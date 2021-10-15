15 октября 2021, 17:54
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Легенда русского рока: Вячеславу Бутусову — 60
Рок-музыкант Вячеслав Бутусов известен как вокалист групп Nautilus Pompilius, «Ю-Питер» и «Орден Славы».
Он родился 15 октября 1961 года в Красноярске и в девятом классе переехал в Свердловск (ныне Екатеринбург), где поступил в архитектурный институт. В 1984-1988 годах будущий артист работал в проектном институте «Уралгипротранс» и участвовал в проектировании свердловского метро.
На первом курсе вуза Бутусов познакомился с музыкантом Дмитрием Умецким.В 1982 году они основали группу Nautilus Pompilius и записали дебютный альбом «Переезд» (1983). О том, как развивалось творчество Бутусова, — в галерее «Газеты.Ru».
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Солист группы «Наутилус Помпилиус» Вячеслав Бутусов во время выступления на церемонии вручения премии «Чартова дюжина» в СК «Олимпийский», 2009 год
Группа Nautilus Pompilius была основана в 1982 году Бутусовым и Умецким. Год спустя они записали альбом “Переезд”, и в коллектив пришел Илья Кормильцев. С ним были записаны альбомы “Невидимка” (1985), “Разлука” (1986), “Князь тишины” (1989) и другие. Впоследствии состав группы часто менялся
На фото: Рок-группа «Наутилус Помпилиус» из Свердловска во время выступления в Лужниках, 1988 год
Бутусов и Умецкий также выступали в группе «Степ», которая не достигла успеха. В 1999 году Бутусов переиздал дебютный альбом коллектива “Мост” как свой сольный
На фото: Вячеслав Бутусов, 1995 год
Популярность Nautilus Pompilius началась после выхода альбома «Разлука» в 1986 году. Группа просуществовала еще около 10 лет и записала 11 студийных альбомов, шесть концертных и два сингла
На фото: Рок-группа «Наутилус Помпилиус«на концерте в Москве, 1987 год
Наиболее известными песнями “наутилусов” стали “Дыхание”, “Прощальное письмо”, “Крылья”, “Титаник”, “Зверь”, «Эта музыка будет вечной», «Взгляд с экрана», «Я хочу быть с тобой», «Гудбай, Америка», «Скованные одной цепью», «Шар цвета хаки», «Прогулки по воде» и другие.
На фото: Вячеслав Бутусов, 1996 год
В фильме Алексея Балабанова «Брат» (1997) звучит композиция Nautilus Pompilius «Зверь» и мелодия из песни «Воздух». Сам Бутусов снялся в первой части ленты в роли камео. В фильм «Брат 2» также вошла песня «Гибралтар-Лабрадор», записанная Бутусовым для альбома «Пятиугольный грех» проекта Бориса Гребенщикова. Также Бутусов записал саундтреки к фильмам «Жмурки» (2005) и «Игла-Ремикс» (2010).
На фото: Вячеслав Бутусов в эпизодической роли в фильме «Брат» (1997)
После распада “Наутилусов” в 1997 году Бутусов начал заниматься сольным творчеством и записал альбом «НеЗаконНоРожденный АльХимик Доктор Фауст Пернатый змей» (1997) совместно с гитаристом Юрием Каспаряном. Год спустя Бутусов выпустил сольный альбом «Овалы».
На фото: Вячеслав Бутусов, 1997 год
В 2001 году Бутусов совместно с группой Deadушки записал альбом «Элизобарра-Торр». В том же году он объединился с участниками распавшейся после смерти Виктора Цоя группой «Кино» для записи альбома «Звездный падл».
На фото: Вячеслав Бутусов на благотворительном концерте «Подари жизнь» в пользу детей, страдающих лейкозом, 2007 год
Группу “Ю-Питер” Бутусов основал в 2001 году совместно с Юрием Гаспаряном. Коллектив выпустил альбомы «Имя рек» (2003), «Биографика» (2004), «Богомол» (2008), «Цветы и тернии» (2010), «10-Питер» (2012), «НауРок» (2014), «Гудгора» (2015).Коллектив “Ю-Питер” распался в 2017 году.
На фото: Вячеслав Бутусов и музыкант группы «Ю-Питер» Георгий Каспарян, 2010 год
В 2016-м Бутусов провел концерт-спектакль «Пробужденная радость» в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. В выступлениях участвовали пианистка Екатерина Мечетина и петербургский Академический молодежный хор телевидения и радио.
На фото: Вячеслав Бутусов во время концерта-спектакля «Пробужденная радость»
Бутусов является автором книг «Виргостан» (2007), «Антидепрессант. Со-Искания» (2007, соавтор — Николай Якимчук) и «Архия» (2011). Также артист отлично рисует: его работы напечатаны в книге «Архия» и сборнике стихов Ильи Кормильцева «Скованные одной цепью» (1990). Музыкант устраивает виртуальные и офлайн-выставки своих картин.
На фото: Вячеслав Бутусов рисует букву «Й» на картине на благотворителной акции «Азбука», проходящей на Рождественской Ярмаке в Санкт-Петербурге, 2010 год
В 2019 году Бутусов основал группу “Орден славы”, дебютный альбом которой называется “Аллилуия”. В честь своего юбилея артиста планирует устроить шоу “Аллилуия” в Санкт-Петербурге (23 октября) и Москве (6 ноября).
На фото:Вячеслав Бутусов и группа Орден Славы выступают на концерте «Дым над водой. От классики до рока» в Приоратском парке города Гатчина под Санкт-Петербургом, 2020 год
Артист получил премии Ленинского комсомола, «МУЗ-ТВ-2005», “Золотой граммофон” (2004), Царскосельскую художественную премию (2007), орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В 2019 году ему присвоили титул заслуженного артиста России.
На фото: Президент РФ Дмитрий Медведев и музыкант Вячеслав Бутусов, награжденный орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, на церемонии вручения государственных наград в Кремле, 2011 год
У Бутусова есть четверо детей — Анна (1980), Ксения (1991), Софья (1999) и Даниил (2005). Трое младших детей рождены в браке со второй супругой Анжеликой Эстоевой. Первой женой Бутусова была архитектор, журналист и художник-костюмер группы Nautilus Pompilius Марина Добровольская-Бутусова.
На фото:Вячеслав Бутусов с супругой Анжеликой и сыном Даниилом (в центре) на церемонии открытия XXXII Открытого фестиваля российского кино «Кинотавр», 2021 год