Умер актер Виталий Альшанский
На 53-м году жизни скончался российский актер Виталий Альшанский, об этом на своей странице в Facebook сообщила его подруга Юлия Бурименко. Причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность. На его личной странице позже появилось сообщение, вероятно, от родных: «Человек жив, пока его помнят и вспоминают хорошими поступками и делами».
Виталий Альшанский родился в 1968 году в Новочеркасске, сниматься в кино начал в начале нулевых. В его фильмографии более ста проектов, в основном он играл роли второго плана. Среди прочего, он снимался в «Бумере», «Бригаде», «Кухне» и «Полицейском с Рублевки». Кроме того, Альшанский работал в качестве одного из режиссеров сериала «Молодежка».
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