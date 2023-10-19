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Всероссийский музыкальный конкурс успешно завершился

Стали известны итоги Всероссийского музыкального конкурса

IV Всероссийский музыкальный конкурс 2023 года, проходивший с 8 сентября по 10 октября, успешно завершился. В этом году его участниками стали 44 дирижера и 18 ансамблей из 18-ти городов. Общее количество просмотров конкурса в соцсетях составило свыше двух миллионов.

Всероссийский музыкальный конкурс направлен на сохранение и развитие лучших традиций отечественного исполнительского искусства, а также поддержку молодых талантливых музыкантов. Он представляет четырехлетний цикл состязаний и охватывает все основные специальности академического музыкального исполнительства. Учредителями конкурса являются правительство РФ и Минкультуры России. Организатор конкурса – ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

В 2023 году конкурс проводился в трех российских городах по специальностям: «Оперно-симфоническое дирижирование» (Красноярск); «Камерные ансамбли» в номинациях «Фортепианное трио» и «Струнный квартет» (Уфа); «Дирижирование хором a cappella» – (Абакан).

В конкурсе симфонических дирижеров приняли участие 20 конкурсантов из 13-ти городов. Отмечается, что I премию – жюри не присудило. II премию получил Андрей Колясников из Москвы. III премии удостоены Кирилл Кочетков из Магнитогорска и Анатолий Семенов из Санкт-Петербурга. IV премия жюри присудило Сергея Шебалина из Новосибирска.

По специальности «Камерные ансамбли» соревновались 12 трио из 7-ми городов и 6 квартетов из 3-х городов. Так, в номинации «Фортепианное трио» I премию получило фортепианное трио Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, II премию разделили фортепианное трио INSPIRATO из Санкт-Петербура, фортепианные трио из Москвы - Юон-трио и Subito. Фортепианному трио Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова была присуждена III премия, а IV премию поделили фортепианное трио Aria из Уфы и трио студентов Новосибирской консерватории им. М.И. Глинки.

В номинации «Струнный квартет» I премию получил московский ВАСН-квартет. При этом II премия не была присуждена, а III премию присудили Квартету Quasar из Санкт-Петербурга.

Отмечается, что в конкурсе хормейстеров приняли участие 24 дирижера из 10-ти городов. Так, I премию получил Даниил Крылов из Москвы, Майдар Дамбаев из Улан-Удэ стал обладателем II премии, III премию получил Фаддей Непокоров из Москвы, а IV премию – Иван Кора из Москвы. V премию разделили Ксения Клименкова из Магнитогорска и Светлана Харитонова из Ростова-на-Дону, а VI премию получила Алена Горшенина из Санкт-Петербурга.

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