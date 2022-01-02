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Живая легенда: балетмейстеру Юрию Григоровичу — 95

Хореограф-постановщик, балетмейстер Государственного академического Большого театра России, Народный артист СССР Юрий Николаевич Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде.

В 1946 году он окончил Ленинградское хореографическое училище, был принят в балетную труппу Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени С.М. Кирова (ныне Мариинский театр), солистом которой оставался до 1961 года.

Успех пришел к Юрию Николаевичу после постановки им на сцене театра имени С.М. Кирова балетов «Каменный цветок» Прокофьева (1957) и «Легенда о любви» Арифа Меликова (1961).

В 1966 году началось его многолетнее сотрудничество с Большим театром. Каждый спектакль Григоровича — «Ромео и Джульетта», «Спартак», «Лебединое озеро» — становился сенсацией мирового уровня. Он был новатором в балете – именно Григорович вывел на первый план мужской танец.

Сегодня знаменитому балетмейстеру исполняется 95 лет.

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