золото и нефть: ЕС готовит седьмой пакет санкций против России
Bloomberg: ЕС представит новый пакет санкций против России в ближайшие недели
«Не оставлять законопроекты на осень»: что обсудит Госдума на внеплановом заседании
Володин объяснил, для чего требуется провести внеплановое заседание Госдумы 15 июля
Возможно, новый «Москвич»: что представляют из себя машины JAC
Как об автомобилях марки JAC отзываются их владельцы
Последствия урагана в Москве
«Киев смеется над российскими ракетами «Криптон». Это не смешно»
Генерал ВВС Истрин рассказал, о чем может говорить использование ВС РФ ракет Х-31 на Украине
«Мы единоверцы, мы славяне»: украинцы смогут получить российский паспорт без экзамена
Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России для всех украинцев
«Полный железный занавес»: как Россия накажет Литву за блокаду Калининграда
В Госдуме и Совфеде выступили за срочный ответ на блокаду Калининградской области
«Выстрелом или гранатой»: что известно о покушениях на трех чиновников на Украине
Глава администрации поселка Великий Бурлук в Харьковской области погиб при подрыве автомобиля
«Северный поток — 1» отправили на ремонт. Что ждет Евросоюз
Аналитик Юшков: цены на газ в Европе могут подняться выше $2 тыс. из-за ремонта СП-1
Усугубление вместо решения: Литва усилила блокаду Калининграда
Глава Калининградской области Алиханов предложил запрет транзита товаров между Прибалтикой и РФ
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть