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Легенда русского рока: Вячеславу Бутусову — 60

Рок-музыкант Вячеслав Бутусов известен как вокалист групп Nautilus Pompilius, «Ю-Питер» и «Орден Славы».

Он родился 15 октября 1961 года в Красноярске и в девятом классе переехал в Свердловск (ныне Екатеринбург), где поступил в архитектурный институт. В 1984-1988 годах будущий артист работал в проектном институте «Уралгипротранс» и участвовал в проектировании свердловского метро.

На первом курсе вуза Бутусов познакомился с музыкантом Дмитрием Умецким.В 1982 году они основали группу Nautilus Pompilius и записали дебютный альбом «Переезд» (1983). О том, как развивалось творчество Бутусова, — в галерее «Газеты.Ru».

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