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Не только Доминик Торетто: лучшие роли Вин Дизеля

Сегодня 55-летие отмечает американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Вин Дизель.

Его настоящее имя — Марк Синклер. Своего отца он не знал, а имя для псевдонима выбрал в честь матери: Винцент – ее девичья фамилия. А Дизелем стал, когда работал вышибалой в ночных клубах.

В 1995 году Вин Дизель написал сценарий и снял короткометражный фильм «Многоликий» под музыку, которую также написал сам. Актер исполнил и главную роль в картине, затратив на ее производство три тысячи долларов. Ленту показали на Каннском фестивале.

Уже в 1997 году на кинофестивале «Сандэнс» показали его вторую работу – фильм «Бродяги». Там его и заметил Стивен Спилберг, который предложил начинающему актеру сняться в ленте «Спасти рядового Райана».

В 2000 году на экраны вышла «Черная дыра», в которой актер сыграл роль Риддика. Но настоящей звездой Дизель стал после выхода картины «Форсаж». Фильм имел огромный успех. На май 2023 года запланирован выход 10-й части франшизы. Всего фильмография Дизеля насчитывает более 40 работ.

Лучшие роли Вин Дизеля — в фотогалерее «Газеты.Ru»

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