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От нищего парня до «человека в черном». Уиллу Смиту – 55

Актер и рэпер Уилл Смит отмечает 55-летие

Уилл Смит родился 25 сентября 1968 года в Филадельфии. Свой творческий путь он начал с хип-хопа. В 1985 году вместе с музыкантом Джеффом Таунсом он создал дуэт DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince. Группа даже умудрилась заработать две статуэтки «Грэмми».

Впрочем, скоро Смит начал карьеру в кино — он фактически сыграл самого себя в ситкоме «Принц из Беверли-Хиллз». Сериал выдержал шесть сезонов и открыл Смиту путь в полнометражное кино: он сыграл в картинах «Плыви по течению», «Сделано в Америке», «Шесть степеней отчуждения», а затем получил роль в первом большом хите — комедийном боевике Майкла Бэя «Плохие парни». Вскоре режиссеры доверили Уиллу Смиту судьбу человечества в блокбастерах «День независимости» и «Люди в черном». Эти роли сформировали сценическое амплуа Смита — он часто играет юморного рубаху-парня, обладающего безграничным обаянием и привлекательностью.

«Я был нищим парнем, который разбогател, все потерял, пришел в Голливуд без какого-либо опыта, а потом снялся в самом денежном фильме на свете. И это к двадцати семи годам. Я чувствовал себя неуязвимым… Я знал, каково это — ловить попутный ветер», — написал Смит в своей автобиографии «Will. Чему может научить нас простой парень, ставший самым высокооплачиваемым актером Голливуда».

В 2008 году Уилл Смит возглавил список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда по версии Forbes, заработав за год $80 млн. Он — лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA, Гильдии киноактеров США, «Золотой глобус» и многих других.

У Смита есть сын Трей от брака с Шери Зампино. Последние 26 лет артист женат на Джаде Пинкетт Смит. У пары двое детей — сын Джейден и дочь Уиллоу. С дочкой актер появился в картине «Я — легенда», а с сыном — в фильме «В погоне за счастьем» и «После нашей эры».

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