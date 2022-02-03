Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Чечне прекратили отставку судьи Сайди Янгулбаева 16:37
Хозяйка «самого грустного кота в мире» рассказала его счастливую историю 16:29
В Конго 26 человек погибли после удара молнии 16:29
Сборная России по мини-футболу получит двойные премиальные, если обыграет Украину... 16:28
ВОЗ обнаружила новый подвид «омикрона» в Африке 16:28
Эстония ввела новые санкции против Белоруссии 16:27
Главарь ИГ* был уничтожен в Сирии 16:23
Экс-главу Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали 16:18
Великова о перспективах российских фигуристов в командном турнире на ОИ:... 16:15
Протасевич готовит иск к Ryanair 16:11
Фото

Как Москва прощалась с Виктором Мережко

В Центральном доме кинематографистов в Москве прошла церемония прощания с режиссером и сценаристом Виктором Мережко. На ней присутствовали его друзья и коллеги. Режиссера, который скончался 30 января в возрасте 84 лет, похоронили на Троекуровском кладбище.

По его сценариям сняли пятьдесят фильмов и двенадцать мультфильмов, включая такие картины, как «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться» и «Вас ожидает гражданка Никанорова». Первый фильм по сценарию Мережко поставили, когда он учился на втором курсе ВГИКа.

Виктор Мережко также известен как театральный драматург. Он стал автором более 15 пьес, среди которых «Пролетарская мельница счастья», «Ночные забавы», «Крик». За годы творчества он также срежиссировал 11 картин и снялся в нескольких фильмах.

Как прошла церемония прощания с кинематографистом, — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Куют железо, пока горячо»: почему в российских клиниках ПЦР-тесты намного дороже, чем в Европе
Депутаты и врачи посоветовали регулировать стоимость тестов на коронавирус
«Он чудак». Знакомый рассказал о странностях каратиста Живодера, избившего младенца
В Омске задержали тренера по карате, подозреваемого в истязании ребенка
«Боюсь, США нам не смогут помочь». Как «Искандер» напугал Польшу
Польский генерал признал, что американский «Патриот» бесполезен против российского «Искандера»
Кадыров оценил итоги встречи с Путиным
МВД Украины анонсировало проведение учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
В Госдуме призвали казнить педофилов
В Кемерово собака полтора года ждет умершего хозяина у ковидного госпиталя
Новости и материалы
В Чечне прекратили отставку судьи Сайди Янгулбаева
Хозяйка «самого грустного кота в мире» рассказала его счастливую историю
В Конго 26 человек погибли после удара молнии
Сборная России по мини-футболу получит двойные премиальные, если обыграет Украину на Евро
ВОЗ обнаружила новый подвид «омикрона» в Африке
Эстония ввела новые санкции против Белоруссии
Главарь ИГ* был уничтожен в Сирии
Экс-главу Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали
Великова о перспективах российских фигуристов в командном турнире на ОИ: все нормально, проскочим
Протасевич готовит иск к Ryanair
В Госдуме предложили ввести права для неопытных водителей
Российские фигуристки вновь не вышли на тренировку перед командным турниром на ОИ-2022
Какое наследство оставил Виктор Мережко
В Белоруссии рассказали подробности запуска украинского беспилотника
Собянин рассказал о включении Москвы в рейтинг ООН
Погиб член экипажа судна, получившего пробоину в Баренцевом море
В ООН сообщили о рекордном с 2011 года росте цен на продукты в мире
Эрдоган обратился к караулу в Киеве словами «Слава Украине»
Все новости
«Предлог, чтобы везде нас забанить». Как в Москве отреагировали на запрет вещания RT DE
Песков заявил, что запрет вещания RT DE нарушает принцип свободы слова
«Время выбрано верно. Россия не признает незаконные притязания на наши Курилы»
Посол России в Японии Галузин ответил на критику американского посла из-за Курил
Угроза возмездия и попытка запутать суд: Твит трехлетней давности довел Илона Маска до суда
Глава Tesla попал под расследование о попытке подкупа сотрудников и угрозах
«Тонут» даже смартфоны с влагозащитой: почему нельзя плавать с телефоном и снимать под водой
Зачем на самом деле нужна защита от пыли и влаги в смартфоне
«Мифические «тонны оружия» сменили «беспилотники». Минск и Киев поспорили из-за дрона
Белорусские силовики поймали украинский дрон-шпион, Киев заявляет о провокации
Три бургера по цене одного. Рубль оказался самой недооцененной валютой в мире
Рубль признали самой недооцененной валютой по «индексу Биг Мака»
Жила-была девочка, золотистые косы: Вере Брежневой — 40
Лаборатории, аптеки и местные власти. Кто попал под проверку из-за тестов на COVID-19
Генпрокуратура проверит медицинские лаборатории из-за высоких цен на ПЦР-тесты
Пути сужаются: «омикрон» способен вызывать круп у детей
Педиатры оценили риски развития крупа у детей, зараженных новым штаммом коронавируса
«Планы на весь год должны строиться весной». Путин вспомнил китайскую мудрость
Президент России поздравил китайцев с годом Тигра и пожелал успехов сборной КНР
Рогатый Змей, Небесная Пантера: как комета погубила американских индейцев
Американские ученые заявили, что древнюю индейскую культуру уничтожила комета
«Вид с Кремля, красота!»: чеченский телеканал сообщил о визите Кадырова в Москву
Кадыров опубликовал видео из Кремля после публикации о встрече с Путиным
Защита прав на первом месте: Поклонская рассказала о назначении в Россотрудничество
Путин освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть