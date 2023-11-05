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Скарлетт О'Хара, Клеопатра и Анна Каренина: самые яркие роли Вивьен Ли

110 лет назад родилась звезда Голливуда Вивьен Ли

5 ноября исполняется 110 лет со дня рождения Вивьен Ли. Одна из самых ярких звезд Голливуда прославилась ролью в картине «Унесенные ветром» — и впоследствии сыграла в кино не так уж много (но очень ярко), сосредоточившись на театре. Она родилась в британской Индии, в штате Дарджилинг, с детства мечтала о сцене, в 22 года дебютировала в кино в крошечной роли, а четырьмя годами позже уже была суперзвездой. На пике карьеры — в 40-е — Вивьен Ли много работала в дуэте со своим мужем, Лоуренсом Оливье. Однако в концу десятилетия начала страдать от депрессии и бессонницы, и их отношения разладились, хотя развелись супруги лишь в 1960-м. Биполярное расстройство делало Вивьен Ли актрисой, с которой сложно работать, — однако практически все ленты с ней становились культовыми. Двукратная обладательница «Оскара» скончалась в 1967 году в возрасте 53 лет от туберкулеза.

Самые яркие роли Вивьен Ли — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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